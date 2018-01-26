Защитная сила слов

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 07:51

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 460 Комментарии: 8 +13 Сегодня, 07:51 by

Я с огромной любовью вспоминаю свою бабушку, которой нет уже 10 лет. Ее забавные присказки, которые так веселили меня в детстве, оказались не просто шуточками-прибауточками, а настоящей мудростью, которая не единожды спасала меня от беды.В детстве для меня не было большего счастья, чем отправиться на лето в деревню к бабушке. Она обожала меня, баловала, пекла мне плюшки с вареньем. У бабули был небольшой уютный домик с садом и огородом, за которыми она «ходила». Так она выражалась. Это сейчас я понимаю, что «ходила» — это ухаживала. А тогда, когда бабушка говорила, что пошла ходить за огородом, я представляла, что она выходит на дорогу, за свой заборчик, и ходит вокруг двора. Я вообще многого не понимала из того, что выдавала моя баба Вера. На все случаи жизни у нее были присказки.Когда она меня купала, то все время приговаривала: «С гуся вода, с Катеньки — любая худоба». Я спрашивала, почему вода — с гуся? Ведь в ванне-то сижу я? И какая такая худоба с меня? Я была вполне себе упитанным ребенком. А после бабушкиных плюшек еще упитаннее становилась. А бабуля на все мои расспросы отвечала: «Много будешь знать — скоро состаришься!». Стариться мне не хотелось, и я отставала. Только про себя удивлялась…Как-то пришла к нам соседка, тетя Галя. Бабушка ее не жаловала, твердила, что у нее глаз черный. Да какой там черный? Обычные серые глаза были у тети Гали. Но бабуля каждый раз после ее ухода произносила странную присказку: «Через губу капнуло, в горшок ляпнуло. Течи-потечи, сгинешь в печи!». Мне было так смешно! Летом у бабы Веры был день рождения. Приходили ее деревенские подружки. И иногда, выпив лишку самодельной бабушкиной наливки, начинали спорить: вот-вот поругаются! Тогда бабушка, стукнув ладошкой по столу, громко приказывала: «Не зубать!». А потом добавляла: «Отмолчишься — будто в раю отсидишься!».Это она повторяла часто и потом, когда уже у нас жила, а мои родители начинали ссориться. Потом я узнала, что в пылу ссоры люди могут друг на друга сильный негатив наслать, а от него может быть сильный вред. Даже болезни всякие. Поэтому бабушка всякую ругань пресекала. Я сейчас безумно рада, что все эти высказывания потихоньку записывала. Даже тетрадку завела, написала на ней: «Бабушкины приколы». Если бы я знала, как эти «приколы» мне в жизни помогут! Но об этом чуть позже.Еще расскажу о бабулиных «перлах». Однажды — мне тогда было лет 10 — заглянул к ней плотник Гриня. Баба Вера его сама позвала, ей лавку поправить в саду нужно было. А Гриня возьми и брякни, что сад у нас богатый. Я сидела на крыльце и видела, как бабушка сложила за спиной фигу и двинулась на дядьку, причитая:— Вот тебе дуля — промеж глаз пуля! И в задницу перо, чтобы след замело!Гриня позорно бежал, обозвав бабу Веру малохольной. Как же я хохотала!— За что ты его так, ба? — спросила я, икая от смеха.— Да ты бы смеяться не стала, если б у нас сад весь посох, ни одного яблочка не принес бы! — заявила бабуля.И объяснила, что так могло случиться, потому что плотник позавидовал. А где зависть — там и сглаз! Я запомнила этот урок бабушки.Когда уже в городе к маме пришла ее приятельница и стала приторно меня расхваливать, я ей и выдала и про дулю-пулю, и про перо в задницу. Мама чуть сквозь землю не провалилась, а тетка эта противная посмеялась и вскоре смылась. Как же мама на меня кричала! А когда я ей заявила: «Не зубать!», от неожиданности замолчала.Но следующее мое лето у бабушки накрылось медным тазом. Отправили меня в лагерь. Я слышала, как мама ругалась на бабу Веру, когда та позвонила нам с деревенской почты. Мама сказала бабушке, что она девочке (это мне) мозги всякой фигней неприличной забивает. Я поплакала, но поехала в лагерь. Через год родители забрали бабу Веру к себе — она болеть стала часто. И 14 лет она жила с нами. И только однажды я на нее сильно обиделась.Мне было 17 лет, я привела домой парня, в которого была влюблена. Бабушка на него посмотрела и прошептала:— Чудо-юдо мосальская губа, сгинь без следа!Вовка — мой любимый — после этого ко мне начисто охладел. Как сказала любимая бабуля:— Кислым залило, от нас открутило!И объяснила мне, что плохой этот парень, до беды бы меня довел. Я плакала, страдала, обижалась, но на бабулю не ругалась. Потом мы помирились. Я пыталась выяснить у бабушки, что такое «мосальская губа», но она толком и сама не знала. Я Вовку быстро забыла.В 20 лет я вышла замуж — жениха, Ромку, баба Вера нормально приняла. Потом даже полюбила, внучком называла. Родители подарили Ромке машину. И мы с ним как-то увидели, как тетка незнакомая около нашего дома перед автомобилем плюнула — чуть ли не на колесо. Ну, особого значения не придали. А на следующий день был выходной, и мы отправились на машине за город на лыжах кататься. День был славный — тихий, солнечный, морозный. Накатались, поужинали в ресторанчике, возвращались домой уже поздно вечером. Метель поднялась. И тут на заснеженной дороге нашу машину занесло, муж не мог справиться с управлением, мы летели к обрыву…И вдруг я увидела бабу Веру. У меня в ушах зазвучал ее голос:— Конь хромой, подавился слюной. Слюну выплюнет, походку выправит!Тут авто наше остановилось как вкопанное. Я проморгалась: никакой бабушки и в помине. От страха, что ли, привиделась? Через час мы были дома. И выяснили, что баба Вера ровно час назад этот заговор говорила, стоя у окна. Почуяла, что нам опасность грозит. Но как она про слюну — тот плевок под колеса — узнала? И почему я увидела ее и услышала ее голос? Она и сама объяснить не смогла. Мистика, да и только.После этого я наконец поняла, что бабушка всеми своими присказками беду всегда отводила, которую могли принести недобрые люди с черным глазом. Теперь-то я знаю, что черный глаз этот — не всегда черный. Просто через него чернота из души у злых людей прет. И получаются сглаз и порча. И парня моего первого, Вовку, бабуля моя не зря шуганула — я потом узнала, что он просто невесту с квартирой искал. Он же старше меня был на 8 лет. Нашел, да невеста та, став женой, скоро в больницу попала и умерла. Ох, отвела от меня и тогда беду-бедищу бабуленька моя!Когда у меня родилась дочь, я назвала ее Верой. И, когда купала, всегда говорила:— С гуся вода, с Верочки — любая худоба.Ведь баба Вера мне все-таки объяснила, что худоба здесь означает что-то худое, плохое. И присказка защищает ребенка и от сглаза и от болезней. Бабушке было 76 лет, когда она умерла. И она спасла меня еще раз — уже после смерти. Муж любовницу завел. Как околдовали его. Я не знала, что делать. Плакала ночами. И мне приснилась баба Вера. Она сказала: «Помяни слово мое!». Я проснулась и стала думать, что бы это значило. И поняла: бабушка имела в виду один из своих заговоров. Я выследила Романа с его девицей и произнесла, глядя на нее: «Чудо-юдо мосальская губа, сгинь без следа!». Через неделю муж стал прежним. Просил прощения, в ногах валялся, в любви клялся, говорил, что бес попутал.Вот уже 7 лет после этого он образцовый и любящий муж. А мне подружка потом сказала, что, скорее всего, на моего Ромку порча-оморочка была наведена. Но как бабушка об этом узнала? А я-то в детстве смеялась, приколами ее присказки называла. Думала, она шутит так. Но в каждой шутке есть только доля шутки…Автор - Екатерина Милютина.

Ключевые слова: Бабушка присказки мудрость где зависть - там и сглаз доля шутки заговоры

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