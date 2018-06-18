Плывущая тень

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:18

fas Просмотров: 254 Комментарии: 5 +9 Сегодня, 15:18 by

На дворе была зима. Как обычно, я шла на работу, день был обычным. Работала я в небольшом магазинчике бытовой химии посменно. Он состоял из прилавка, склада и витрины в кирпичном здании. Посетителей было мало в этот день, а значит, есть время почитать книгу.Сижу я, читаю, а боковым зрением вижу, что с выхода из склада по полу плывёт тень чёрная. Я повернула голову, чтобы посмотреть, не мерещится ли мне. У этой тени не было определённой формы или силуэта, она была как бы рассеяна, но я разбираться не стала, что это и откуда взялось. Я пулей вылетела из-за прилавка и выбежала в одном рабочем фартуке без верхней одежды и в сменной обуви на улицу. Я даже не задумалась о том, что на улице холодно и я могу простыть, мысли были не об этом. Я даже не поняла, как так быстро оказалась на улице.Из маленького кармана фартука я достала телефон, и первое, что пришло в голову, - это позвонить начальнику. Начальнику я рассказала, что я что-то видела, он, услышав по телефону, что я испуганная, как маленький котёнок, пообещал приехать. Я не заходила ещё в магазин минуты 3 после звонка, но зайти пришлось, потому что холодно голяком на улице. Собираюсь с мыслью о том, что надо набраться смелости зайти туда и выяснить, что это там было.Заставив себя открыть дверь, я потихонечку с большими глазищами от страха переступила порог входной двери в магазин. Я обошла внутри весь магазин, но ничего не нашла, мне от этого стало немного спокойней. Ближе к вечеру приехал начальник, я ему ещё раз рассказала о случившемся, что я что-то видела. Он тоже осмотрел весь магазин и ничего не нашёл. В итоге он пришёл к выводу, что мне показалось, и попросил по пустякам его не беспокоить.Вечером, придя домой, я решила позвонить сменщице и поведать ей мою жуткую историю с тенью. Она мне рассказала в ответ тоже свою историю, что когда-то видела отражение мужского лица в застекленном шкафчике, стоящем на складе. И что на складе когда-то повесился мужчина. От этого мне стало ещё страшнее.После этого случая ничего такого страшного не происходило со мной в магазине. Через несколько дней отключили свет в мою смену. Я позвонила начальнику, хотела отпроситься домой, но он сказал зажечь свечи и дожидаться конца смены, а кассу вести пока в ручную. В этот день тоже ничего страшного не происходило, но мне было очень жутко сидеть там одной в темноте и со свечами. Все время было такое ощущение, что там, в темноте на складе, стоит тот мужчина, который повесился. Хорошо, что посетители приходили: когда кто-то был рядом, было не так жутко. После этого я написала заявление об увольнении и ушла с этого места работы, ибо не хочу вечно в страхе работать. Может, это и был тот мужчина в образе тени, хотел просто поздороваться, может, он совсем и не злой был, но все равно жутко.

Ключевые слова: Тень страх магазин работа авторская история

Другие, подобные истории: