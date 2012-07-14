Нестандартные предупреждения

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:37

Pmariam Просмотров: 311 Комментарии: 5 +5 Сегодня, 14:37 by

Давно-давно стояла я, курила, резко рука с сигаретой меня перестает слушаться, вот чужая... и действует сама по себе, разворачивает сигарету и резко впихивает мне в губы зажженной стороной. Губы обожгла, мне страшно, что я не контролировала движение своей же руки, осознавала, видела - как в замедленной съемке, знала, что обожжет и будет больно, но контроля ноль, словно рука чужая. На следующий день у меня лопнула труба (внематочная), прооперировали, спасли чудом.Прошло 16 лет, такого больше не было, в том году - курю, брожу по двору. Словно по чьей-то воле резко останавливаюсь, медленно разворачиваю сигарету огоньком к губам и резко втыкаю в губы. Больно, губы обожгла. И опять-таки действия не мои, кто-то это делает с моим телом. Тут отступлю, полип удалять собиралась, с помощью камеры, планово, мелкая эта операция была запланирована еще через три недели. Произошло это непонятное, я в шоке, сразу тот раз вспомнила. Минут через пятнадцать звонит мой хирург и говорит, что такое красивое место освободилось, завтра к 8 утра жду оперироваться.Я такого ни от кого не слышала, не читала, ни с кем подобного не было. Что это за непонятное. Одно ясно, это предупреждение об операции, первая была экстренная, вторая плановая, больше меня не оперировали. Но способ предупреждения уж очень странен.Автор - Проказница.

Ключевые слова: Предупреждения операция рука

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