Водяные жители

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 02:02

Причина: Авторская стилистика сохранена

V.V.Pukin Просмотров: 143 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 02:02 by

Никоим образом не проводя параллель с водяными, русалками и прочей нечистью, обитающей в сказках, всё же хочу поделиться несколькими необычными случаями из собственной жизни и свидетельствами очевидцев – моих знакомых и родственников.Этим летом я довольно часто выбирался с ночёвками на Белоярское водохранилище. Покупаться-позагорать и, конечно, порыбачить. Это один из ближайших к Екатеринбургу водоёмов, в котором ещё не уморили и не выловили остатки рыбы. Как, например, в Верхне-Сысертском, откуда пару лет назад загубленных щук, судаков, окуней и прочих обитателей водных глубин вывозили тоннами на грузовиках.Белоярка пока ещё держится на уровне. Что и показала рыбалка этим летом. Так называемую «травоядную» белую рыбу – лещей с плотвой я не ловлю, она почти сплошь заражена гельминтами. Практикую спиннинг. И удовольствия больше от процесса ловли хищника получаешь, и рыба чище. Хотя непосредственное соседство водоёма с атомной электростанцией, наверняка, здоровья местным щукам с окунями не добавляет.Вообще само название атомной пороховой бочки – «БЕЛОярская» невольно вызывает в памяти другое – «ЧЕРНОбыльская». И там, и там – по четыре энергоблока с ядерными реакторами. Радиус санитарно-защитной зоны точно такой же, как был до аварии на Чернобыле – 30 км. Надеюсь, на этом их схожесть заканчивается. Ибо четвёртый блок на Чернобыле взорвался спустя 25 месяцев с момента выхода на полную мощность. На Белоярской АЭС четвёртый блок работает ровно два года по состоянию на сегодня, 31 октября 2018… Но это так, информация в качестве чёрного юмора.B том, что над и вокруг таких объектов творится много чертовщины, убедился на личном опыте. Ночуя на берегу, мы неоднократно наблюдали светящиеся НЛО, снующие по тёмному небу. Называю эти объекты НЛО, потому что на огни самолётов, спутников, дронов и китайских фонариков они не похожи. И скорость и траектория полёта очень отличаются от того, что обычно летает по небу. Скорее всего, это какие-то военные разработки. Нельзя же оставлять эдакую пороховую бочку без присмотра, особенно ночью. В наш век прогресса и развитого терроризма. Ладно, речь не об НЛО. Вернёмся к нашим баранам, то бишь водным жителям.Сидим поздним вечером в береговой беседке после удачной рыбалки, закусываем шашлычками. На озере – штиль полный, водная гладь ровнёхонька, как стекло. Тишина, красота…Вдруг «плюх!» – у берега бултыхнуло так, что волна пошла, словно от хорошего катера. Ощущение, будто корову в воду с вертолёта сбросили. Кто там так шумно в озере беснуется из беседки не было видно, обзор загораживали кусты и деревья. Пока мы приходили в себя, чуть не подавившись шашлыками, раздался второй «плюх», не слабее первого. Выход на небольшой деревянный пирс всего в паре десятков метров. Мы метнулись туда с фонариками. Но сколько не шарили лучами по водной поверхности, так ничего подозрительного не заметили. Кроме поднятой со дна мути этим кем-то.На озере лодок и других плавсредств не было. Чужих людей на суше тоже. Берег труднодоступный, все подходы к воде поросли густым кустарником и камышом, кроме тропки на пирс, которая пролегала вблизи от нашей беседки. Крупных диких и домашних животных в этих местах отродясь не водилось. Из известных водных обитателей никто бы и близко не смог создать такую шумиху и волну. Даже гигантский сом не шуманул бы с подобным размахом. Но он не водится в местных водах. Аналогичные «плюхи» на этом месте, от которых волна выплескивалась на берег, я слышал повторно пару раз в другие свои приезды.Ещё один случай. Уже на другом озере, Балтым. На его северной окраине есть неплохое местечко для отдыха. Лет пять назад загорали там маленькой компанией. Женщины купались недалеко от берега, а я, по обыкновению, погрёб подальше, где вода чище. Отплыв метров сто, наткнулся на чуть притопленную сеть, установленную параллельно берегу. Проскользнул над ней, стараясь не запутаться, и почти сразу попал в следующую, стоявшую таким же образом. А за ней и в третью. Совсем браконьеры оборзели! Рыбе вообще невозможно к берегу подойти! Потихоньку поплыл дальше, стараясь сильно не размахивать руками. Но сетки наконец закончились. Где-то в полукилометре от берега решил достать дно – проверить глубину. Занырнул. Примерно, на пяти-шести метрах, ещё не достигнув дна, вдруг ткнулся рукой обо что-то гладкое, скользкое и большое. Ныряя, глаз я не открывал – вода мутная и темно - чем глубже, тем сильнее. Поэтому понятия не имел, что или кто это мог быть. Но ощущение, скажу вам, не из приятных. Сразу же забыл про затею с доставанием дна и устремился на поверхность. Мысленно надеясь, что это затопленный кожаный диван или автомобильное кресло, а не зелёная русалка или синий утопленник.Не задерживаясь более на неприятном месте, энергично погрёб к берегу, отгоняя навязчивое ощущение, что к моим ногам тянутся из глубины холодные руки. Так и осталось неясным, что там плавало или лежало на дне. Но от моего толчка рукой, я тогда почувствовал, предмет шевельнуло. Или он сам шевельнулся…Очень интересный случай описывал в своих рассказах мой троюродный дядя Георгий. Он был настоящий фронтовик. Миномётчиком прошёл всю войну, демобилизовавшись лишь в 1947-48 году. Очень много небанального я узнал от него про войну. Немало таких фактов, которые даже в интернете сейчас, наверное, заблокируют. Такие эпизоды я не стану озвучивать. Приведу лишь один самый безобидный пример.Дядя Георгий служил командиром миномётной батареи. Как-то прислали им пополнение. Буквально с эшелона пригнали то ли узбеков, то ли туркмен. Даже форму не успели выдать. Эти «воины» угодили в окопы прямо в своих длинных национальных халатах и чалмах. По-русски, естественно, ни бум-бум. Пока разбирались с ними, начался артобстрел. Все солдаты заняли оборону, а эти ребята в страхе расселись кружком и давай молиться. На приказы и увещевания укрыться в окопе не обращали внимания. Или попросту не понимали слов. Кругом труба – гроxoт, снаряды рвутся – а дети гор поклоны бьют, да руки к небу воздевают. Через несколько минут прилетевшая в самый центр их круга немецкая мина покончила со всеми разом…Теперь про русалку.В 1944 году, если я ничего не путаю, наши прорывали блокадное кольцо вокруг Ленинграда. Дядя Георгий со своими миномётчиками вели огонь по вражеским судам с берега Финского залива. Там работала и авиация, и наша артиллерия, и военные корабли Балтийского флота, вынужденно зажатые у берега. По словам дяди-фронтовика, потопили тогда немецких эсминцев, канонерок и катеров много. Вода в заливе кипела от взрывов.А немного погодя после этого побоища один из наших катеров привёз на берег труп странного морского животного. Никто из видевших его солдат и матросов, в том числе и дядя Георгий, не сомневались, что это русалка. По его описанию, существо было длиной 160-170 см. Шершавая кожа серого цвета. Верхняя часть туловища очень походила на человеческое. Только «руки» казались коротковатыми. Заканчивались они удлинёнными кистями с перепонками между пальцев. Нижняя часть тела представляла собой раздваивающийся в конце хвост с плавниками.На груди у морского чудища виднелись соски маленьких молочных желёз. Ну, ни дать, ни взять, – сказочная красавица-русалка. Если бы не её голова. По словам дяди Георгия, выглядела она жутковато: голая, безволосая. К тому же, на месте ушных раковин с обеих сторон, виднелось по несколько жаберных отверстий, как у акулы. Во рту, или в пасти, зубки малюсенькие, но острые. В несколько рядов. Живот у «русалки» был разворочен крупным осколком мины или снаряда. Остатки внутренностей – как у млекопитающего или человека, но никак не рыбьи. Кровь красная.Куда потом дели это странное животное, фронтовик не знал. Тогда не до научных открытий было. Но, наверное, всё же не оставили гнить на берегу, отвезли в соответствующее место. Кстати, там был и второй такой же труп, размером поменьше. Но его дядя Георгий не видел…Ещё один случай на эту тему мне недавно рассказал один знакомый. Заядлый рыбак. Опишу коротко. Рыбачил он на одном известном озере в Челябинской области. Не буду указывать на каком, чтобы не создавать нездоровый интерес у любителей поискать лохнесское чудовище и тому подобное. Ловил ночью. То ли карася с линём, то ли карпа. Рыба клевала отменно. Но вдруг резко перестала. Как отрезало. Он и наживку всю перепробовал – безрезультатно. Озеро словно вымерло.Собрался уже было с досадой насиженное место сменить, как вдруг видит – в полной тишине, метрах в пятидесяти выползает на открытый участок берега непонятное существо. Очень напоминающее тюленя или небольшого моржа. Выползло и село, как человек. Но не толстый аквалангист, однозначно. Фигура отличалась от человеческой. Ночь была лунная, и рыбак ночного гостя хорошо рассмотрел.Замер, стараясь не то что не шевелиться – не дышать. Чудище водяное захрустело, что-то пережёвывая. Скорее всего, пойманную рыбину. Минут через десять, посидев на берегу у самой кромки воды, беззвучно нырнуло обратно в родную стихию. Знакомый немедля смотал свои удочки и поспешил в спасительную палатку…Не менее удивительная история приключилась довольно давно, в середине 1970-х годов, с товарищем отца моего хорошего друга Вовки. Этот товарищ был завзятый охотник и рыбак. Причём, рыбачил не как все – на удочку и спиннинг, а занимался подводной охотой с ружьём. По тем временам это считалось диковинкой.Всё произошло под Новосибирском, на Обском море. Обское море – это искусственное водохранилище, образовавшееся в конце 1950-х годов, после строительства плотины ГЭС на Оби. Запруженная великая река разлилась и затопила прибрежную местность на многие десятки километров. Помню, дед и отец рассказывали, что какое-то время на поверхность воды даже всплывали гробы с затопленных кладбищ. Но в семидесятые годы такого уже, конечно, не было. Зато рыбы хватало. И очень крупной. Судаки, щуки и весь остальной речной ассортимент.Я помню, как-то в очередной вылазке на природу, бродя с братьями по берегу, почувствовали невообразимую вонь. Подошли ближе и увидели разлагающуюся тушу такого огромного судака, каких я ни до, ни после, больше не видел. Длиной метра полтора, толстенный. Башка размером с лошадиную. Пасть открыта, а в ней клыки торчат с палец.Вот на таком рыбацком раздолье и охотился под водой тот товарищ. Однажды он свой отпуск посвятил тому, чтобы обойти по берегу пешком всё Обское водохранилище. Конечно, с перерывами на подводную охоту и ночлег. Забравшись таким манером в какую-то нехоженную глухомань, вышел к тихой и глубокой заводи, поросшей со всех сторон лесом. Заводь была настолько глубока, что скрывала под водой полусгнившие стволы деревьев, ещё цеплявшиеся корнями за дно. Мужик попробовал было там понырять, но вскоре бросил эту затею, поостерёгшись. Неровен час - запутаешься в густо переплетённых ветвях, да так и останешься под водой. Помощи-то ждать неоткуда – людей на километры нет вокруг.Выбрался он на сушу, сбросил амуницию подсушиться, а сам пошёл по берегу бродить, осматриваться. Видит: в одном месте из воды край самодельной сети торчит. Раньше ведь не было одноразовых китайских сеток, да и в магазине не найдёшь – рыбаки сами подобные снасти плели из капроновых или шёлковых ниток. Ухватился мужик за конец сети и давай вытягивать. Интересно же взглянуть – что там попалось. К тому же видно, что сеть запутавшаяся и старая. Явно хозяин, потеряв, давно на неё махнул рукой. Сначала из воды показались полусгнившие рыбины – подлещики, сорога, окуни. Мясо уже отставало от костей, отваливаясь. И впрямь давно сеть в воде находится, всеми позабытая.Но мужик продолжал тянуть, чувствуя - там ещё есть что-то тяжёлое… Вскоре из воды показался огромный плавник, больше похожий на ласт морского млекопитающего, торчащий из спутанных нитей. За ним на берег вытянулось скрюченное калачиком тело, в несколько слоёв оплетённое коварной сетью. Видно, животное отчаянно билось, пытаясь вырваться на свободу, но от этого ещё больше запуталось. Тела уже коснулось разложение. Сквозь прорвавшуюся кожу торчали оголившиеся рёбра. Голова трупа была прижата к груди. Встревоженный рыбак перевернул тело и в испуге отшатнулся. Ему открылось почти человеческое лицо, искажённое гримасой ужаса и страдания. Правда, глаза были закрыты. Бросив страшную находку, даже не став рассматривать необычное существо, товарищ Вовкиного отца постарался побыстрей покинуть зловещее место.В тот свой отпуск он совершил задуманное – обошёл по периметру всё Новосибирское водохранилище. И позже, постоянно охотился и нырял в Обском море. Но место, где обнаружил мёртвого «ихтиандра» всегда обходил стороной.31.10.2018

Ключевые слова: Русалка озеро водяной море Балтика война Финский залив Ленинград ихтиандр рыбалка ночь вода утопленник чудовище монстр авторская история

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