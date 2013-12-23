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Истории из жизни

Водяной

«Мне показалось, что в своей массе они были серовато-зеленого цвета, но с белыми животами. Большинство из них блестели и казались осклизлыми, а края их спин были покрыты чем-то вроде чешуи. Очертаниями своими они лишь отдаленно напоминали антропоидов, тогда как головы были определенно рыбьи, с выпуклыми, даже выпученными глазами, которые никогда не закрывались. Сбоку на их шеях виднелись трепещущие жабры, а между отростками длинных лап поблескивали натянутые перепонки»

Г. Ф. Лавкрафт, «Тень над Иннсмаутом»

Случилось это в 90 годах, тогда я работал капитаном милиции в одной деревушке рядом с озером. Тогда летом пропал один мальчик. Искали два дня. А потом, когда все уже почти отчаялись, к нам в участок прибежала запыхавшаяся девочка со своим псом. Она рассказала, что гуляла по лесу, когда ее пес по кличке Бобик побежал в сторону леса рядом с озером. Там она увидела что-то вроде огромной ямы с обломками фанеры, которые раньше закрывали этот колодец. А на дне вместе с кусками арматуры лежал тот самый мальчик, который находился в коматозном состоянии. Его ногти были ободраны, в попытках вылезти нога была сломана. Срочно мы побежали доставать его. В больнице рядом с деревней мальчик, когда пришел в себя, рассказал мне эту историю:

«Я пошел на озеро, решил искупаться рано утром, поскольку день был очень жаркий. Я тогда устал (бабушка попросила перенести дрова) пошел купаться. А там течение было, которое меня унесло мне метров на 20 от берега. Я думал, что никогда так сильно не пугался и не испугаюсь, но ошибался. Я с легкостью переборол течение, когда под водой увидел человеческий силуэт и два красных огонька.

Я не знаю почему побежал в лес. Понимаете, когда вы видите зеленую склизкую тварь, похожую на человека стрекотавшую и огромными зубами, вы перестаете думать. Я бежал, пока не услышал треск досок и не почувствовал адскую боль в ноге, я смотрел вверх и видел эти маленькие глаза. Потом оно подняло голову и открыло рот и издало звук похожий на извращенный хохот и ушло. Пока я все это слушал у меня в голове мелькали странные пропажи людей на этом озере, почти все в жаркую погоду, будто они выходили из спячки в жару. У этого озера всегда была плохая репутация, многие говорили, что там живет водяной. Но я все списал, на то, что пока пацан лежал в яме он тронулся умом и все это выдумал».

Казалось бы все, но нет мальчик снова пропал. Потом в озере выловили изуродованное детское тело. Потом приехали странные люди, опросили всех, а потом приехали военные и оцепили озеро на несколько дней, мол на дне находился уран, хотя многие не раз слышали стрельбу и не человеческий визг. А что насчет тела? Сказали медведь пожрал, кто же еще так кости обглодает…

Автор - неизвестен.
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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:36
Сегодня, 13:36 by Сделано_в_СССРПросмотров: 258Комментарии: 4
+3

Ключевые слова: Деревня озеро страх лес военные водяной

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 13:40
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Комментариев: 3 887
Ура! День водяных сегодня. Ещё хотелось бы про лесных, полевых, луговых, болотных, горных.
Я не стебусь, по мне так это действительно интересно. Чем то, о чём обычно строчат на сайте.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#2 написал: lisa-sp1982
Сегодня, 14:20
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Мальчик так испугался зеленой твари в воде, что опять пошел купаться со сломаной ногой...
Зарегистрирован: 31.05.2016
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 16:01
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Везде цитаты из Лавкрафта впихивают - и надо и не надо)) даже в страшилки, модно наверное
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#4 написал: ZelD
Сегодня, 16:22
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Комментариев: 363
Цитата: lisa-sp1982
Мальчик так испугался зеленой твари в воде, что опять пошел купаться со сломаной ногой...

Не, это другой мальчик был
Зарегистрирован: 17.02.2017
 
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