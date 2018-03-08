Мохнатый кулак как лекарство от депрессии

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:52

ninikka Просмотров: 699 Комментарии: 12 +28 Сегодня, 15:52 by

Много лет назад одна моя коллега, интеллигентная женщина лет 50, сказала очень странную вещь:- Я терпеть не могу оставаться дома одна. И это даже не зависит от времени суток. Просто когда человек один, с ним может случиться что угодно, даже самое невероятное. И он никому об этом не расскажет, потому что все решат, что он сумасшедший.Тогда я с высоты юных лет решила, что коллега в маразме.Теперь сама история. Восемь лет назад навалилась на меня куча бед: измена мужа, тяжелый развод, болезнь. В тот год перенесла четыре операции, потеряла работу, еще полгода путешествий по больницам и еще одна очень серьезная операция на желудок.Денег нет, долги по ЖКХ растут, запасы на кредитках стремятся к нулю. Сил искать работу тоже нет. После выхода из больницы - депрессняк и полная апатия ко всему на свете. Так прошло где-то еще полгода.Жила тогда я одна в трехкомнатной квартире. Решила сдать одну комнату девушке, чтобы хоть какие-то деньги были. Девчонка попалась молоденькая, тихая и очень вежливая. Без стука ни в одну дверь не смела зайти. И стучала так тихонько, скреблась ноготком, как мышка.Вот вечер. Квартирантка Леночка у себя в комнате сидит, а я у себя в спальне лежу на кровати и невеселые мысли гоняю в голове. Представляю, как скоро продадут мою квартиру за долги, меня выселят в какой-нибудь барак на окраине города, там я и сдохну. И все это в таких черных красках ярко представила и даже поплакала. Но делать по-прежнему ничего не хочу. Депрессия – штука коварная. Кто сталкивался – поймет.И вдруг слышу, как Леночка скребется ноготком в дверь, а на меня какая-то дурь напала. Я вместо того, чтобы включить свет и сказать: «Заходи», подкралась к двери, приоткрыла ее чуть-чуть и высунула руку в щель. И вдруг чувствую, что натыкаюсь рукой на чью-то огромную, мохнатую лапищу, которая зажата к кулак, и выставлен наружу только один палец… Подозреваю, что средний... Пару секунд я все это ощупывала. Потом распахнула дверь и завизжала.За дверью, естественно, никого не было… Только в конце коридора из-за двери туалета пробивался свет, и выглядывало испуганное лицо Леночки, сидящей на унитазе.Меня трясло, Леночка отпаивала меня валерьянкой и спрашивала, что случилось. Вот тут я и вспомнила свою мудрую коллегу. Разумеется, правду я не сказала. Не хватало, чтобы мой единственный источник дохода сбежал от сумасшедшей хозяйки.А с того вечера все пошло на лад. На следующий день мне позвонил один полузабытый знакомый, которому я когда-то давно помогала с открытием фирмы, и предложил работу. Это было одно из тех редких предложений, от которых невозможно отказаться. Я в скором времени расплатилась с долгами, да и качество жизни благодаря хорошей работе заметно улучшилось.Удачу принес мне мохнатый кулак, хоть и напугал до полусмерти.

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