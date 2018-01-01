Параллели

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 19:25

Mary3.11. Просмотров: 57 Комментарии: 0 0 Сегодня, 19:25 by

В сегодняшней истории я расскажу о своей крестной, тете Нине.Ниночка родилась в 1946 году в одном из кубанских хуторов. До трёх лет была любимой дочкой у родителей, но случилась беда - мать умерла во время вторых родов, ребеночка тоже не спасли. Отец, погоревав немного, привёл в дом новую жену. И началась у Нины другая жизнь, жизнь нелюбимого ребёнка. Мачеха оказалась как из сказки про Золушку.Уже став взрослой, тётя Нина плача рассказывала, как за любую провинность на горохе стояла, как пятилетней крохой тащила на речку корзину, полную белья, и полоскала его, а потом волокла назад. Сама маленькая, корзина тяжелая, естественно, поднять её ребёнку не под силу, а мачеха за то, что бельё снова грязное стало, стала бить её мокрым полотенцем, да так, что Нина упала без признаков жизни. Спасибо соседкам, отогнали злую бабу и девочку водой облили. После этого случая на всю жизнь Ниночка оглохла на одно ухо.Когда пришло идти время учиться, мачеха её не отпустила, сказав, что по дому дел много. Выйдя замуж, эта женщина быстро нарожала троих погодок и использовала Нину, как батрачку. Папаша же самоустранился: одета-обута, накормлена - и ладно. На то, что дитё через раз едой попрекалось и наказывалось, он внимания не обращал.Забегая вперёд, скажу, что тётя Нина не смогла простить отцу и мачехе такого отношения, она с ними не общалась и на похороны не ездила.Когда Нине исполнилось девять лет, к ним в хутор приехала новая учительница с дочкой, девятилетней Зоей. Нина и Зоя стали не разлей вода. Однажды Зоя, прочитав какую-то книжку, предложила Ниночке поклясться в вечной дружбе на крови. Они порезали себе ладони и соединили их, как бы смешивая кровь, и какие-то слова сказали. Вечной дружбы у них не получилось, а вот многие события в жизни стали повторяться.Нина к тому времени уже всю работу по дому могла делать. Вот однажды, доставая из печки горшок с водой и не удержав ухват, Нина пролила на себя часть горячей воды, хорошо, что это был не крутой кипяток и ожоги были не самые сильные. В тот же день, садясь пить чай, Зоя опрокинула на себя чашку с горячим чаем и тоже получила ожог. Или Зоя упала с велосипеда и растянула ногу, ещё не зная этого, Нина подскользнулась на мокром полу и тоже вывихнула ногу. И таких совпадений было довольно много, но девочки это не связывали с данной ими клятвой.Когда девочкам исполнилось по шестнадцать лет, стало ясно, что Зоя настоящая красавица, а Ниночка наоборот дурнушка. Тётя Нина действительно не была красивой: очень грубое лицо, высокая и полная, но была в ней внутренняя, душевная красота и доброта, если бы девочка выучилась, то смогла бы стать прекрасной медсестрой. А ещё Нина пела, пела так, что её хотелось слушать бесконечно. К Нине несколько раз приходили сваты, но мачеха всех отшивала, мотивировала тем, что "нечего таким уродам плодиться", а на самом деле держала девушку за прислугу.Летом 1964 года в помощь колхозникам на сенокос и уборку урожая приехали солдаты-срочники. Среди них был мой дядя Николай. В молодости дядя был очень красивый: рост 190, широкоплечий, кудрявый с небесно-голубыми глазами, шутник и балагур. А ещё дядя очень любил петь, но, к сожалению, совершенно не умел этого делать. Так вот этот красавец, которому служить ещё год, влюбился в дурнушку Нину. А красотка Зоя безумно полюбила его. Такой вот треугольник получился. Дядька потом говорил, что от Нины аж свет доброты исходил, за это и полюбил.Уборочная закончилась, солдаты уехали в часть, Николай почти каждый день писал письма Нине, а Зоя исходила тихой злобой.Когда дядя Коля демобилизовался, то сразу же приехал за своей любимой. Мачеха не хотела Нину отпускать, но та первый раз в жизни показала наличие характера: я все равно убегу! Решили так: Николай поедет к матери и отцу, все расскажет и потом приедет за Ниной.Нина с радостью ждала любимого, готовилась к свадьбе, сама платье белое сшила. В один прекрасный день к ней пришла Зоя, подруга плакала, умоляла Нину не выходить замуж за Николая, даже денег предлагала. Нина очень обиделась на подругу, пыталась ей объяснить, что они любят друг друга, но та не слушала. Когда уходила, Зоя со всей злости крикнула: "Будь ты проклята, не будет у тебя с ним жизни, и капли крови твоей на свете не останется!" Первый раз за Нину заступилась мачеха, она вдруг бросила на пол крынку с молоком, плюнула и сказала: "Все к тебе воротится!" Потом осколки крынки не разрешила никому собирать, а взяла на лопату и унесла, разбитое молоко высохло само, и уже потом она сама пол вымыла и тряпку сожгла.Бывшие подруги перестали общаться, Зоя уехала в техникум в Таганрог. Нина вышла замуж за Николая и уехала жить в станицу Каневская. У них родился сын Игорь, они часто приезжали к нам в гости, стали моими крестными, построили большой дом - в общем, жили. К большому сожалению, дядя мой очень любил приложиться к рюмке. Дальше - больше, пил уже постоянно, Игорь очень злился на отца, но поделать ничего не мог.Последний раз я видела своего дядю летом 1982 года, мы приезжали к ним в гости, он с гордостью показывал нам свой дом. Мама обратила внимание, что в одной из комнат дверь открывается внутрь, а в других наружу, дядя сказал: "Ну так получилось, переделывать не буду". В марте 1983 года дядя Коля умер - пьяный курил в постели и уронил окурок, он спал в той самой комнате с неправильной дверью. Его нашли лежащим около двери, он, видимо, не сообразил, что дверь открывается внутрь.1985 год. Игоря призвали в армию. Он попал в часть на Украине, рядом с печально известной Припятью. Ещё находясь в учебке, он получил письмо от девушки, что она беременна. Тётя Нина берет в охапку девушку Ирину и едет к сыну, оказывается, командир части может зарегистрировать брак (не знаю, можно ли это сделать сейчас), именно так и женился наш Игорек. В апреле их часть принимает участие в ликвидации аварии на ЧАЭС, 20 мая Ира рожает единственного сына Андрюшу. Больше нормальным и здоровым мы Игоря не видели. Он после армии лечился, потом начал пить, в двадцать пять лет он слег, Ирина его бросила, тётя Нина ухаживала за своим единственным сыном. Андрея она видела очень редко - Ирина не разрешала. Игорь умер в 28 лет.Оставшись одна, тётя Нина очень переживала, но ехать к нам отказывалась: климат ей наш не подходит. Она встретила мужчину, вдовца, они стали жить вместе. В силу жизненных обстоятельств мы очень редко виделись, общались письмами, которые за тетю писал её второй муж. Они приезжали к маме в гости в 2008 году. Мы много разговаривали, все подробности я узнала от неё.Единственный внук Нины умер от передозировки наркотиков в возрасте 20 лет. На свете не осталось никого, кто бы имел хоть каплю Нининой крови. Её братья и сестра по отцу также все умерли от пьянства.После похорон внука, а он жил в Таганроге, к Нине неожиданно прямо на кладбище подошла женщина. Это оказалась Зоя. Несмотря на дождливую погоду, она упала перед Ниной на колени и разрыдалась. Оказалось, что Зоя в одни годы с бывшей подругой потеряла своих близких, да ещё и схожие смерти: муж сгорел в бане, сын умер от онкологии, внук также от передоза.Что это? Закон бумеранга? Клятва на крови дала свои плоды? Или проклятья подруги? Тётя Нина не стала общаться с Зоей, да и зачем? Сама она сказала, что прожила хорошую, хоть и тяжелую жизнь. Её любили и любят дети и внуки её второго мужа, очень хорошо к тете относятся, называют бабушкой. А с подругой, по её словам: "На том свете времени много будет, вот и разберёмся, кто прав".Мы переписывались до 2012 года, тётя очень тяжело вынесла смерть моей мамы. Потом ответов на наши письма не стало, через полгода дети второго мужа тети Нины нам сообщили, что её больше нет.

Ключевые слова: Параллель клятва кровь судьба авторская история

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