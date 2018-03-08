Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Мохнатый кулак как лекарство от депрессии

Много лет назад одна моя коллега, интеллигентная женщина лет 50, сказала очень странную вещь:
- Я терпеть не могу оставаться дома одна. И это даже не зависит от времени суток. Просто когда человек один, с ним может случиться что угодно, даже самое невероятное. И он никому об этом не расскажет, потому что все решат, что он сумасшедший.

Тогда я с высоты юных лет решила, что коллега в маразме.

Теперь сама история. Восемь лет назад навалилась на меня куча бед: измена мужа, тяжелый развод, болезнь. В тот год перенесла четыре операции, потеряла работу, еще полгода путешествий по больницам и еще одна очень серьезная операция на желудок.

Денег нет, долги по ЖКХ растут, запасы на кредитках стремятся к нулю. Сил искать работу тоже нет. После выхода из больницы - депрессняк и полная апатия ко всему на свете. Так прошло где-то еще полгода.

Жила тогда я одна в трехкомнатной квартире. Решила сдать одну комнату девушке, чтобы хоть какие-то деньги были. Девчонка попалась молоденькая, тихая и очень вежливая. Без стука ни в одну дверь не смела зайти. И стучала так тихонько, скреблась ноготком, как мышка.

Вот вечер. Квартирантка Леночка у себя в комнате сидит, а я у себя в спальне лежу на кровати и невеселые мысли гоняю в голове. Представляю, как скоро продадут мою квартиру за долги, меня выселят в какой-нибудь барак на окраине города, там я и сдохну. И все это в таких черных красках ярко представила и даже поплакала. Но делать по-прежнему ничего не хочу. Депрессия – штука коварная. Кто сталкивался – поймет.

И вдруг слышу, как Леночка скребется ноготком в дверь, а на меня какая-то дурь напала. Я вместо того, чтобы включить свет и сказать: «Заходи», подкралась к двери, приоткрыла ее чуть-чуть и высунула руку в щель. И вдруг чувствую, что натыкаюсь рукой на чью-то огромную, мохнатую лапищу, которая зажата к кулак, и выставлен наружу только один палец… Подозреваю, что средний... Пару секунд я все это ощупывала. Потом распахнула дверь и завизжала.

За дверью, естественно, никого не было… Только в конце коридора из-за двери туалета пробивался свет, и выглядывало испуганное лицо Леночки, сидящей на унитазе.

Меня трясло, Леночка отпаивала меня валерьянкой и спрашивала, что случилось. Вот тут я и вспомнила свою мудрую коллегу. Разумеется, правду я не сказала. Не хватало, чтобы мой единственный источник дохода сбежал от сумасшедшей хозяйки.

А с того вечера все пошло на лад. На следующий день мне позвонил один полузабытый знакомый, которому я когда-то давно помогала с открытием фирмы, и предложил работу. Это было одно из тех редких предложений, от которых невозможно отказаться. Я в скором времени расплатилась с долгами, да и качество жизни благодаря хорошей работе заметно улучшилось.

Удачу принес мне мохнатый кулак, хоть и напугал до полусмерти.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:52
Сегодня, 15:52 by ninikkaПросмотров: 699Комментарии: 12
+28

Ключевые слова: Кулак депрессия больница ужас страх крик лапа авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: npoxopova
Сегодня, 16:18
+5
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 216
Ну, есть же выражение «у него(неё) есть волосатая лапа, типа блат. Может эта лапа материализовалась каким-то образом. Хорошо, что все так сложилось у ГГ.
Иногда я тоже думаю о том, как было бы хорошо иметь «волосатую лапу» :))) Желательно, чтобы она не пугала только ...
Зарегистрирован: 8.03.2018
#2 написал: Pmariam
Сегодня, 16:29
+5
Группа: Посетители
Репутация: (1057|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 2 394
замечательная история!
из той серии, когда домовой своим приходом должен на вопрос ответить "К добру".
А вот если бы не встала бы с кровати и сказала бы : "заходи". Зашел бы?
Интересная история! Необычная!
от меня +
Зарегистрирован: 22.07.2013
      
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 17:57
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1956|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 3 579
А с какой целью вы именно так поступили, ну, дверь приоткрыли и руку вытянули или этому нет объяснения и именно дурь обуяла?)) А если бы Леночка все же стояла, то что? сбежала бы, как пить дать, от вас. Я рада, что теперь у вас все хорошо - домовой в чувство привел, с таким долго не забалуешь в депрессиях) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#4 написал: conjure one
Сегодня, 18:14
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (5755|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 2 241
Это было одно из тех редких предложений, от которых невозможно отказаться.


Его величество Счастливый Случай во время помог, даже мохнатую лапу протянул для верности) 344
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#5 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 18:21
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1392|0)
Публикаций: 69
Комментариев: 3 854
Цитата: npoxopova
Иногда я тоже думаю о том, как было бы хорошо иметь «волосатую лапу» :))) Желательно, чтобы она не пугала только

Угу.
А вот почему именно средний палец был выставлен?)
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#6 написал: npoxopova
Сегодня, 18:49
0
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 216
А вот почему именно средний палец был выставлен?)[/quote]

Ну, подумаешь , главное, что помог :))
Зарегистрирован: 8.03.2018
#7 написал: murmeltier
Сегодня, 18:51
+3
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 281
Так, товарищ автор, расскажите поподробнее, пожалуйста, как именно нужно призвать эту волосатую лапу удачи? Только помедленнее, я записываю! da
Зарегистрирован: 9.01.2015
#8 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 19:39
+2
Группа: Посетители
Репутация: (165|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 493
Боюсь предположить, что за волосатый палец, это существо ходит и просовывает в щелки дверей одиноким женщинам smile Стоит только за него продержаться, как счастье приходит и дипрессия уходит. Видимо существо знает толк в лекарствах от дипрессии)) +
Зарегистрирован: 15.04.2018
 
#9 написал: npoxopova
Сегодня, 19:42
0
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 216
Цитата: murmeltier
Так, товарищ автор, расскажите поподробнее, пожалуйста, как именно нужно призвать эту волосатую лапу удачи? Только помедленнее, я записываю! da



Точно! :))
Зарегистрирован: 8.03.2018
#10 написал: Light_a_dark
Сегодня, 20:34
+4
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 22
Комментариев: 257
Средний палец говорил о том, что fuck тебе, а не нищенство и смерть
Зарегистрирован: 10.07.2018
#11 написал: ЭленСан
Сегодня, 21:25
+4
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 23
Из СИМОРОНА..

БЛАТ И СВЯЗИ
Дарю всем свой незатейливый, но успешно работающий ритуальчик. Для тех, кому нужен блат или связи   Шьете из чего-нибудь мехового (или пушистого) нечто, похожее на лапу. Размера желательно карманного, чтобы с собой носить удобно было. Называете то, что сваяли, "Мохнатой лапой". А далее по инструкции. 
Устройство универсальное «МОХНАТАЯ ЛАПА» 
Инструкция к применению: 
1. Устройство универсальное «МОХНАТАЯ ЛАПА» предназначено для индивидуального пользования. 
2. «МОХНАТАЯ ЛАПА» помогает заводить влиятельные знакомства, полезные связи, а так же находить спонсоров, что предоставляет Владельцу Устройства всяческие материальные блага. 
3. «МОХНАТУЮ ЛАПУ» необходимо иметь при себе в людных местах (мало ли кого можно встретить в самом непредсказуемом месте), на работе, на важных встречах и просто на встречах. 
4. Во время разговора с человеком, который может быть полезен Владельцу устройства (помним, что это может быть кто угодно), незаметно почухиваем «МОХНАТУЮ ЛАПУ» в кармане и про себя утверждаем: «Ты – моя мохнатая лапа и выполняешь любую мою просьбу в пределах своей компетенции». После проведения ритуала с «МОХНАТОЙ ЛАПОЙ» смело можете обращаться к данному человеку с просьбой. Примечание: если вы знаете предельные возможности человека, с которым вы общаетесь, то не просите его прыгнуть выше своей головы. 
5. Важно: Время от времени достаем «МОХНАТУЮ ЛАПУ» из кармана просто так, поглаживаем и почесываем. Такой массаж очень благотворно сказывается на повышении мохнатости Устройства. 
6. Теперь вы с гордостью можете похвастаться при случае своим знакомым, что у вас «тоже есть МОХНАТАЯ ЛАПА». Если не поверят – предъявите им Устройство. 
7. Срок годности Устройства не ограничен, наоборот – мохнатость «ЛАПЫ» постоянно повышается. 
Надеюсь, что кому-нибудь пригодится
Зарегистрирован: 3.03.2018
#12 написал: Юлия Денисова
Сегодня, 21:44
+1
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 14
Где то давно читала про гадание, ночью в бане что то там сделать надо. И если тебя коснется голая конечность, то это к бедности, а если волосатая то к богатству. Мы с братом тогда шутили еще, пойдешь гадать, а тебе Альф кааааак пропишет волшебный пендель))) Как то не особо верилось, до этого момента не слышала про реальные случаи такого рода
Зарегистрирован: 4.01.2018
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.