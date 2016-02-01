Тень в виде смерти

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 06:59

Вариор Просмотров: 615 Комментарии: 6 +9 Сегодня, 06:59 by

Живем мы в небольшом двухэтажном доме. Чердак сделан, как мансарда, со скошенным потолком. Там находится комната для гостей, в ней всегда спала мама мужа, когда к нам приезжала.Муж был на ночной смене (он фельдшер скорой помощи), на улице пошел мелкий летний дождь, и мне захотелось пойти спать именно в ту комнату - люблю, когда капли дождя шуршат по крыше. Легла, еще даже не успела уснуть, как на стене увидела тень в виде смерти, какой ее все рисуют.Присмотрелась - а это просто луна высветила такое пятно, я успокоилась, подумала, что привидится же такое. Но меня не покидало чувство беспокойства, думалось, что все это неспроста. Почему тень я увидела именно в виде смерти?Пошла к детям в спальню - все нормально, спят. Позвонила мужу - тоже ничего особенного, обычное дежурство. Спать легла уже у себя в спальне, не смогла вернуться обратно, на душе было жутко. Утром рассказала мужу, он не поверил, решил, что мне привиделось, а на второй день нам позвонили, что умерла свекровь!Думаю, неспроста меня потянуло спать в ее комнату, и еще эта тень... Уверена, что это было предупреждение. Ну, почему мы понимаем посылаемые нам знаки или сны, когда уже ничего нельзя исправить?Автор: Люда.

Ключевые слова: Тень смерть страх свекровь

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