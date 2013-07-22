Бабушка Яга

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 17:04

Сделано_в_СССР Просмотров: 602 Комментарии: 10 -2 Вчера, 17:04 by

Была середина августа, то самое время, когда уже все возвращаются из отпусков домой и готовятся к началу нового учебного года. Но это не про мою семью.Родители еле смогли выбить у начальства разрешение на отпуск на недельку, а потому незамедлительно отправились в Крым, решив закинуть меня к бабушке, что живет где-то под Ижевском. Я ведь так давно не видел бабушку, а свежий воздух мне пойдет только на пользу – примерно так говорили родители, останавливая машину перед небольшим, старым одноэтажным домом.Бабуся жила на хуторе, где было всего несколько хат, и то находящихся друг от друга за километр. Магазин был в округе всего один, около полукилометра пути. Теперь вы понимаете, какая это была глухомань? Но зато было озеро рядом.Бабушка Оля встретила меня радушно, сразу постелив мне небольшую кровать в отдельной комнате возле окна. Бабушка была уже довольно старой, недавно перевалило за 80, а потому слышала она плохо и делала что-либо довольно медленно.Пообедав с ней блинов, я решил сходить искупаться на озеро. Солнце уже двигалось к закату, а озеро было где-то в 15-ти минутах пути через небольшой лесок. Я решил, что успею сбегать туда до темноты.Пройдя полпути к озеру, я понял, что плану сбыться не суждено, так как был уже закат, а мне ещё идти примерно минут 10. Лес был слишком густой, вся тропинка была в корнях, об которые я постоянно спотыкался.Когда я подошёл к озеру, уже наступили сумерки. Я не стал медлить, быстро разделся и окунулся в воду. Вода была довольно холодной, долго проплавать мне не удалось. Вылезши на берег, я уже собирался одеваться, как вдруг заметил на противоположном берегу небольшой и очень тёмный домишко. Едва заметная дверца там приоткрылась, и оттуда вышло горбатое нечто. Я не сразу понял, что это было, но быстро прыгнул в рядом стоящий куст.Хорошо присмотревшись, я понял, что это горбатя, очень старая бабка, одетая в какие-то лохмотья. Её волосы напоминали обвисшую, старую белую тряпку. Лицо её разглядеть мне не удалось.Бабулька вытащила из дома огромный мешок, потом потянула его к озеру, открыла и высыпала всё содержимое в воду. Я не видел, что именно это было, но то, что я увидел сразу после этого, заставило меня содрогнуться. Бабка посмотрела прямо на меня. Прямо. На меня. В этот момент то ли её осветила уже появившаяся луна, то ли у меня зрение сфокусировалось, но я увидел её лицо. Это было сморщенное, злобное лицо с длинным носом. Её глаза были как щёлочки, а беззубый рот растекался в улыбке.Возможно, меня она не обнаружила, а заметила вещи, которые я оставил на песке. Так или иначе, бабка тут же села в лежащую на её берегу лодку и начала грести своими длинными руками в мою сторону. Я обомлел.Простояв так минуты 3, я понял, что она проплыла уже около половины маршрута. По мере приближения её лицо становилось всё более отчетливым, её глаза были абсолютно безумными, а изо рта то и дело появлялся язык, которым она облизывалась.Я резко выпрыгнул из кустов, схватил свои вещи и побежал босиком обратно в лес. Мне было некогда одеться, всё, что я хотел, так это не потерять тропинку, которую уже было сложно различить.Через 5 минут я уже был дома. Немного отдышавшись, кинул одежду на сундук, а сам пошёл к кровати. Бабушка уже спала, я не стал её будить и рассказывать о том, что произошло на берегу.Прошло около 15-ти минут, как я лежал в постели, сна не было. Я всё размышлял о той старухе, о том, что же она делала, после того, как обнаружила, что я убежал? Моя кровать стояла впритык к окну, а потому, размышляя, я смотрел на ночное небо. Небо успокаивало меня, я уже давно не паниковал, а мысли с бабулей почти исчезли. Наконец, я начал погружаться в сон.Вдруг кто-то громко постучал в окно. Я резко открыл глаза. Я лежал на боку, спиной к окну. Учитывая, что было полнолуние, на стене отчётливо отображались тени из окна. Меня бросило в холодный пот, когда я увидел, что тень посредине подозрительно схожа с фигурой той бабки. Ещё пару секунд я думал, что всё это мне мерещится, но у тени вдруг выросла длинная рука, и опять послышался стук в окно. Я слышал, как она вплотную прислоняется к окну своим лицом, трётся своим длинным носом о стекло. Мне казалось, что я даже слышу её дыхание. Стук, вздох, опять стук, царапанье стекла. Моё сердце колотилось как бешеное, я молился, чтобы она не начала выбивать окно.Пролежав так еще минуты 3, тень начала уходить в сторону. Через полминуты всё стихло. Я начал благодарить Бога, но тут я услышал стук в дверь. В этот момент единственное, о чём я молился, так это то, чтобы бабушка не встала и не пошла открывать.Мне повезло, сон бабушки оказался крепким. В дверь стучались негромко, изредка было слышно кряхтение и царапанье. Судя по всему, старуха пыталась снять петли, но у неё не получалось. Через 5 минут всё прекратилось. Я больше не слышал никаких звуков, вообще ничего не слышал. Вновь наступила тихая ночь, до конца которой я так и не смог уснуть. Задремал лишь, когда на улице уже начало светать.Проснулся я довольно поздно, около полудня. Встал с кровати, кое-как оделся и пошёл искать бабушку. Не находя её, я начал волноваться, особенно помня то, что произошло ночью. Выйдя на улицу, я обнаружил, что моя бабушка разговаривает с мужчиной в полицейской форме. Когда я направился к ним, бабушка и полицейский уже закончили разговор, и последний, попрощавшись, удалился.– Славка, ты уже проснулся. Поел?– Бабушка, что случилось? Зачем он к нам приходил?– А, представляешь, Аркадьевну из соседнего участка нашли мёртвой. К ней сегодня утром дети приехали, смотрят: а дверь в хату открыта, а оттуда след кровавый ведет. В итоге вышли по следу к какой-то избе у озера, никогда о ней не слышала, а там её всю истерзанную и пожеванную нашли.Я сглотнул. И зачем она открыла «ночным гостям»?Поев, я хотел сходить на озеро и посмотреть, что там. Но полиция оградила весь участок. Чуть позже я узнал, что возле берега на дне нашли кучу костей и человеческих конечностей, а в самой избе что-то наподобие кровати и кучу одежды, измазанной в крови.Прошла неделя, ночи были спокойными, хотя я всё равно спал плохо. Полиция перестала патрулировать озеро, решив, что преступник уже давно сбежал. Родители приехали из отпуска и забрали меня домой. Весь следующий месяц я провёл в беспокойствах. Я не верил, что тварь реально ушла. Я часто звонил и писал бабушке, она сообщала, что у неё все хорошо и ничего странного не происходит.Прошёл уже год. Недавно бабушка сообщила, что прошлой ночью в лесу нашли истерзанное тело грибника, который задержался там допоздна…Автор - Rexxar.

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