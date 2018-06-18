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Истории из жизни

Плывущая тень

На дворе была зима. Как обычно, я шла на работу, день был обычным. Работала я в небольшом магазинчике бытовой химии посменно. Он состоял из прилавка, склада и витрины в кирпичном здании. Посетителей было мало в этот день, а значит, есть время почитать книгу.

Сижу я, читаю, а боковым зрением вижу, что с выхода из склада по полу плывёт тень чёрная. Я повернула голову, чтобы посмотреть, не мерещится ли мне. У этой тени не было определённой формы или силуэта, она была как бы рассеяна, но я разбираться не стала, что это и откуда взялось. Я пулей вылетела из-за прилавка и выбежала в одном рабочем фартуке без верхней одежды и в сменной обуви на улицу. Я даже не задумалась о том, что на улице холодно и я могу простыть, мысли были не об этом. Я даже не поняла, как так быстро оказалась на улице.

Из маленького кармана фартука я достала телефон, и первое, что пришло в голову, - это позвонить начальнику. Начальнику я рассказала, что я что-то видела, он, услышав по телефону, что я испуганная, как маленький котёнок, пообещал приехать. Я не заходила ещё в магазин минуты 3 после звонка, но зайти пришлось, потому что холодно голяком на улице. Собираюсь с мыслью о том, что надо набраться смелости зайти туда и выяснить, что это там было.

Заставив себя открыть дверь, я потихонечку с большими глазищами от страха переступила порог входной двери в магазин. Я обошла внутри весь магазин, но ничего не нашла, мне от этого стало немного спокойней. Ближе к вечеру приехал начальник, я ему ещё раз рассказала о случившемся, что я что-то видела. Он тоже осмотрел весь магазин и ничего не нашёл. В итоге он пришёл к выводу, что мне показалось, и попросил по пустякам его не беспокоить.

Вечером, придя домой, я решила позвонить сменщице и поведать ей мою жуткую историю с тенью. Она мне рассказала в ответ тоже свою историю, что когда-то видела отражение мужского лица в застекленном шкафчике, стоящем на складе. И что на складе когда-то повесился мужчина. От этого мне стало ещё страшнее.

После этого случая ничего такого страшного не происходило со мной в магазине. Через несколько дней отключили свет в мою смену. Я позвонила начальнику, хотела отпроситься домой, но он сказал зажечь свечи и дожидаться конца смены, а кассу вести пока в ручную. В этот день тоже ничего страшного не происходило, но мне было очень жутко сидеть там одной в темноте и со свечами. Все время было такое ощущение, что там, в темноте на складе, стоит тот мужчина, который повесился. Хорошо, что посетители приходили: когда кто-то был рядом, было не так жутко. После этого я написала заявление об увольнении и ушла с этого места работы, ибо не хочу вечно в страхе работать. Может, это и был тот мужчина в образе тени, хотел просто поздороваться, может, он совсем и не злой был, но все равно жутко.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:18
Сегодня, 15:18 by fasПросмотров: 254Комментарии: 5
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Ключевые слова: Тень страх магазин работа авторская история

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Комментарии

#1 написал: neststalin
Сегодня, 15:35
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ну всякое бывает конечно, не нужно было внимание наверно обращать, тем более что такого явного ничего не происходило.
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#2 написал: DRUID
Сегодня, 15:44
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Правильно, что ушли . Пусть начальник сам при свечах работает, если ему романтики не хватает.

Какие свечи в быт.химие, грубейшее нарушение пожарной безопасности. И риск для жизни продавца.
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#3 написал: Pmariam
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#4 написал: Talisha
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#5 написал: AlphaOme
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Верю.Тоже видела тень,только на улице: возвращалась ночью домой.Ночь белая,совсем светло.Вдруг вижу,что навстречу ,на противоположной стороне улицы ,по фасадам домов движется тень,довольно высокая.Вот только отбрасывать ее некому. Удивиться я не успела: тень буквально втянулась в подворотню и исчезла. Я тоже "исчезла" и очень быстро оказалась у двери в собственный дом.
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