Водяной

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:36

Сделано_в_СССР Просмотров: 258 Комментарии: 4 +3 Сегодня, 13:36 by

Г. Ф. Лавкрафт, «Тень над Иннсмаутом»Случилось это в 90 годах, тогда я работал капитаном милиции в одной деревушке рядом с озером. Тогда летом пропал один мальчик. Искали два дня. А потом, когда все уже почти отчаялись, к нам в участок прибежала запыхавшаяся девочка со своим псом. Она рассказала, что гуляла по лесу, когда ее пес по кличке Бобик побежал в сторону леса рядом с озером. Там она увидела что-то вроде огромной ямы с обломками фанеры, которые раньше закрывали этот колодец. А на дне вместе с кусками арматуры лежал тот самый мальчик, который находился в коматозном состоянии. Его ногти были ободраны, в попытках вылезти нога была сломана. Срочно мы побежали доставать его. В больнице рядом с деревней мальчик, когда пришел в себя, рассказал мне эту историю:«Я пошел на озеро, решил искупаться рано утром, поскольку день был очень жаркий. Я тогда устал (бабушка попросила перенести дрова) пошел купаться. А там течение было, которое меня унесло мне метров на 20 от берега. Я думал, что никогда так сильно не пугался и не испугаюсь, но ошибался. Я с легкостью переборол течение, когда под водой увидел человеческий силуэт и два красных огонька.Я не знаю почему побежал в лес. Понимаете, когда вы видите зеленую склизкую тварь, похожую на человека стрекотавшую и огромными зубами, вы перестаете думать. Я бежал, пока не услышал треск досок и не почувствовал адскую боль в ноге, я смотрел вверх и видел эти маленькие глаза. Потом оно подняло голову и открыло рот и издало звук похожий на извращенный хохот и ушло. Пока я все это слушал у меня в голове мелькали странные пропажи людей на этом озере, почти все в жаркую погоду, будто они выходили из спячки в жару. У этого озера всегда была плохая репутация, многие говорили, что там живет водяной. Но я все списал, на то, что пока пацан лежал в яме он тронулся умом и все это выдумал».Казалось бы все, но нет мальчик снова пропал. Потом в озере выловили изуродованное детское тело. Потом приехали странные люди, опросили всех, а потом приехали военные и оцепили озеро на несколько дней, мол на дне находился уран, хотя многие не раз слышали стрельбу и не человеческий визг. А что насчет тела? Сказали медведь пожрал, кто же еще так кости обглодает…Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Деревня озеро страх лес военные водяной

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