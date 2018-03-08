Ночной гость бабы Симы

Сделано_в_СССР Просмотров: 196 Комментарии: 1 +6 Сегодня, 15:47 by

Эта история произошла со мной в далеком детстве, мне было лет 7-8. Каждое лето мы с моей лучшей подругой Кирой ездили отдыхать в деревню к ее бабушке, в Калужскую область. В маленькой деревеньке, куда мы приезжали, было всего-то 10 домов, но нас это даже радовало. Вокруг были еще не изученные леса и поля, и остатки вымерших уже деревушек. Что еще надо детворе. И, конечно же, мы знали всех жителей нашей родной деревни. Среди них была и баба Сима.Баба Сима – классический типаж «Милая старушка». С вечной доброй улыбкой и теплым светом в выцветших глазах. Разве что не в полосатом переднике, а в вечной старой телогрейке. Нас она старалась угостить карамельками или яблоками, любила с нами поговорить, но в свой дом никогда не звала. Наша бабуля не особо одобряла общение с бабой Симой, хоть и сама ходила к ней по-дружески помогать на огороде. Когда мы однажды спросили бабулю, что ей не нравится в бабе Симе, та ответила уклончиво:— Вы, девки, ее не знаете. Так-то она хорошая вроде, да со своими секретами. Вы лучше к ней не ходите. Всяко может случиться.Мы и не ходили. Здоровались, разговаривали, брали белый налив и все.Однажды ночью мы с подружкой возвращались с костра. Традиционное развлечение ребятни в деревне: жечь ночью костер, печь картошку, жарить хлеб. Вся деревня мирно спала, горело только окно в избе бабы Симы. Уж и не знаю, почему нам захотелось посмотреть, что она там ночью делает. Мы осторожно подкрались к дому и заглянули в окно. Баба Сима сидела в комнате у стола и смотрела куда-то вдаль. Телевизор молчал, газет и книг на столе видно не было. Мы не понимали, чем таким она занимается, почему не спит. И вдруг, в какой-то момент баба Сима подпрыгнула и закричала:-Уходи! Уходи! Прочь! Не трогай меня!!!Мы приросли к земле, не понимая, что делать дальше, то ли бежать отсюда подальше, то ли идти на помощь звать. А баба Сима продолжала метаться по комнате, в которой кроме нее никого и не было, и кричать.-Уходи! Оставь меня!!! Не трогай меня!!! Не трогай!!! Прочь!!!Вдруг баба Сима остановилась, оглянулась вокруг себя, села на диван, стоящий рядом, и заплакала.Мы с подругой осторожно отошли от окна и быстро пошли домой. Ночью нам так и не удалось уснуть, мы все обсуждали увиденное. А когда утром проснулась наша бабуля, мы, не сговариваясь, бросились к ней и наперебой стали рассказывать об увиденном. Бабуля молча выслушала нас и прокомментировала нашу новость так.— Ох, девки, непослушные вы. Зачем ночью под чужими окнами ходили? Но раз уж увидели все сами, так молчите об этом. В деревне и так все знают про Симу, не надо сплетни разводить.— Бабуль, так что ж она орала-то? В комнате никого не было. От кого бегала?— Так это муж покойный к ней ходит. Так люди говорят… Это сейчас Серафима добрая стала, а по молодости капризная была, да сварливая. Они нехорошо жили с мужем, ругались часто. Все Сима хотела, чтоб всегда по ее было. А муж свою правду гнул. Вот и собачились. А перед тем, как мужу Сименону помереть, крепко они поругались. И Сима плохо мужа проводила. Гроб дешевый купила, а поминок не собирала вовсе, ни в первый день, ни в девятый, ни на сороковины, ни на год. Вроде как, из-за денег они и поругались, и Сима даже покойнику пыталась показать, что права. Говорят, были поминки, но в соседней деревне, где родня мужа жила. А у нас так никто за упокой души раба Божьего и не выпил. И вроде похоронили, да забыли. Вот только стала по ночам Сима кричать. У нас тут тихо, слышно как комар у соседа пищит, а уж крики и подавно. Нашлись больно любопытные вроде вас, кто пошел да подсмотрел, отчего же Сима ночью криком кричит. Так деревня все и узнала. Сама-то Серафима помалкивает, никому не рассказывает про страсти свои ночные. А вокруг все говорят, что это муж ее ходит, да укоряет, что так плохо она с ним поступила. Жалко ее, только сама виноватая. Все мы ссоримся — миримся. А на покойном злобу свою отыгрывать не смей. Он на этом свете бессловесный уже, да с того света заговорить может.Вот такая история. Так что, женщины дорогие, берегите своих мужей и прощайте. Хотя б после их смерти. Не хорошо покойникам мстить. А главное, они реально могут на вашу месть ответить.Автор - Анонимно.

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