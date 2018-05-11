Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Жажда наживы

Синдром случайного попутчика. Это когда совсем малознакомый человек почему-то проникается к тебе доверием и рассказывает часть своей жизненной истории. Так случилось и со мной. Совершенно случайно разговорились с одним из сотрудников на предприятии, где я работала. Как-то в процессе общения по рабочей тематике, он вдруг спросил: «А кофе у тебя есть?». Вот так без особых словесных изречений он напросился на кофе (благо в моем кабинете был закуток, где периодически устраивались посиделки в то время, когда весь народ бежал в буфет).

Зайдя в кабинет, он сказал, что хочет мне рассказать кое-что, что распирает его изнутри. Почему именно мне? Потому что, как ему кажется, кроме меня ему никто не поверит. Далее — с его слов.

Как я думал в молодости — мне повезло. Я женился на девушке, которую очень любил. Она была самая красивая. Улыбка – это первое, на что я обратил внимание, когда с ней встретился. У нее были белоснежные зубы, улыбка такая, что крышу сносилo. Сама — крепенькая, сбитая, как яблокo наливноe. В глазах — бесы, аж горят. Мои родители нам оставили свою 3-х комнатную квартиру, а сами переехали в бабушкину, которая досталась им по наследству.

За мной был грех. Я был игроман. Все деньги, которые у меня появлялись помимо зарплаты, я проигрывал. Но зарплата — это святое. Все отдавал своей Татьяне. Сколько раз она просила меня перестать этим заниматься, сколько было на этой почве скандалов! Но я всегда клялся, что это в последний раз, и все повторялось опять. Так мы прожили несколько лет. Ребенок у нас так и не появился. Но мы не особо и переживали по этому поводу.

Как-то летом жена мне сказала, что хочет во время отпуска съездить к матери. Мать жила на берегу Черного моря. Я согласился, дав клятвенное обещание, что не буду заниматься своим хобби.

Жена улетела «на юга», а я ломанул в игровой зал. Так прошли три недели. Перед приездом жены я навел дома порядок, готовился к встрече. Таня появилась дома в положенное время. Она зашла домой какая-то чужая, холодная, сухо поздоровалась, переоделась, обмолвилась парой ничего не значащих фраз и, ничего не объяснив, ушла из дома. Я думал, что она встретила кого-то из знакомых, и ей доложили, где я провел весь её отпуск.

Я прождал её весь вечер. Телефон её был не доступен. Татьяна так и не появилась. Вечером позвонила её мать и спросила, как доехала дочь. «Значит она не вернулась обратно к маме», — подумал я. Значит, она в городе, или что-то случилось. К ночи я обзвонил больницу, морг, вытрезвитель. Её нигде не было.

На следующий день, я по своим связям, попросил определить, где находится её телефон. Оказалось, что телефон Татьяны находится в местной гостинице, рядом с другим телефоном, который принадлежит одному богатенькому дяденьке, проживающему в столице. Набравшись храбрости (в жидком и в духовном плане), я пошел в гостиницу. Дальше было, как в дешевом романе: она, он ну и т.д.
Татьяна пришла домой, чтобы забрать свои вещи и сообщить мне, что она от меня уходит, уезжает жить счастливо в столицу. Я не стал препятствовать, так как в душе у меня была загаженная конская конюшня.

Где-то через полгода, у меня начались неполадки со здоровьем. Я — здоровый мужик (от автора: по моему определению — 185 см рост, около 100 кг вес), вдруг стал задыхаться при ходьбе, резко похудел, потерял полный интерес не то, что к играм, а и к жизни тоже. Мама уговорила меня переехать к ним. Есть не хотелось, все делал через огромное усилие. Утром не хотел вставать, ночью не мог заснуть. Высох, вымотался, а врачи ничего не находили. Зная всю мою ситуацию со здоровьем и с официальной медициной, мой брат предложил мне съездить к бабке (а вдруг?), которую ему посоветовали знакомые, аргументируя это тем, что я просто должен сесть в его машину, и больше ничего.

Я согласился. Куда ездили — не помню. Было воскресенье, Приехали вечером. Неподалеку от деревенского дома стояло несколько машин. Что удивило, машины не дешевые, представительского класса. Мы подъехали к дому, брат, зайдя во двор, постучал в дверь. Через некоторое время дверь открыл товарищ в военных полковничьих погонах и сказал, что если мы на прием, — то прием начнется с утра понедельника, стоянка вот там подальше (кивнув в сторону машин), идите, занимайте очередь, а сейчас имейте совесть — дайте матери отдохнуть, в кои-то веки дети приехали проведать. Дети — это полковник с семьей. Брат вернулся в машину и обрисовал ситуацию. Сидеть до утра я не хотел, так как вообще в это все не верил, наглость моя взяла верх, и я сам пошел к дому. Дверь мне открыл тот же полковник, но из-за его локтя выглядывала сухонькая бабулька. Полковник было хотел отправить меня обратно, а бабка сказала: «Ну, если ты такой настырный, то заходи».

Я зашел в дом, бабка усадила меня напротив себя и пристально смотрела на меня несколько минут, потом закрыла глаза и застыла. Я посидел, поерзал на стуле, кашлянул, бабка сидит, не двигается. «Заснула», — подумал я. Вдруг бабка открывает один глаз и говорит: «Я не сплю!». Я аж подскочил от неожиданности. Через пару минут она открыла глаза, и отправила меня набрать в пластиковую бутылкy воды из колодца, который стоял во дворе. Вода была обычная, прозрачная. Я вернулся в дом с водой. Бабка приказала держать мне бутылку в руках, а сама опять села напротив с закрытыми глазами, и начала что-то бормотать под нос. Я сначала прислушивался, а потом перестал, так как почувствовал, что с каждой минутой моя бутылка с водой становится все тяжелее и тяжелее. Через минут 10 мне казалось, что она весит килограмм 20. При этом вода в бутылке стала грязной, как будто в ней размешали чернозем с какими-то ошметками. Наконец бабка открыла глаза и сказала, что навела на меня порчу любимая женщина, из-за желания обладать квартирой, сделала на смерть, чтобы я усох. Сказала, что поможет мне, снимет это все, но жене это вернется. Еще сказала, что та сама ко мне придет, но я её не узнаю. Я еще тогда подумал : «Как это я свою Татьяну и не узнаю?».

Потом бабуля принесла мне чистой воды в бутылке, эту грязную забрала, что-то шептала около меня, я сидел с закрытыми глазами.
Брат возил меня в ту деревню три раза, вода в бутылке, которую я держал была все чище, ну и, соответственно, я поправился, у меня появился интерес к жизни. Через еще полгода я женился во второй раз, сейчас моему сыну 4 года. Я больше не играю, начал интересоваться нумизматикой.

Месяц назад звонит мне незнакомый номер. Я поднимаю трубку. А в ней: «Привет. Не узнаешь?». Ну как же я не узнаю. Конечно же, узнал по голосу — это Татьяна: «Пожалуйста, очень надо встретиться!».

Я опешил. Во-первых, у меня жена и ребенок. Во-вторых, не очень-то и хотелось. Но что-то в её голосе меня заставило сказать: «Хорошо».
Я придумал целую операцию по приходу Татьяны в мою квартиру. Таня почему-то настаивала именно на этом. Я же не хотел, чтобы, не дай бог, об этом узнала моя жена, я очень дорожил семьей. Я иногда гадал на картах знакомым, жена к этому относилась спокойно, и о приходе женщины «для погадать» в квартиру, когда она будет на работе во вторую смену, я её предупредил. А то "добрые" соседи сразу доложат.

В назначенное время у меня зазвонил домофон. Это была Таня. Я открыл дверь и вышел на площадку к лифтам. Почему-то не хотелось, чтобы она сразу прошла в квартиру. Лифт остановился на этаже. Из него вышла худющая женщина в возрасте. Я подумал, что Таня приедет следующей. Женщина остановилась, смотрит на меня и улыбается. Я не поверил своим глазам — это была Танина улыбка. Она спросила: «Ну что, все-таки не узнал?». Я в ступоре провел её в квартиру. От Татьяны осталась только белоснежная улыбка, и та была какая-то вымученная. Все ещё не веря, что это она, я попросил женщину показать татуировку на плече (была у Татьяны). Она улыбаясь задрала рукав кофты. Это была Таня. Она высохла на «костку», состарилась, глаза её не горели тем пламенем, которое раньше в них бушевало. Это была уставшая пожилая женщина. И только теперь я вспомнил слова бабки, что мы встретимся, но я её не узнаю.

Таня мне сказала, что её счастливая жизнь продлилась недолго. Она начала болеть, и «Богатенький Буратино» предпочел ей более молодую и здоровую девицу. Она же была вынуждена переехать к маме. Где-то полгода назад ей резко стало плохо, она подумала, что отравилась рапанами.

После лечения отравления, состояние не улучшилось, начали обследовать и обнаружили онкологию.
Тут подруга предложила ей помощь знакомого экстрасенса (мужчины). Таня согласилась. Для этого пришлось ехать в Москву. Придя на прием к нему, она узнала, что виновата в своей болезни сама, так как хотела завладеть чужим при помощи порчи, что это обратка, причем делала обратку женщина, и снять её может только та же женщина, а она уже умерла. Единственное, что может помочь, и то не факт, — это прийти в дом к тому, на кого делала порчу и попросить за все у него прощения.

Я спросил:
— Ты для этого и пришла?
— Да, — сказала Таня и стала на колени передо мной. — Прости, пожалуйста!
Мой собеседник замолчал. Я спросила у него:
— Ты её простил?
— Да, я сказал, что прощаю её.
Немного помолчав, я уточнила:
— Ну ты же её не простил?
— Нет.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:35
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 06:35 by Light_a_darkПросмотров: 1 136Комментарии: 21
+26

Ключевые слова: Измена игромания порча прощение бабушка болезнь авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Лист лавровый
Сегодня, 07:46
+3
Группа: Посетители
Репутация: (25|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 78
Не вижу ничего не обычного, чему нельзя поверить, даже будучи скептиком.
Зарегистрирован: 11.05.2018
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 08:02
+4
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1909|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 3 419
Нормальная история, мне понравилось как ГГ истории трансформировал пагубную страсть в коллекционирование - здорово просто, молодец. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#3 написал: Лист лавровый
Сегодня, 08:09
+5
Группа: Посетители
Репутация: (25|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 78
Да, гемблинг - это страшная вещь. Мой родной дядя, будучи пристрастен к этой пагубной привычке умудрился профукать трехкомнатную квартиру, двухместный гараж и две машины(новенькую семёрку и тойоту спринтер). Сейчас, вроде бы, отошёл от этого.
Зарегистрирован: 11.05.2018
#4 написал: DRUID
Сегодня, 08:22
+7
Группа: Посетители
Репутация: (125|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 605
Мог бы и простить , сам то-же не подарок.

А не простил то он Танюхе, не порчу на смерть , а то что ушла, на другого променяла. Не смог простить , нелюбовь к себе любимому.
Зарегистрирован: 26.01.2018
  
#5 написал: Iriia077
Сегодня, 08:29
+3
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 17
Как то не сходится. Жена ушла к другому от игромана, развелась. Какая ей квартира должна была отойти после смерти мужа?
Зарегистрирован: 27.05.2018
#6 написал: DRUID
Сегодня, 08:33
+2
Группа: Посетители
Репутация: (125|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 605
Цитата: Iriia077
Как то не сходится. Жена ушла к другому от игромана, развелась. Какая ей квартира должна была отойти после смерти мужа?


Да и ушла вроде к богатею.
Зарегистрирован: 26.01.2018
  
#7 написал: Крокозябла
Сегодня, 08:38
+2
Группа: Посетители
Репутация: (450|0)
Публикаций: 30
Комментариев: 495
Верю на все 100%!
Как гнусно и мерзко со стороны этой татьяны наводить порчу на человека (любимого, не любимого - какая разница?) ради квартиры? мало того, она его еще и наглым образом бросила, уйдя к другому мужику.
Рада, что у ГГ все наладилось. Я бы тоже "простила", но не простила!
Плюс!
Зарегистрирован: 26.07.2017
  
#8 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 08:50
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: (1345|0)
Публикаций: 66
Комментариев: 3 701
Просто битва экстрасенсов! Тут порчи, там обратки. Где же этот Савелий, всё по полочкам разложить?
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#9 написал: ARCB
Сегодня, 08:53
+3
Группа: Посетители
Репутация: (6|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 101
Всё всегда возвращается бумерангом.
Зарегистрирован: 16.05.2016
#10 написал: Light_a_dark
Сегодня, 08:58
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 20
Комментариев: 150
Цитата: Iriia077
Как то не сходится. Жена ушла к другому от игромана, развелась. Какая ей квартира должна была отойти после смерти мужа?



Они были не разведены на то время. А дело было уже сделано. Так как мой рассказчик не "откинулся" в короткий срок, то Татьяна подумала, что все эти порчи - полная фигня. И все спустила на тормозах.
Она же ведь не сказала, что выходит замуж. Она и жила с тем, как сожительница. Да и тот мужик был не прост. Он прекрасно знал, что как только эта состариться (подурнеет), он сразу же найдет боле молодую, красивую и т.д. Благо денег у него не меряно по сей день.
Зарегистрирован: 10.07.2018
#11 написал: Шахерезада
Сегодня, 09:11
+4
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 629
Цитата: DRUID
Мог бы и простить , сам то-же не подарок.

А не простил то он Танюхе, не порчу на смерть , а то что ушла, на другого променяла. Не смог простить , нелюбовь к себе любимому.
Да даже если это и так, кто может его за это осудить, только тот, кто сам оказался в его шкуре. Простить такое, это значит задвинуть, подавить свою обиду, а потом страдать от психосоматических болячек которые у него вылезут в результате подавления вполне нормальной эмоции обиды.
Истории +++++++++
Зарегистрирован: 24.05.2014
  
#12 написал: Light_a_dark
Сегодня, 09:36
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 20
Комментариев: 150
Я, как всегда, в своем репертуаре.)))) Попросить прощения, означало под собой то, что человек к которому обращаются должен в обязательно простить, и простить по настоящему, в душе, а не на словах.
Зарегистрирован: 10.07.2018
#13 написал: Fleur Delacour
Сегодня, 10:17
+1
Группа: Посетители
Репутация: (135|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 348
Весёлые у чувака представления о прекрасном - "крепенькая, сбитая")))))
А вообще, от рассказчика осталось неприятное впечатление. Вроде ему сочувствовать надо, ибо пострадавший, а вроде такое впечатление осталось, что мужик думает, что солнце светит миру из его попы. Если так и было задумано автором, то плюс.
Зарегистрирован: 18.07.2016
 
#14 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 10:23
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: (1345|0)
Публикаций: 66
Комментариев: 3 701
Цитата: Fleur Delacour
крепенькая, сбитая")))))

Ну не тощая же, костлявая))) И не ожиревшая. Такое представление живёт в подсознании любого чувака, это заложено на заре становления человечества. Потому что означает здоровая как будто. ( В наше время сбой произошёл, и сбитые с червоточинкой бывают).
А остальное уже дело "химии".
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#15 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 11:12
+2
Группа: Посетители
Репутация: (159|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 475
Что тут скажешь... типичная ситуация. Рыла яму для другого, сама в неё и упала. Было интересно прочесть. +
Зарегистрирован: 15.04.2018
 
#16 написал: DRUID
Сегодня, 11:28
+1
Группа: Посетители
Репутация: (125|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 605
Цитата: Шахерезада
Цитата: DRUID
Мог бы и простить , сам то-же не подарок.

А не простил то он Танюхе, не порчу на смерть , а то что ушла, на другого променяла. Не смог простить , нелюбовь к себе любимому.
Да даже если это и так, кто может его за это осудить, только тот, кто сам оказался в его шкуре. Простить такое, это значит задвинуть, подавить свою обиду, а потом страдать от психосоматических болячек которые у него вылезут в результате подавления вполне нормальной эмоции обиды.
Истории +++++++++


Не прощаешь, плохо болеть будешь раком. Прощаешь опять болячки полезут.

Что в итоге прощать обиды или всю жизнь с ними жить, по каморкам слёзы в желетку, случайным попутчикам лить.
Зарегистрирован: 26.01.2018
  
#17 написал: Pmariam
Сегодня, 11:31
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1034|0)
Публикаций: 26
Комментариев: 2 270
ну простил он на словах. он же не скажет: "не прощу". хотя есть такие что и в рожу могут плюнуть и с лестницы спустить. а ГГ для успокоения ее души вслух простил.
Но простить по-настоящему вот так вот РАЗ и простил - это невозможно. Время должно пройти. раны все залечиться. и со временем все прощается. ТОлько у кого-то этого времени вагон, а кто-то с онкологией и не доживет до часа Х.
хорошая история.
+
Зарегистрирован: 22.07.2013
     
#18 написал: DRUID
Сегодня, 11:34
0
Группа: Посетители
Репутация: (125|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 605
Мужик - игроман, хобби у него такое , а значит врун конкретный и очень ненадежный человек.
Игроманы , наркоманы, алкоголики любят и жалеют только себя.

Зарплату лет всю жене отдавал . Аха конечно.
Зарегистрирован: 26.01.2018
  
#19 написал: murikns
Сегодня, 11:37
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 342
По делам и награда!Карма не дремлет.
Зарегистрирован: 19.12.2011
 
#20 написал: Fleur Delacour
Сегодня, 11:38
0
Группа: Посетители
Репутация: (135|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 348
Цитата: зелёное яблочко
Ну не тощая же, костлявая))) И не ожиревшая. Такое представление живёт в подсознании любого чувака, это заложено на заре становления человечества. Потому что означает здоровая как будто. ( В наше время сбой произошёл, и сбитые с червоточинкой бывают).
А остальное уже дело "химии".

Просто поражает порой мужское мнение) Когда я была крепышом (именно крепышом, ибо там даже до предожирения не дошло), меня только ленивый не тыкал носом в мой недостаток, чесслово! А тут, выходит, товарищу самое оно - крепыши (ну где справедливость satisfied ?!)
Если разбирать, то там много предположений будет, откуда все эти представления о прекрасном пошли. Одна девушка рассказывала, что, мол, большие глаза, стройные ноги, пухлые губы где-то подсознательно ассоциируются с юностью, а значит, фертильностью. Про длину ног - тоже в мозге человеческом отложилось, что ноги длиннее=>быстрее бегает и т.д.
Зарегистрирован: 18.07.2016
 
#21 написал: Шахерезада
Сегодня, 13:52
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 629
Цитата: DRUID
Не прощаешь, плохо болеть будешь раком. Прощаешь опять болячки полезут.

Что в итоге прощать обиды или всю жизнь с ними жить, по каморкам слёзы в желетку, случайным попутчикам лить.
Будешь болеть раком, если эта обида тебя жрет и покоя тебе не дает, а если у человека уже отболело, он об этом и не думает, то какой на фиг рак. Я свою свекровь тоже не простила когда она мне призналась, что делала мне порчу на кладбище, однако мне мое непрощение не мешате жить, я об этом вовсе не думаю, это все уже в прошлом, раны затянулись, у меня полно других планов, где нет места смакованию этой обиды. И вовсе не обязательно по каморкам слезы лить, накручивать себя, нужно идти дальше, но если кому то нравиться чувствовать себя жертвой и мусолить как его обидели, это уже к специалистам. Если всех тварей прощать, то слишком жизнь им сладкой покажется, вообще нюх потеряют, пусть огребают по полной и жрут кашу, которую сами заварили.
Зарегистрирован: 24.05.2014
  
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.