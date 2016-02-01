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Истории из жизни

Тень в виде смерти

Живем мы в небольшом двухэтажном доме. Чердак сделан, как мансарда, со скошенным потолком. Там находится комната для гостей, в ней всегда спала мама мужа, когда к нам приезжала.

Муж был на ночной смене (он фельдшер скорой помощи), на улице пошел мелкий летний дождь, и мне захотелось пойти спать именно в ту комнату - люблю, когда капли дождя шуршат по крыше. Легла, еще даже не успела уснуть, как на стене увидела тень в виде смерти, какой ее все рисуют.

Присмотрелась - а это просто луна высветила такое пятно, я успокоилась, подумала, что привидится же такое. Но меня не покидало чувство беспокойства, думалось, что все это неспроста. Почему тень я увидела именно в виде смерти?

Пошла к детям в спальню - все нормально, спят. Позвонила мужу - тоже ничего особенного, обычное дежурство. Спать легла уже у себя в спальне, не смогла вернуться обратно, на душе было жутко. Утром рассказала мужу, он не поверил, решил, что мне привиделось, а на второй день нам позвонили, что умерла свекровь!

Думаю, неспроста меня потянуло спать в ее комнату, и еще эта тень... Уверена, что это было предупреждение. Ну, почему мы понимаем посылаемые нам знаки или сны, когда уже ничего нельзя исправить?

Автор: Люда.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 06:59
Сегодня, 06:59 by ВариорПросмотров: 615Комментарии: 6
+9

Ключевые слова: Тень смерть страх свекровь

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Комментарии

#1 написал: Joss
Сегодня, 07:53
+2
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Публикаций: 10
Комментариев: 518
"... Ну, почему мы понимаем посылаемые нам знаки или сны, когда уже ничего нельзя исправить?..."

Может что-бы успеть проститься?...
Зарегистрирован: 1.02.2016
 
#2 написал: Летяга
Сегодня, 08:01
+4
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Публикаций: 603
Комментариев: 7 630
Ну, почему мы понимаем посылаемые нам знаки или сны, когда уже ничего нельзя исправить?

А может, исправить вообще ничего нельзя? А все случаи ясновидения (или неясновидения, т.к. ничего не ясно) - это просто случайно пойманные случайные утечки информации?
Зарегистрирован: 3.08.2014
                        
#3 написал: Fleur Delacour
Сегодня, 08:10
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Публикаций: 0
Комментариев: 209
Ого. Ну действительно ведь, сроду не поймёшь, к чему это привиделось, только когда что-то произойдёт, тогда уже связываешь. А так попробуй догадайся - то ли зрение подвело (особенно если как у меня - минус четыре), то ли реально знак.
Зарегистрирован: 18.07.2016
#4 написал: Энма
Сегодня, 09:02
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Комментариев: 5 081
Да, представляю себе картину.Видишь такой знак, пугаешься и начинаешь с криком бегать по всем родным и знакомым: "Ой, а вы не собираетесь умирать в ближайшее время? Или, может, заболеть? А может, с вами несчастный случай какой на днях произойдёт? Ну, давайте простимся заранее, пока успеваем".
Ну, конечно, ничего тут не поделаешь. Человек не Бог и даже сильным провидцам не всё открыто в нашем мире.
Зарегистрирован: 7.11.2010
             
#5 написал: Pmariam
Сегодня, 09:16
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Цитата: Энма
"Ой, а вы не собираетесь умирать в ближайшее время? Или, может, заболеть? А может, с вами несчастный случай какой на днях произойдёт? Ну, давайте простимся заранее, пока успеваем".
good
Зарегистрирован: 22.07.2013
    
#6 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 09:38
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Публикаций: 61
Комментариев: 3 139
Цитата: Летяга
случайно пойманные случайные утечки информации?
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Я не думаю, что случайные. Но не всегда можно и нужно предотвратить.
А предчувствия есть. Но бывает, совсем с другим связываешь. Но не столь явно как здесь: необъяснимая, всеобъемлющая тоска, страшные сны.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
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