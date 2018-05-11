Жажда наживы

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:35

Причина: Авторская стилистика сохранена

Light_a_dark Просмотров: 1 136 Комментарии: 21 +26 Сегодня, 06:35 by

Синдром случайного попутчика. Это когда совсем малознакомый человек почему-то проникается к тебе доверием и рассказывает часть своей жизненной истории. Так случилось и со мной. Совершенно случайно разговорились с одним из сотрудников на предприятии, где я работала. Как-то в процессе общения по рабочей тематике, он вдруг спросил: «А кофе у тебя есть?». Вот так без особых словесных изречений он напросился на кофе (благо в моем кабинете был закуток, где периодически устраивались посиделки в то время, когда весь народ бежал в буфет).Зайдя в кабинет, он сказал, что хочет мне рассказать кое-что, что распирает его изнутри. Почему именно мне? Потому что, как ему кажется, кроме меня ему никто не поверит. Далее — с его слов.Как я думал в молодости — мне повезло. Я женился на девушке, которую очень любил. Она была самая красивая. Улыбка – это первое, на что я обратил внимание, когда с ней встретился. У нее были белоснежные зубы, улыбка такая, что крышу сносилo. Сама — крепенькая, сбитая, как яблокo наливноe. В глазах — бесы, аж горят. Мои родители нам оставили свою 3-х комнатную квартиру, а сами переехали в бабушкину, которая досталась им по наследству.За мной был грех. Я был игроман. Все деньги, которые у меня появлялись помимо зарплаты, я проигрывал. Но зарплата — это святое. Все отдавал своей Татьяне. Сколько раз она просила меня перестать этим заниматься, сколько было на этой почве скандалов! Но я всегда клялся, что это в последний раз, и все повторялось опять. Так мы прожили несколько лет. Ребенок у нас так и не появился. Но мы не особо и переживали по этому поводу.Как-то летом жена мне сказала, что хочет во время отпуска съездить к матери. Мать жила на берегу Черного моря. Я согласился, дав клятвенное обещание, что не буду заниматься своим хобби.Жена улетела «на юга», а я ломанул в игровой зал. Так прошли три недели. Перед приездом жены я навел дома порядок, готовился к встрече. Таня появилась дома в положенное время. Она зашла домой какая-то чужая, холодная, сухо поздоровалась, переоделась, обмолвилась парой ничего не значащих фраз и, ничего не объяснив, ушла из дома. Я думал, что она встретила кого-то из знакомых, и ей доложили, где я провел весь её отпуск.Я прождал её весь вечер. Телефон её был не доступен. Татьяна так и не появилась. Вечером позвонила её мать и спросила, как доехала дочь. «Значит она не вернулась обратно к маме», — подумал я. Значит, она в городе, или что-то случилось. К ночи я обзвонил больницу, морг, вытрезвитель. Её нигде не было.На следующий день, я по своим связям, попросил определить, где находится её телефон. Оказалось, что телефон Татьяны находится в местной гостинице, рядом с другим телефоном, который принадлежит одному богатенькому дяденьке, проживающему в столице. Набравшись храбрости (в жидком и в духовном плане), я пошел в гостиницу. Дальше было, как в дешевом романе: она, он ну и т.д.Татьяна пришла домой, чтобы забрать свои вещи и сообщить мне, что она от меня уходит, уезжает жить счастливо в столицу. Я не стал препятствовать, так как в душе у меня была загаженная конская конюшня.Где-то через полгода, у меня начались неполадки со здоровьем. Я — здоровый мужик (от автора: по моему определению — 185 см рост, около 100 кг вес), вдруг стал задыхаться при ходьбе, резко похудел, потерял полный интерес не то, что к играм, а и к жизни тоже. Мама уговорила меня переехать к ним. Есть не хотелось, все делал через огромное усилие. Утром не хотел вставать, ночью не мог заснуть. Высох, вымотался, а врачи ничего не находили. Зная всю мою ситуацию со здоровьем и с официальной медициной, мой брат предложил мне съездить к бабке (а вдруг?), которую ему посоветовали знакомые, аргументируя это тем, что я просто должен сесть в его машину, и больше ничего.Я согласился. Куда ездили — не помню. Было воскресенье, Приехали вечером. Неподалеку от деревенского дома стояло несколько машин. Что удивило, машины не дешевые, представительского класса. Мы подъехали к дому, брат, зайдя во двор, постучал в дверь. Через некоторое время дверь открыл товарищ в военных полковничьих погонах и сказал, что если мы на прием, — то прием начнется с утра понедельника, стоянка вот там подальше (кивнув в сторону машин), идите, занимайте очередь, а сейчас имейте совесть — дайте матери отдохнуть, в кои-то веки дети приехали проведать. Дети — это полковник с семьей. Брат вернулся в машину и обрисовал ситуацию. Сидеть до утра я не хотел, так как вообще в это все не верил, наглость моя взяла верх, и я сам пошел к дому. Дверь мне открыл тот же полковник, но из-за его локтя выглядывала сухонькая бабулька. Полковник было хотел отправить меня обратно, а бабка сказала: «Ну, если ты такой настырный, то заходи».Я зашел в дом, бабка усадила меня напротив себя и пристально смотрела на меня несколько минут, потом закрыла глаза и застыла. Я посидел, поерзал на стуле, кашлянул, бабка сидит, не двигается. «Заснула», — подумал я. Вдруг бабка открывает один глаз и говорит: «Я не сплю!». Я аж подскочил от неожиданности. Через пару минут она открыла глаза, и отправила меня набрать в пластиковую бутылкy воды из колодца, который стоял во дворе. Вода была обычная, прозрачная. Я вернулся в дом с водой. Бабка приказала держать мне бутылку в руках, а сама опять села напротив с закрытыми глазами, и начала что-то бормотать под нос. Я сначала прислушивался, а потом перестал, так как почувствовал, что с каждой минутой моя бутылка с водой становится все тяжелее и тяжелее. Через минут 10 мне казалось, что она весит килограмм 20. При этом вода в бутылке стала грязной, как будто в ней размешали чернозем с какими-то ошметками. Наконец бабка открыла глаза и сказала, что навела на меня порчу любимая женщина, из-за желания обладать квартирой, сделала на смерть, чтобы я усох. Сказала, что поможет мне, снимет это все, но жене это вернется. Еще сказала, что та сама ко мне придет, но я её не узнаю. Я еще тогда подумал : «Как это я свою Татьяну и не узнаю?».Потом бабуля принесла мне чистой воды в бутылке, эту грязную забрала, что-то шептала около меня, я сидел с закрытыми глазами.Брат возил меня в ту деревню три раза, вода в бутылке, которую я держал была все чище, ну и, соответственно, я поправился, у меня появился интерес к жизни. Через еще полгода я женился во второй раз, сейчас моему сыну 4 года. Я больше не играю, начал интересоваться нумизматикой.Месяц назад звонит мне незнакомый номер. Я поднимаю трубку. А в ней: «Привет. Не узнаешь?». Ну как же я не узнаю. Конечно же, узнал по голосу — это Татьяна: «Пожалуйста, очень надо встретиться!».Я опешил. Во-первых, у меня жена и ребенок. Во-вторых, не очень-то и хотелось. Но что-то в её голосе меня заставило сказать: «Хорошо».Я придумал целую операцию по приходу Татьяны в мою квартиру. Таня почему-то настаивала именно на этом. Я же не хотел, чтобы, не дай бог, об этом узнала моя жена, я очень дорожил семьей. Я иногда гадал на картах знакомым, жена к этому относилась спокойно, и о приходе женщины «для погадать» в квартиру, когда она будет на работе во вторую смену, я её предупредил. А то "добрые" соседи сразу доложат.В назначенное время у меня зазвонил домофон. Это была Таня. Я открыл дверь и вышел на площадку к лифтам. Почему-то не хотелось, чтобы она сразу прошла в квартиру. Лифт остановился на этаже. Из него вышла худющая женщина в возрасте. Я подумал, что Таня приедет следующей. Женщина остановилась, смотрит на меня и улыбается. Я не поверил своим глазам — это была Танина улыбка. Она спросила: «Ну что, все-таки не узнал?». Я в ступоре провел её в квартиру. От Татьяны осталась только белоснежная улыбка, и та была какая-то вымученная. Все ещё не веря, что это она, я попросил женщину показать татуировку на плече (была у Татьяны). Она улыбаясь задрала рукав кофты. Это была Таня. Она высохла на «костку», состарилась, глаза её не горели тем пламенем, которое раньше в них бушевало. Это была уставшая пожилая женщина. И только теперь я вспомнил слова бабки, что мы встретимся, но я её не узнаю.Таня мне сказала, что её счастливая жизнь продлилась недолго. Она начала болеть, и «Богатенький Буратино» предпочел ей более молодую и здоровую девицу. Она же была вынуждена переехать к маме. Где-то полгода назад ей резко стало плохо, она подумала, что отравилась рапанами.После лечения отравления, состояние не улучшилось, начали обследовать и обнаружили онкологию.Тут подруга предложила ей помощь знакомого экстрасенса (мужчины). Таня согласилась. Для этого пришлось ехать в Москву. Придя на прием к нему, она узнала, что виновата в своей болезни сама, так как хотела завладеть чужим при помощи порчи, что это обратка, причем делала обратку женщина, и снять её может только та же женщина, а она уже умерла. Единственное, что может помочь, и то не факт, — это прийти в дом к тому, на кого делала порчу и попросить за все у него прощения.Я спросил:— Ты для этого и пришла?— Да, — сказала Таня и стала на колени передо мной. — Прости, пожалуйста!Мой собеседник замолчал. Я спросила у него:— Ты её простил?— Да, я сказал, что прощаю её.Немного помолчав, я уточнила:— Ну ты же её не простил?— Нет.

Ключевые слова: Измена игромания порча прощение бабушка болезнь авторская история

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