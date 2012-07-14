Разгуляйка

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 08:32

Tigger power Просмотров: 147 Комментарии: 4 +5 Сегодня, 08:32 by

Было это в моем далеком детстве. Будучи ребенком довольно ответственным и усердным, ложиться спать я привыкла рано, да и усталость давала знать. Днем школа, вечером спортивная школа, потом уроки – выматывали меня досконально. Так вот, расскажу об одном примечательном случае с домовым, я все же думаю - это был он. До сих пор, прокручивая в памяти тот случай, я поражаюсь его явности, именно так и не иначе, ведь сны с тех пор я какие только не перевидела: и путешествия в прошлое, и с выходом из тела, и сонный паралич, и пришествие почивших родственников, и лунатизм, и осознанный сон, многое, в общем. Но с твердой уверенностью могу сказать, что это не было ни одним из всего перечисленного.Так вот, о чем, собственно, речь. Придя домой со всех занятий, я по-быстрому сделала домашку, лет мне тогда не скажу точно сколько было, но где-то 2-3 класс, и улеглась спать. Жили мы уже в трехкомнатной квартире, но спали со средним братом в одной комнате напротив друг друга, вдоль противоположных стен. Брат старше меня на 3 года, всегда отличался выдумкой и желанием подшутить, чаще всего надо мной. Это к тому, чтобы понятнее было мое дальнейшее отношение к происходящему. Так вот, завалившись спать по режиму ответственного школьника и попросив родителей сделать тише все звуки в квартире, я начала погружаться в то блаженное состояние, когда еще чуть слышишь внешний мир, но уже всеми руками и ногами там - в мягкой неге отдыха и сна. Вдруг это блаженное состояние прерывает какой-то дискомфорт и холод, я открываю глаза, насколько могу, и вижу убегающее от меня мое же одеяло, а из-под него слышится хитренький хохоток. Именно так – как карлик или же ребенок, вставший на четвереньки и волочивший за собой одеяло, смеясь, убегал бы из комнаты. Сил ни на что не было и, слабо проканючив: «Олег, отдай!», понимая, что у меня нет сил за ним бежать, я просто добавила: «Ну и дурак!» и продолжила спать. С утра, конечно, одеяло было на мне, но я поспешила все-таки выпытать у мамы - почему они ничего не сделали, когда брат мой, сын их ненаглядный, воровал у меня одеяло и пугал меня таким дурацким смехом. На что мать моя ответила, что брат, оказывается, сам уснул на диванчике в зале у мамы на коленях и никуда не отлучался, покуда они с отцом не снесли его в детскую. Причем одеяло было на мне в тот момент, она это проверила, как и любая мать.Тогда я это списала на сон, хотя подозревала долго, что может брат каким-то «макаром» все же обдурил всех и пробрался в комнату со своей идиотской шуткой, но через несколько дней, опять на грани засыпания, я почувствовала, как одеяло медленно ползет в сторону ног (а там был бортик!), схватив одеяло, я посмотрела на брата - он спал. Я его, конечно же, разбудила, завязав какой-то разговор о ерунде, лишь бы не было страшно от понимания, или вернее, непонимания происходящего. Не помню, произошло ли что-то шибко хорошее или плохое после этого случая, чтобы расценивать его как предупреждение, да вроде нет, не было.Больше такого не повторялось, потом мы завели кота, и все шумы я уже смело списывала на Тихона. Я думаю этот «Дурак» не был злым, скорее наоборот, потому как в доме всегда чувствовался уют и тепло, всегда было легко и весело. Наверное, ему просто очень захотелось пошутить, ну, прорвало, бывает и у домовых такое.

Ключевые слова: Домовой одеяло брат авторская история

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