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Истории из жизни

Нестандартные предупреждения

Давно-давно стояла я, курила, резко рука с сигаретой меня перестает слушаться, вот чужая... и действует сама по себе, разворачивает сигарету и резко впихивает мне в губы зажженной стороной. Губы обожгла, мне страшно, что я не контролировала движение своей же руки, осознавала, видела - как в замедленной съемке, знала, что обожжет и будет больно, но контроля ноль, словно рука чужая. На следующий день у меня лопнула труба (внематочная), прооперировали, спасли чудом.

Прошло 16 лет, такого больше не было, в том году - курю, брожу по двору. Словно по чьей-то воле резко останавливаюсь, медленно разворачиваю сигарету огоньком к губам и резко втыкаю в губы. Больно, губы обожгла. И опять-таки действия не мои, кто-то это делает с моим телом. Тут отступлю, полип удалять собиралась, с помощью камеры, планово, мелкая эта операция была запланирована еще через три недели. Произошло это непонятное, я в шоке, сразу тот раз вспомнила. Минут через пятнадцать звонит мой хирург и говорит, что такое красивое место освободилось, завтра к 8 утра жду оперироваться.

Я такого ни от кого не слышала, не читала, ни с кем подобного не было. Что это за непонятное. Одно ясно, это предупреждение об операции, первая была экстренная, вторая плановая, больше меня не оперировали. Но способ предупреждения уж очень странен.

Автор - Проказница.
Источник.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:37
Сегодня, 14:37 by PmariamПросмотров: 311Комментарии: 5
+5

Ключевые слова: Предупреждения операция рука

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 14:38
+3
Группа: Редакторы
Репутация: (844|-1)
Публикаций: 308
Комментариев: 2 368
Это говорит о том, что надо бросать курить! В следующий раз в глаз воткнёте же... smirk

+++++
Зарегистрирован: 14.07.2012
                 
#2 написал: Pmariam
Сегодня, 14:50
0
Группа: Посетители
Репутация: (1048|0)
Публикаций: 28
Комментариев: 2 337
Цитата: Qusto
Это говорит о том, что надо бросать курить! В следующий раз в глаз воткнёте же...
це не я:)
я тоже курю. уже давно :( (каюсь), но поделать с этим ничего не могу. Как прочла, как представила ... и тоже о глазе подумала... бррр
одно объяснение у меня: мож в ней какой подселенец, кторый не любит никотин? :) но почему тогда именно аккурат перед операциями? чтобы до момента операции организм смог отчиститься от табачного дыма и операция прошла более оспешнее чтобы ему (подселенцу) было комфортнее находиться там внутри...
загадочная история, никогда ничего подобного не слышала
Зарегистрирован: 22.07.2013
     
#3 написал: Qusto
Сегодня, 14:53
0
Группа: Редакторы
Репутация: (844|-1)
Публикаций: 308
Комментариев: 2 368
Цитата: Pmariam
Цитата: Qusto
Это говорит о том, что надо бросать курить! В следующий раз в глаз воткнёте же...
це не я:)
я тоже курю. уже давно :( (каюсь), но поделать с этим ничего не могу. Как прочла, как представила ... и тоже о глазе подумала... бррр
одно объяснение у меня: мож в ней какой подселенец, кторый не любит никотин? :) но почему тогда именно аккурат перед операциями? чтобы до момента операции организм смог отчиститься от табачного дыма и операция прошла более оспешнее чтобы ему (подселенцу) было комфортнее находиться там внутри...
загадочная история, никогда ничего подобного не слышала


Да я понял, что не вы. blush Тоже курю, потому такая мысль и пришла в голову. Может, не подселенец, а никотиновый монстр? scream Что касается операций, вероятно, что совпадения...
Зарегистрирован: 14.07.2012
                 
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 15:08
0
Онлайн
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Репутация: (1944|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 3 502
Какой ужас, а может кто из хранителей рода таким жестким образом дает понять, что хватит уже чадить перед операцией. Кстати перед операцией врачи предупреждают, что лучше не курить и не пить - вязкость крови меняется, заживляемость не та, иммунитет и прочее +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#5 написал: Asheera
Сегодня, 15:23
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Репутация: (230|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 712
Цитата: Tigger power
может кто из хранителей рода таким жестким образом дает понять, что хватит уже чадить перед операцией.

Вот тоже подумала, операция- это порог смерти, активность канала с мертвыми, так что в это время кто-то из ушедших родственников мог прийти.
Не бросить курить после таких явлений- это очень-очень странное поведение... Явный же Знак.
Зарегистрирован: 29.10.2016
  
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