Почему цветёт на могиле вереск?

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:57

Сделано_в_СССР Просмотров: 83 Комментарии: 0 +4 Сегодня, 16:57 by

— Здесь мы когда-то жили! — сказала мама, открыв передо мной заскрипевшую калитку. — А теперь вы тут остановитесь на пару дней погостить.Я осмотрелась. Простенький сельский домик. В нем проживали бабушка с дедом, выросла моя мамуля. Нынешним летом мы с мужем и дочкой Настей решили совершить на машине путешествие по родным местам предков.— Мрачновато. Но ничего, жить можно, — констатировал мой муж Михаил, заглянув в темные сени с затянутой паутиной углами. Сквозь налет сырости проступали очертания людей на портретах, которые висели на стенах.— Мама, смотри, там и ты есть! — показала Настя.Я посмотрела и отшатнулась. В потемневшей раме было изображение девушки, действительно очень похожей на меня!— Боже, — пробормотала я. — Но это не я!Мне стало неуютно и тревожно. А ночью я увидела странный сон. Будто вокруг растут неведомые очень красивые цветы, и я тону в них, как в омуте. Вскрикнув, проснулась. В предрассветных сумерках неизвестная девушка с моим лицом грустно глядела со старой фотографии. Она качнула головой и улыбнулась.— Миша! — заорала я и забилась под одеяло.— Привидится же чертовщина! — пробурчал супруг. — Просто дом с привидениями какой-то!..Утром мы отправились на кладбище. Проведать могилы предков. Вдруг за одной оградкой я увидела такие же цветы, как в моем сне.— Красивые какие! Хочу сорвать! — Настя уже прошла за калитку и протянула руку к длинным стеблям с розовыми метелочками.— Дочка, не трогай! — воскликнула я в ужасе…Голос сорвался, горло перехватило. На стареньком покосившемся памятнике была… моя фотография. С этими же цветами в руках!— Мамочка, кто это? — прошептала я, чувствуя, что вот-вот упаду. Ноги уже не держали.— Бабка моя двоюродная тут лежит. Галина. Умерла еще до меня, — пролепетала перепугано мама.Она никогда не обращала внимания на мое удивительное сходство с покойной. И вдруг все обнаружилось. И где? На кладбище!Когда первый шок прошел, я поняла, что здесь похоронена та самая девушка с портрета, но ощущение того, что я стою у собственной могилы, меня не покидало.— Она умерла такой молодой. Из-за любви. До сих пор в деревне помнят, — рассказала мамина сестра тетя Клава. — Говорят, потом после смерти она людям являлась. Кому покажется, тот счастлив будет в любви — такое было поверье.Я невольно поежилась и глянула на Мишу. Значит, буду с ним счастлива. Ведь и мне она на рассвете показалась. Так что ничего не привиделось, покойница и вправду явилась!— Жила Галина в нашей деревне вместе с отцом, — продолжила рассказ Клава. — Тот был человеком суровым, деспотичным. Решил выдать дочку замуж за своего друга, вдовца. Жених старый был и некрасивый, зато зажиточный. Девушка, конечно, была против. Взмолилась:— Не люблю я его! Сжальтесь, отец, не заставляйте!Но родитель был непреклонен:— Потом спасибо мне скажешь! — заявил он. — Что толку Гришку твоего, голодранца, любить. Будешь всю жизнь с хлеба на воду с ним перебиваться. А Степан человек серьезный, основательный. Староват, конечно… Зато, когда помрет — все тебе достанется. И дом, и все добро нажитое.— Мне его добро не нужно, — отвечала бедняжка.— По-моему будет, — припечатал отец. — Или играем твою свадьбу со Степаном, или убирайся из дома, не дочь ты мне больше.В слезах побежала несчастная к своему любимому, Грише, но дома не застала. В тот день приехал представитель из района и забрал его в город по повестке, не дав даже с родней проститься. Отправили его в армию…Смирилась Галина со своей участью. Перебралась после свадьбы в дом вдовца. Перевез отец на телеге ее вещи и руки отряхнул — сбыл дочку. Вскоре вернулся Григорий. Узнав, что девушку насильно выдали замуж, хотел застрелить и папашу, и супруга несчастной.— Не надо, Гриша, — заступилась Галина. — Убегу я с тобой, не вернусь к постылым.Влюбленные покинули деревню и поселились на старой мельнице среди вересковых зарослей. Всего месяц счастья отвела им судьба.— И жалели Галю в деревне, и осуждали, и завидовали, — продолжала рассказчица. — Такая любовь ей выпала. По утрам, люди видели, Гриша на руках нес милую к реке, и они подолгу плавали, смеялись и забавлялись.А потом приехали муж и отец с милиционером. Григория увезли в наручниках. Неверную жену вернули законному супругу. Но, видно, бог не хотел, чтоб жила она с нелюбимым. Как-то раз Галя поскользнулась на скользкой дороге и упала. Да так неудачно, что больше не поднялась. Пролежала несколько дней ни живая, ни мертвая. Не дышит — значит, покойница, — решили местные бабки. Про кому тогда у нас и не знали ничего. Похоронили…Вскоре в деревню вернулся Григорий. Долго рыдал он на могиле своей возлюбленной. А утром побежал к местной знахарке и заявил — ему приснилась Галя. Плакала она и уверяла, что ее похоронили живьем.— Душно, плита могильная давит. Спаси меня, любимый, — просила несчастная. — Если не успеешь, я умру, и на могиле моей зацветет вереск…В полдень собранная Гришей толпа парней с ломами и лопатами явилась на кладбище. Могильный холмик, еще вчера голый, покрылся розовым вереском.— Поздно! — прошептал в ужасе Григорий.Могилу все равно открыли. Покойница лежала с синюшным лицом, с повернутой набок головой. Она и вправду была похоронена живой, задохнулась…Не смог Григорий жить без своей возлюбленной. Упал замертво прямо возле ее могилы. Похоронили его через три дня рядом с Галей. Вереск на месте последнего упокоения влюбленных много раз вырубали, но он появлялся снова. Теперь в деревне ходит поверье — не трогать могильные цветы, а то случится несчастье.Автор - Ирина.

Ключевые слова: Странный сон кладбище призрак поверье похоронена живой вереск

Другие, подобные истории: