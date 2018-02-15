Ночной трамвай

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 19:11

Сделано_в_СССР Просмотров: 71 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 19:11 by

Трамвайные пути проходят через старый центр города по улице Фрунзе все время прямо. Потом под прямым углом поворачивают на Хлебную площадь и через 300-350 метров замыкаются в кольцо. Вдоль всего пути на протяжении нескольких кварталов стоят старые одно и двухэтажные дома. Никаких примыкающих трамвайных путей не имеется. Нам, студентам, тогда было по 19-20 лет. Мы засиделись далеко за полночь у приятеля, жившего на территории пожарной части, расположенной как раз на Хлебной площади. Как и положено было студентам в далекие советские годы, ни копейки лишней у нас не имелось, а до стипендии оставалось еще несколько дней, так что даже общались мы «на сухую», без выпивки. Слушали музыку, играли в карты. Потом втроем вышли на Хлебную площадь.Стояла ранняя весна, на деревьях только-только пробивались почки, травка на газонах — не выше сантиметра. Хорошо освещенная площадь просматривалась полностью, а трамвайное кольцо — особенно. Кошка не могла проскочить незамеченной, что уж там говорить про трамваи. Да и какие трамваи в три часа ночи! Все они уже мирно спали в депо. На улице ни машин, ни прохожих — ни единой души. Жили мы все в разных частях старого города. Но для молодых ног — это тьфу, а не расстояние. Пошли пешком по улице прямо по трамвайным рельсам. Улица, стоит добавить, узкая, старинная. Дошли до поворота на улицу Фрунзе, завернули за угол, прошли еще половину квартала — наверное, метров 200. Вдруг сзади с площади, с кольца, раздался громкий стук трамвайных колес. Встречного трамвая, который бы на кольце развернулся и теперь возвращался, мы пропустить никак не могли. Ведь мы же все время шли вдоль путей!Оборачиваемся, сходим с путей. Смотрим: из-за поворота с Хлебной площади вылетает одновагонный трамвай. На затемненной кабине табличка: «Маршрут N 2». Вагон пронесся мимо нас, обдав воздушной волной. Салон его был ярко освещен и практически пуст. Только на заднем сиденье сидела парочка средних лет. Мы видели их только со спины,поэтому лиц разобрать не успели. Это были довольно пышная блондинка с распущенными волосами, на плече у нее спал мужчина, видимо, нетрезвый. Его светло-серая шляпа съехала набекрень. И несется этот вагон так, как никогда трамваи в этом месте не ездили. Скорость огромная, его шатает, колеса грохочут, аж стекла в домиках трясутся. Конечно, мы обалдели, остановились, стали переспрашивать друг друга, уточнять детали увиденного, но так ничего и не поняли. Пошли дальше, прошли еще метров 300-350. И тут снова грохот колес, и снова мимо нас в том же направлении проносится трамвай N 2. Мы не верим своим глазам: опять на заднем сиденье та же парочка. Тот же самый до деталей вагон!Прошло уже 45 лет, но мы до сих пор ломаем голову над этой загадкой. Может быть, это был трамвай из параллельного мира?Автор - Александр Георгиевич Русаков, г. Самара.[url=https://journal.planetaezoterika.ru/misticheskie-istorii/parallelnye-miry/nochnoj-tramvaj.html]Источник[/url

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