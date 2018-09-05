Пьянству - бой

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:32

ChSS Просмотров: 354 Комментарии: 6 +17 Сегодня, 15:32 by

Ну как, спрашивается, ехать в гости, если дедушка два дня трезвый, а оставшиеся дни недели на бровях? Нафиг детишкам такие стрессы! Свекровь, конечно, жалко, но она иногда сама приезжала на денек-другой. На дольше своего алкаша оставить боялась. Муж мой раз сто ей говорил, чтобы бросала алкоголика и жила нормально, ведь не старая еще тетка. «Нет, люблю, - говорит, - как можно бросить его в беде». Это она его алкоголизм так называла. Нет, когда он трезвый, нормальный мужик: рукастый, по дому все сделает, добрый. Но стоит только на грудь принять, как подменяют человека! Просто кошмар какой-то! В общем, муж к ним сам ездил.И вот пару лет назад приезжает Славка от предков и говорит: «Представь, батя пить бросил! Совсем. Капли в рот не берет!» Я ему, мол, знаем, проходили уже. Опять, небось, матушка твоя закодировала. Только это ненадолго все. Не поверила я ему. Потому что, сколько лет живем со Славкой, столько свекровь мужа и пытается вылечить. По бабкам таскала, к ведьмам каким-то ездила, кодировала раз десять, все без толку. Только дольше запои продолжаются. Если бы на госпредприятии работал, давно бы уже с работы поперли. А только бизнес у них свой, фермеры они.Так вот. Как я уже писала, два года прошло – не пьет свёкр! Поднялись они, будь здоров! Хозяйство у них и раньше справное было благодаря стараниям свекрови, а тут вообще: нам помогают, тачку новую Славке подарили, внуков денежкой балуют. Стыдно мне стало, думаю, надо все же съездить в гости–то. Поехали.Сразу скажу, свекра я поначалу даже не узнала – был дохляк спившийся, лет на 70 выглядел, а тут здоровый мужик в самом расцвете лет. Ему ж на самом-то деле только 55 стукнуло. Ну, блин, думаю, диво дивное! И как это Вера Георгиевна умудрилась чудо такое совершить! Два дня маялась, все не решалась спросить, а на третий все же решилась. Мужики наши на рыбалку вечернюю с детишками ушли, а мы вдвоем остались. Ну, я и спросила, что за чудо такое произошло. Она мне и рассказала. Дальше с её слов.«Сама знаешь, как я намыкалась с Вовкой-то. Сколько слез пролила! Что только ни делала. Уж всерьез собралась разводиться, пропащий мужик, одно горе с ним! И тут поехала я как-то в город по делам, смотрю: бабка на дороге голосует. Притормозила, «Садитесь, - говорю, - бабушка, подвезу». Довезла, куда она сказала. Она мне деньги сует, а я отказалась. Она и говорит мне: «Хорошая ты баба! Да беда за тобой ходит. Пьет мужик твой. Запоями пьет!» Я глаза на неё вытаращила, откуда, мол, знаете. А она: «Знаю, и все. Сама не могу тебе помочь, но знаю, кто сможет. Дам я тебе адрес. Поезжай туда. Сможешь уговорить, поможет тебе она. Нет, значит, так и будешь мыкаться». Я не поверила сначала, но адрес взяла на всякий случай. Домой приехала, нашла своё чучело в коровнике, как быки не затоптали, не знаю. Ну, думаю, попробую в последний раз. Не получится, выгоню к черту и пусть сам, как хочет. Хоть в канаве подыхает. Достал!Приехала по адресу. Стучу в калитку. Выходит женщина, как я возрастом. Вся такая интеллигентная, сразу видно: недавно в селе живет. «Чем обязана?» - спрашивает. Ну, я ей все и рассказала, как есть. «Помогите, - говорю, - сил моих нет терпеть! Она помрачнела, говорит: «Не занимаюсь я больше этим, слишком опасно, да и себе могу навредить». Я ей чуть не в ноги упала. «Помогите, пожалуйста, любые деньги заплачу, ну люблю я этого паразита, ведь пропадает мужик». Посмотрела она на меня, головой покачала. «Ладно, - говорит, - помогу. Видно, и впрямь любишь мужа. Бери своего алкаша и приезжай ко мне в полнолуние во вторник или в четверг, после заката. Возьмешь с собой 999 рублей на откуп. Да смотри, чтобы муж четыре дня не пил. Что хочешь с ним делай, хоть в подвале запирай, но чтоб ни-ни. Я узнаю, если соврете».Знала бы ты, что мне стоили эти четыре дня трезвости! Но все же выдержал он. Приехали мы. Она меня в кухню проводила, чаю налила. «Посиди, - говорит, - здесь». А Вовку в комнату повела. Через пятнадцать минут обратно выводит. Ты не поверишь, Вовчик мой весь белый, как бумага, и трясется, как осиновый лист. Дамочка так спокойно объясняет: «Заключил твой Вова договор. Пить теперь не будет, как просила. Потому что сразу на тот свет отправится. Правда, Владимир?» Смотрит на него и улыбается. А улыбка просто жуть какая! Вовка головой как болванчик кивает, и глаза шальные, сразу видно: не в себе маленько. Она говорит: «Не переживай, скоро отпустит его. Все хорошо у вас будет».Поблагодарила я дамочку, Вовку подхватила - и ходу. Неслись мы оттуда сломя голову. Мужа и впрямь отпустило через полчаса.Домой приехали, спрашиваю, что хоть было-то. Он только башкой мотает. Ну мне же любопытно. Через неделю расколола.И вот что услышала:«Завела она меня, - говорит, - в обычную комнату. Ни свечей, ни икон - ничего. Только стакан на столе с какой–то жидкостью. Она велела положить деньги рядом со стаканом. Потом на стул посадила. На шею амулет повесила в виде змея. Встала позади меня и приказала закрыть глаза. Руку мне на голову положила, а от руки жар, как от печки. И слова шепотом говорит. Не по-нашему. Я вообще такого языка не знаю. Меня как начало трясти на стуле! Аж подпрыгиваю. Она тихо читает, а у меня в ушах прямо грохот от её голоса, и мерещится страсть такая, что не дай бог снова увидеть. Сколько времени прошло, не знаю. Отрубился потому что. В себя пришел, она мне стакан протягивает и говорит, чтобы до дна выпил. Я такой гадости сроду не пробовал! Чуть не сблевал. Она ко мне наклонилась и говорит: «Ну что, Владимир, познакомился со жнецом? Забрал он твою лярву с собой. Но помни: выпьешь хоть пять капель, за тобой вернется. Помрешь!»Вот с тех самых пор и завязал Вовчик с алкашкой. Уж я даже и не знаю, ведьма та тетка или еще кто. Но помогла нам. Спасибо ей за это большое!Я ещё тут кое-кому адрес её давала. Двоим сразу отказала. Один, кого заговорила, помер через месяц, потому что выпил стопку на крестинах (Вовка, как узнал, неделю зеленый от страха ходил). А четверо, включая Вовчика моего, до сих пор не пьют. Такие вот дела».Вот такая вот история. Длинная получилась. Но по–другому не написать было. Сама до сих пор удивляюсь и никак не могу в толк взять – как такое возможно? Ведь, как правило, все эти бабки-тетки, ворожеи - шарлатанки голимые, а у этой, гляньте–ка, все получилось? Может, у кого есть какие мысли на этот счет? И еще вопрос: а жнец - это что такое?

Ключевые слова: Алкоголизм свекр ведьма заговор авторская история

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