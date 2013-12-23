Белый столб

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 06:28

Сделано_в_СССР Просмотров: 68 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 06:28 by

Эту мистическую историю рассказала мне мама. Она родилась и выросла в небольшом посёлке. Их дом, в котором жили мой дедушка, моя бабушка и их пятеро детей (в том числе и мама), находился на широкой, длинной улице.Дом мамы всегда был полон звуков - кто-то с кем-то ругался, кто-то над кем-то смеялся, кто-то громко пел песни и, вдобавок ко всему, у них было большое хозяйство, которое тоже не молчало, а кукарекало, мычало и лаяло.На этой же улице находился дом, полная противоположность дому мамы. В этом доме жила одна странная пара, к которой никто не приходил. А со всего хозяйства у них была лишь одна белая собака.Когда-то поздно вечером мама возвращалась домой, она очень торопилась, потому что, несмотря на то, что ей было уже восемнадцать, мама очень боялась своего отца, который строго наказывал своих детей за поздний приход домой.Ночь была тёмная и поэтому маму удивило белое пятно, находящиеся посреди улицы, напротив дома странной парочки. Она удивилась, что соседи не спят в столь поздний час и подумала, что это горит свет в их окнах.Через пару дней, идя уже с сестрой домой, мама снова увидела это белое пятно. Тома, так звали сестру мамы, тоже подумала, что это свет, который горит в окне соседей. Она предложила маме пойти посмотреть, что они делают так поздно.Подойдя к дому, они обнаружили, что тот погружён в тишину и свет нигде не горит. Отойдя от дома, они обернулись и увидели, что светлое пятно снова на прежнем месте, только оно уже обрело другие черты.Это был столб, на котором просматривались глаза и зловещая улыбка. Столб «смотрел» в сторону соседей и «улыбался»…Сёстры с криком побежали домой. Как позже выяснилось, этот странный свет видели не только они, а так же их брат и бабушка.На следующий день семья мамы решила пойти к соседям и поговорить об этом непонятном столбе. Они постучали в калитку, хозяйка вышла на крыльцо, посмотрела на них ненавидящим взглядом и, не сказав ни слова, ушла, хлопнув дверью.Вскоре о белом столбе знал уже весь посёлок. Издалека люди видели этот столб, но, подойдя ближе, они ощущали лишь холод.Хозяева дома совсем перестали выходить на улицу, а ночью столб также зловеще улыбался, глядя в окна их дома.Спустя несколько дней столб исчез, а соседей уже как неделю никто не видел. На стук никто не открывал двери. Тогда моя бабушка решила вызвать милицию. Взломав двери, милиция с понятыми зашли в дом, и оттуда послышался крик ужаса: под потолком, на верёвках висели три трупа - хозяин, хозяйка и их собака.Спустя месяц странный столб заметили возле дома моей мамы...

Ключевые слова: История мамы белое пятно тёмная ночь столб зловещая улыбка трупы

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