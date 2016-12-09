Чёрный голубь

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:26

V.V.Pukin Просмотров: 184 Комментарии: 3 +2 Сегодня, 16:26 by

В век прогресса и инноваций верить в приметы, согласитесь, моветон. Если какие-то и сбываются, их можно списать на банальные совпадения в череде событий. Правда, порой происходят такие странные вещи, что невольно задумаешься – а может, всё-таки…Кстати, о птичках. Дурной примете о залетевшей в окно птице я не придавал значения никогда.Может быть потому, что пацаном, гостя у бабушки с дедушкой, прямо на подоконнике открытого окна кормил хлебными крошками городских голубей. А они, набравшись смелости, спрыгивали с подоконника в комнату и продолжали клевать хлеб на полу…Может быть потому, что много лет спустя, в нашу квартиру через открытую лоджию многократно залетали воробьи, синицы, и прочие птахи. Один раз нелёгкая занесла даже ястреба-перепелятника. Он, видно, гоняясь за воробьями, не рассчитал скорости и влетел прямиком в нейлоновую москитную сетку, запутавшись в ней своими длинными когтями…Чёрные вороны, правда, пока не залетали. Но даже если бы - не думаю, чтобы я сильно от этого загрузился. Хотя, после недавнего случая, которому был свидетель, уже не скажу с полной уверенностью...Еду на днях утром на службу, как обычно. Уже в самом центре города остановился на светофоре. Впереди, через два авто, стоит малолитражка с полуоткрытой форточкой со стороны водителя. Машин полно, стоим в три ряда. Все ждут зелёный. Вдруг посреди этого скопища техники, асфальта и бетона откуда ни возьмись выпорхнул голубь. И прямиком к той самой машинке с полуоткрытым боковым стеклом. Уселся на зеркало заднего вида и тянется клювом в окно к водителю. Голубь самый обычный, только окрас перьев редкий – совершенно чёрный, ни одного пятнышка другого цвета.Хозяйка отмеченного птичкой автомобиля (это оказалась женщина) опустила ниже стекло и стала сгонять нахального гостя, махая на него рукой. Но не тут-то было. Голубь только ненадолго вспархивал и вновь усаживался на прежнее место. Более того, несколько раз попытался вовсе влететь в внутрь автомашины. В итоге женщина просто наглухо закрыла окно.Вскоре загорелся зелёный свет и автомобильный поток двинулся вперёд. Голубь, пытаясь удержать равновесие, ещё несколько секунд сидел на боковом зеркале. Затем взмахнул чёрными крыльями и взмыл вверх. У меня, да и, думаю, у остальных свидетелей этого эпизода, тогда не возникло никаких тревожных мыслей. О предзнаменовании нехорошем и тому подобному. Даже повеселил как-то этот пернатый храбрец. А днём и вовсе всё забылось. Я даже не рассказывал никому о забавном эпизоде.Вечером же за поздним ужином, по ходу дела смотрел местную новостную программу, и кусок застрял в горле. Среди прочих свежих происшествий показали сюжет о разбившейся на дороге машинке. За рулём находилась и погибла на месте молодая женщина. Оператор тщательно заснял обломки расколпашенной малолитражки и брызги крови на стёклах. В кадр попал и госномер автомобиля.Прервав трапезу, я достал свой видеорегистратор (никогда не оставляю его на ночь в машине) и просмотрел утренние файлы на светофоре. Последние сомнения рассеялись – номер автомобиля с голубем на ролике в видеорегистраторе и разбитой в хлам машины из новостного сюжета оказался одним и тем же. Между данными событиями прошло всего несколько часов.Хочется всё же думать, что имело место простое совпадение…18.09.2018.

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