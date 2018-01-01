Он всегда рядом

Он всегда рядомДень, когда я очнулась от комы, можно было бы назвать счастливым, если бы в тот момент не включилась память: визг тормозов, крики людей, падение на асфальт, боль и… темнота. А еще возник вопрос, его я и задала сидящей у кровати и плачущей от радости, что я пришла в себя, маме:
— А … Димка? Что с ним?
— Лена… ты только не волнуйся… Мы так рады, что ты очнулась!
— Он погиб?
— Доченька, Дима прикрыл тебя собой, если бы не он, то, возможно…, — она замялась.
— Ты думаешь, что тогда бы в гробу из красного дерева с золотыми застежками лежала бы я? И белые лилии в огромном венке предназначались бы тоже мне? — закончила я фразу.
Мама удивилась:
— А откуда ты знаешь о гробе, венке, лилиях?
— Знаю, и все! Оставь меня ненадолго, я хочу побыть с ним, — устало сказала маме. — С Димкой.
— С кем, Леночка? Как с Димой? — как-то настороженно спросила мама. — Но Дима же…
— Я знаю. Погиб. А у меня такое ощущение, что он рядом. Мамочка, не обижайся, но выйди!
Она покинула палату, а я лежала и вспоминала: в своем темном сне под названием «кома» я видела похороны, закрытый гроб, венок из лилий, заплаканные лица друзей…
— Димка, Димка, как же так? Как же я теперь? А наши мечты? — слезы градом покатились по моим щекам. С Димкой мы дружили еще с яслей. Он был мне как брат. Когда нам исполнилось лет по четырнадцать, он сказал:
— Вот вырастем с тобой и поженимся!… Я без тебя не смогу жить, — очень серьезно добавил друг.
А в шестнадцать мы первый раз поцеловались… Димка гладил меня по волосам и шептал:
— Я люблю тебя! Вот вырастем…
— И поженимся! — прижалась к нему. — Я тоже тебя люблю!
Это случилось днем, а вечером, когда мы возвращались со школьной дискотеки, на дорогу выскочил пьяный ублюдок на своем джипе… И жизнь разделилась на две части: мы с Димой, и… я одна. Тогда и сейчас. С первой любовью и без нее.
— Приснись мне! — часто просила Диму.
Но, увы, он не приходил ко мне в снах. А я скучала, ходила к нему на кладбище, вспоминала наш первый поцелуй и не видела смысла жить дальше. Прошло некоторое время, понемногу боль от потери друга утихла, вернее, притупилась.
В конце десятого класса в школе организовали экскурсию. Ехать мы должны были заказным автобусом. Раньше, как правило, мы с Димой всегда садились на переднее сиденье. Все одноклассники знали, что и меня и его укачивает от длительной езды. Так было и в этот раз. Одно «но» — я буду сидеть там одна. Утром в день экскурсии вышла на балкон. Внезапно в глубине двора показался силуэт человека. Он словно плыл по воздуху, удаляясь от меня. Затем на секунду обернулся, но лица я разглядеть не успела. Внимания на это не обратила.
А через полчаса, когда пора было выходить из дому, вдруг в дверях заклинило замок. Что ни делала, не могла его открыть! Мама с папой к тому времени уже ушли на работу. В отчаянии выглянула в окно в надежде бросить кому-нибудь из соседей ключ. Как назло, никого! Только снова мелькнул силуэт незнакомца. В итоге поездка сорвалась…
А вечером мы с ужасом узнали, что автобус попал в аварию, и от места, где я должна была сидеть, не осталось ничего.
Прошел год… Я оканчивала одиннадцатый класс. Как-то стояла на переходе, и неожиданно на тротуар вылетел, как потом сказали в новостях, «взбесившийся автобус». Я вижу: он несется прямо на меня, но не могу сделать ни шагу в сторону. Когда до него оставалось всего пару метров, какая-то сила словно потянула меня назад и отбросила в сторону. Я упала, разбила колено, но осталась жива. Прохожие помогли подняться. Отряхиваясь, снова увидела в толпе, собравшейся вокруг, все тот же знакомый силуэт. И внезапно узнала его — это же мой Дима! В тот день погибший друг впервые за все время приснился. Он хотел дотронуться до меня, протянул руку, но затем резко отдернул ее:
— Нам нельзя касаться живых, — грустно сказал Димка. — Но помни: я всегда буду рядом с тобой и отведу от тебя любую беду!
Лето после первого курса. Мы с группой едем отдыхать на Днепр с палатками. Вечером начинается гроза, но наше туристическое жилище не течет, и мы спокойно упаковываемся спать. Я только успела задремать, как снова явился Дима:
— Прочь от дерева, под которым поставили палатку! — требовательно сказал он.
Я знала: друг предупреждает меня не просто так, что-то не так. Разбудила и вытолкала под проливной дождь ничего не понимающих и недовольных друзей, а буквально через минуту в старый дуб, разрезав его пополам, ударила молния, и огромная ветка рухнула прямо на палатку. Вспомнила: «Я всегда буду рядом с тобой и отведу любую беду»…
Недавно я стала встречаться с Антоном. И снова мне приснился Димка:
— Это не твой человек!
— Ты ревнуешь? — удивляюсь я. — Но ведь ты…
— Знаю. Умер. Меня нет. Я не ревную, просто люблю тебя и вижу многое наперед.
В итоге, мы с парнем расстались. О чем я никогда ни капельки не пожалела.
У нас в подъезде новые жильцы. Как-то на лестнице сталкиваюсь с их сыном: смешным лопоухим очкариком. И отчетливо слышу голос друга:
— Это тот парень, который сделает тебя счастливой!
— С ума сошел? — отвечаю вслух.
Сосед смотрит меня удивленно:
— Вы что-то сказали?
А через полгода, за день до моей свадьбы со смешным очкариком, я увидела в своей комнате Димку. Не хочу показаться ненормальной, но до сих пор считаю, что это было наяву.
— Я отдаю тебя в надежные руки!
— Ты больше не придешь?
— Глупышка, я всегда буду рядом… А мальчика назови Дмитрием!
Видение растаяло…
Когда мама впервые увидела внука, подняла на меня глаза:
— Лена, малыш похож как две капли воды…, — она замялась.
— На Диму, — закончила я. — Сама не знаю, как такое возможно… Хотя… он ведь всегда рядом…
— Кто?
— Димка…
Недавно нашему Митьке исполнился годик. В его улыбке, смешной гримасе удивления, во взгляде, в том, как он хмурится, хохочет, я всегда вижу свою первую любовь.
Автор - Елена.
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Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 02:13
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 02:13 by Сделано_в_СССРПросмотров: 41Комментарии: 0
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