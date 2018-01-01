Баба Женя

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 00:34

Причина: Авторская стилистика сохранена

Mary3.11. Просмотров: 73 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 00:34 by

История эта началась в далёком 2006 году. Я легла в больницу на операцию, делали мне лапароскопию. Обычно девочек уже к вечеру отпускали домой, но у меня был необычный ( по словам врачей) случай, и я осталась на три дня. Лежала я платно, все было прекрасно: палата, еда, отношение медперсонала. Минус был один: по выходным платникам ничего не делают, и я в палате осталась одна. В субботу, с моего разрешения, в палату перевели девочку Светлану, у неё тоже была операция, но уже дело шло к выписке. Мы быстро познакомились.Оказалось, что Света — сирота, два года живёт в детском доме. Пьяницы-родители где-то сгинули, бабушка и дед, которые взяли Свету и её брата под опеку как-то неожиданно друг за другом умерли, хотя были относительно нестарыми людьми, вот так девочка и оказалась в детдоме. На тот момент ей было 16 лет, хотя выглядела на 13. Старший брат уже служил в армии. Света оказалась весёлой и общительной, рассказала, что ей плохо в детдоме, домашних детей там не любят, и её часто бьют. Одна отдушина — её воспитатель Евгения Васильевна, она очень хорошо относится к девушке. Потом, познакомившись с Евгенией, я узнала, что над Светой очень издевались так называемые "подруги", даже до милиции дело доходило. Также я узнала, что именно благодаря стараниям этой женщины, Света и брат не лишились трёх-комнатной московской квартиры. Квартира не была в собственности, там кроме детей и бабушки с дедом были прописаны непутевые родители. Ещё не вышел срок для признания их пропавшими без вести, вот старики и не приватизировали квартиру, а то ведь и на них собственность оформлять придётся. Именно Евгения посоветовала Свете после девятого класса поступать учиться в техникум или училище, и профессию получит и от "подружек" избавится.Одним словом, мы подружились. Света с радостью бегала в педучилище на занятия, жила в квартире, потом брат из армии вернулся. Когда Светлане исполнилось 18 лет, брат предложил разменять квартиру, но Евгения и тут помогла. Уже прошёл срок по розыску родителей, и ребята смогли приватизировать, а затем продать квартиру. Брат купил себе однушку в Москве, а Света купила двухкомнатную в области недалеко от меня.На третьем курсе её отправили на практику, которую девушка проходила в школе в нашем же районе, но в другом посёлке. Именно там она встретила " любовь всей своей жизни". "Любовь" эта был женат три раза, по полгода, репутацию имел кобелиную, но красивый гад, что есть, то есть. Светка влюбилась, летала, как на крыльях полгода. Потом его любовь прошла. А у неё почти четыре месяца беременности. Почему не сказала? Да и сама не поняла, думала, что просто сбой гормональный. Слёзы, крики: "Не хочу рожать!". Естественно, на таком сроке об аборте и речи нет, уговаривали, как могли. Брат приехал и как отрезал: рожай, если не нужен, мы его себе заберем! Он жениться собирался, и его девушка была не против. Сейчас у них двое своих и четверо приемных детей. Уговорили.Юлечка родилась 29 июля, как раз на Иулию. Прелестный ребёнок! Конечно, никому Светлана её не отдала, стали растить всем миром. В крестные Светлана попросила Евгению. Первое Юлькино слово было "Еня" (Женя). Два года мы удивлялись, как же Юлечка на Евгению похожа, a ведь они неродные по крови. Они обе души друг в друге не чаяли.Потом случилось страшное: Евгению Васильевну на полном ходу сбил пьяный юнец, когда она по обочине шла с дачи на автобусную остановку. Юля очень тяжело перенесла смерть "Ени", конечно, ребёнку в два года ничего не сказали, но она же видит, что все плачут, Женя не приезжает, и стала заказывать ужасные истерики. Орала часами до посинения и требовала "Еню". Что мы могли сделать?Так прошёл месяц. В один прекрасный день Света попросила меня срочно приехать. Бросив все дела, помчалась к ним. Вот что рассказала Света: Юля стала с кем то разговаривать, с кем — не слышно, но понятно, что ребёнок ведёт диалог. Она тихонько приоткрыла дверь, и я увидела, что девочка показывает пустому креслу новые игрушки, которыми мы все стали её заваливать. Она брала игрушку, показывала пустому креслу и говорила: "Мася, айку пила (Маша зайка купила)", потом, как бы отвечая на вопрос, говорила имя зайки. Света сказала, что уже пару дней наблюдает эту картину. Я ответила, что девочка очень тоскует по Евгении, и, возможно, так скрывает свою тоску. А ещё, возможно, она реально видит Женю, ведь детям дано видеть то, что мы не видим. На наши вопросы: с кем играла? Юля ответила — с Еней. Потом Света все чаще стала замечать присутствие Евгении в доме: Юля перестала плакать и спокойно спит ночью. Потом Юля с гордостью рассказала нам новую сказку про козлят. И пела : "Козлятушки- ребятушки...." . На вопрос: кто рассказал, ответ один — "Еня". До пяти лет Женя незримо присутствовала в жизни Светы и Юли.Потом у Светы появился мужчина — Михаил. Он уже был один раз женат, имел сына чуть старше Юли. Очень хотел дружную семью. Накануне их росписи Михаил приехал к нам очень взволнованный и рассказал, что накануне Юля и Саша (его сын) очень разбаловались, и он их отругал. Говорит: "Bыхожу на кухню, темно, из окна свет фонаря падает, а у стола женщина стоит. Смотрит так строго и пальцем мне грозит, я так испугался, что забыл за чем шёл". Рассказала я ему про Евгению Васильевну, что она крестницу свою оберегает. Решили в выходные все вместе на кладбище к ней съездить, успокоить.Хорошо они жили, Миша полюбил Юлю, как родную, Санёк каждую неделю гостил, ещё малыш родился. А в восемь лет Юлечка заболела. Страшное словo "лейкоз", причем, какая-то самая агрессивная форма, врачи не давали утешительных прогнозов. После проведённого лечения, вернее, попытки лечения, девочка очень изменилась, замкнулась в себе, часто плакала. Не помогал ни психолог, ни клоуны, спасибо ребятам, за то, что приносят больным деткам хоть каплю радости, Юлечка ни с кем нe хотела общаться. Она стала много рисовать, рисунки были тяжелые: чёрнo-серые цвета и тематика смерти. Потом наступило неожиданное улучшение, и Юлечка запросилась домой. Удивительно, но лечащий врач отпустил её на выходные домой, естественно, с соблюдением определённых условий. Нам нельзя было повидаться с девочкой, я говорила с ней по телефону. Вечером она сказала Свете: "Мама, меня баба Женя ждёт, мы с ней пойдём в лес, где всегда тепло, и летают бабочки". Юлечка умерла через четыре дня. B больнице потом объяснили, что очень часто перед смертью наступает улучшение состояния.В ночь на сороковой день Юлечка приснилось маме, мне и Михаилу. Сны не были одинаковыми, но в каждом сне девочка прощалась с нами, а рядом улыбалась Евгения Васильевна. Очень надеюсь, что девочке там хорошо рядом с любимой Еней.

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