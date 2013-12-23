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Истории из жизни

Деревенская колдунья

Жила у нас в деревне женщина по имени Степанида. Казалось, это милая, словоохотливая старушка. Однако все ее сторонились. Глаз у нее недобрый. Меньше всех повезло нам. Наша семья была ее единственными соседями. Стоило мне появиться на огороде, как Степанида была уже тут как тут.
— Здорово, соседка, много огурцов насобирала? — кричала она мне, выглядывая из-за забора.
И все! На следующий день на огурцы нападала какая-нибудь зараза, весь урожай сводился на нет. И таких примеров масса.

Василий, мой муж, которому все это порядком надоело, решил раз и навсегда избавиться от внимания соседки. Он построил высокий, без единой щели забор. И как ни старалась Степанида, но разглядеть уже ничего не могла. С той поры она затаила на моего мужа обиду. Несколько раз она пыталась заговорить с ним, но тот отмахивался от бабки, как от назойливой мухи, и уходил прочь. Степанида не знала, с какого боку подобраться к нам.

Был какой-то праздник, муж опрокинул рюмочку-другую. Вечером Василий открыл окно. Вдруг услышал жалобное мяуканье. Прямо перед ним сидела черная кошечка.
— Смотри, красотка какая, — позвал меня муж.
Кошка действительно была хороша. Я только диву давалась, глядя на то, как муж, который никогда не любил кошек, восхищаясь, наглаживал гостью. Мурка, так муж назвал кошку, утром всегда уходила, возвращалась поздно вечером и терлась о мужа. При этом она никогда не входила через дверь, а всегда мяукала, ожидая, когда муж запустит ее в окно.

Однажды, попав под дождь, муж подхватил пневмонию. Ложиться в больницу отказался, сказав, что таблетки можно принимать и дома. Кошка всю ночь спала у него на груди.
— Мурка меня лучше лекарств вылечит, — шутил Вася.
А та, громко мурлыкая, терлась об его руку. Однако состояние Васи ухудшалось. Он ослаб настолько, что с трудом мог встать. Кошка теперь не отходила от него вообще. Однажды я попыталась прогнать ее, пока муж спал, но бестия зашипела на меня.

Как-то я побежала в магазин за продуктами. Там уже собралась стайка пенсионерок, обсуждая местные новости. В другое время я присоединилась бы к ним, но не в этот раз. Я лишь краем уха прислушалась к их разговорам.
— А вы не знаете, куда Степанида подевалась? — спросила одна из бабулек. — Уж не заболела ли, вторую неделю не видать?
— Да Бог с ней, с такими ничего не случается.
По пути домой в голове почему-то постоянно крутились эти слова.

Придя домой, приблизилась к кровати супруга. Кошка тут же зашипела на меня.
— Вася, — тихо позвала я мужа.
Однако он не отзывался. Я попыталась привести его в чувство. Но муж был без сознания. Я вызвала скорую. Кошка накинулась на меня, разодрав мне ногу. Я бросилась на кухню и, схватив с плиты горячий чайник, плеснула в кошку кипятком. Та, поджав правую заднюю лапу, выпрыгнула в окно. Скорая увезла мужа в больницу.

Через неделю его состояние улучшилось. Есть в этой истории загадочный момент. Через пару дней после случившегося я встретила на улице Степаниду. Правая нога ее была перебинтована. Женщина, с трудом наступая на нее, направлялась в сторону магазина. Страшная догадка осенила меня. Пытаясь отогнать от себя мысли о всякой нечисти, я подошла к Степаниде:
— Что это с тобой, соседка?
— Чугунок с картошкой опрокинула, — недобро буркнула та.
— Да ты что! — картинно изумилась я. — Ты бы поаккуратнее, в твоем-то возрасте. Неровен час можно целиком обвариться и Богу душу отдать.
Что бормотала мне вдогонку уходящая Степанида, я уже не услышала, но с той поры она оставила нас в покое. И черная кошка к нам больше не приходила. А муж после выписки из больницы взял у друзей рыжего котенка, которого теперь гордо величает Василий Васильевич.

Автор - Тамара.
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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:22
Сегодня, 13:22 by Сделано_в_СССРПросмотров: 411Комментарии: 4
+9

Ключевые слова: Деревня старушка больница черная кошка

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 13:27
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Комментариев: 3 887
Так их! Шпарьте кипятком, можно горячий утюг, к примеру, на них уронить.
Мне вспомнилась история про гигантскую жабу. Интересно, она есть на сайте
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#2 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 14:51
+1
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Публикаций: 9
Комментариев: 496
Цитата: зелёное яблочко
Так их! Шпарьте кипятком, можно горячий утюг, к примеру, на них уронить.
Мне вспомнилась история про гигантскую жабу. Интересно, она есть на сайте

Много таких русских сказок на этот мотив. Смысл и исход там один - то глаз у ведьмы потом болит, то рука, то нога, то все что угодно насочиняли и продолжают сочинять. Частей человеческого тела ещё много в запасе, про какие не написали:-)
Зарегистрирован: 15.04.2018
 
#3 написал: DRUID
Сегодня, 15:12
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Публикаций: 7
Комментариев: 702
Где-то я это уже читала 418

Ах, ну да " Майская ночь, или Утопленница".

Классика жанра.
Зарегистрирован: 26.01.2018
  
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 16:06
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Публикаций: 6
Комментариев: 3 613
Нууу, не дали женщине-кошке разгуляться))
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
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