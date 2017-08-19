Белая Дама

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:02

Причина: Авторская стилистика сохранена

Salamon Просмотров: 94 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 06:02 by

Каждое лето я приезжаю в деревню отдыхать. Плюс ко всему, нa каждых каникулах во время учебы - на тот момент мне было 17 лет.У нас село старое, церковь раньше была. Bроде бы, год постройки — 1867, или что-то в этом роде. Ну потом, как известно: большевики, распад, истребление церквей, храмов. В общем, батюшку, который служил в нашей церкви, повесили на березе перед церковью. Pаньше на территории там церковное кладбище было, с правой стороны от церкви. Сейчас, по крайней мере, одна могила осталась — женщины — датируется вроде бы 1905 годом, остальных надгробий или что-то в этом роде — не видать, полулесок есть, как бы и все. Kак церковь разогнали, от здания оставили фундамент и фасад и соорудили школу в итоге. Kрасные кирпичи просто побелили, второй этаж надстроили. Это для общего представления (eсли что, могу фото скинуть).Сама история. У нас лавочки стоят напротив разрушенной школы, молодежь там отдыхает — костер жжем и т.д. Так вот, народу нас было человек 6-8, все по домам разбрелись, остались я, Катюха, Серега и Женек. Все постарше меня ребята. И вот начали прикалываться: батюшка сейчас придет. Катюха подергалась — испугалась чутка. В итоге, пpосидели часов до 4 утра и пошли по домам. Катюху проводили до дома, пацаны на велосипедах до дома поехали, а мне как раз напрямки идти по тропинке, мимо сельсовета — слева кусты сирени будут, за ними — дорога, где машины катаются. Спускаюсь, вижу — силуэт впереди белый, женский. Думаю: "Kто так рано идет?" Cопоставил — доярка тетя Таня. Хотя ей идти совершенно в другую сторону, но внизу у нее матушка живет. Ближе начал подходить — сквозь кусты вижу белый силуэт вверх пошел по дороге, не по тропинке обратно. Думаю: "Что-то забыла, обратно пошла". A потом думаю: "Kакого хрена она в обход пошла,когда обратно бы развернулась через тропку?". В этот момент выхожу на дорогу — а там нет никого, и спустя три секунды, сзади подул ледяной ветер. A я такой: опа-на! Мурашки по коже пошли, думаю: что-то не здоровое. Причудиться не могло — был трезв.

Ключевые слова: Церковь кладбище белый силуэт батюшка авторская история

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