Он всегда рядом

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 02:13

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 41 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 02:13 by

День, когда я очнулась от комы, можно было бы назвать счастливым, если бы в тот момент не включилась память: визг тормозов, крики людей, падение на асфальт, боль и… темнота. А еще возник вопрос, его я и задала сидящей у кровати и плачущей от радости, что я пришла в себя, маме:— А … Димка? Что с ним?— Лена… ты только не волнуйся… Мы так рады, что ты очнулась!— Он погиб?— Доченька, Дима прикрыл тебя собой, если бы не он, то, возможно…, — она замялась.— Ты думаешь, что тогда бы в гробу из красного дерева с золотыми застежками лежала бы я? И белые лилии в огромном венке предназначались бы тоже мне? — закончила я фразу.Мама удивилась:— А откуда ты знаешь о гробе, венке, лилиях?— Знаю, и все! Оставь меня ненадолго, я хочу побыть с ним, — устало сказала маме. — С Димкой.— С кем, Леночка? Как с Димой? — как-то настороженно спросила мама. — Но Дима же…— Я знаю. Погиб. А у меня такое ощущение, что он рядом. Мамочка, не обижайся, но выйди!Она покинула палату, а я лежала и вспоминала: в своем темном сне под названием «кома» я видела похороны, закрытый гроб, венок из лилий, заплаканные лица друзей…— Димка, Димка, как же так? Как же я теперь? А наши мечты? — слезы градом покатились по моим щекам. С Димкой мы дружили еще с яслей. Он был мне как брат. Когда нам исполнилось лет по четырнадцать, он сказал:— Вот вырастем с тобой и поженимся!… Я без тебя не смогу жить, — очень серьезно добавил друг.А в шестнадцать мы первый раз поцеловались… Димка гладил меня по волосам и шептал:— Я люблю тебя! Вот вырастем…— И поженимся! — прижалась к нему. — Я тоже тебя люблю!Это случилось днем, а вечером, когда мы возвращались со школьной дискотеки, на дорогу выскочил пьяный ублюдок на своем джипе… И жизнь разделилась на две части: мы с Димой, и… я одна. Тогда и сейчас. С первой любовью и без нее.— Приснись мне! — часто просила Диму.Но, увы, он не приходил ко мне в снах. А я скучала, ходила к нему на кладбище, вспоминала наш первый поцелуй и не видела смысла жить дальше. Прошло некоторое время, понемногу боль от потери друга утихла, вернее, притупилась.В конце десятого класса в школе организовали экскурсию. Ехать мы должны были заказным автобусом. Раньше, как правило, мы с Димой всегда садились на переднее сиденье. Все одноклассники знали, что и меня и его укачивает от длительной езды. Так было и в этот раз. Одно «но» — я буду сидеть там одна. Утром в день экскурсии вышла на балкон. Внезапно в глубине двора показался силуэт человека. Он словно плыл по воздуху, удаляясь от меня. Затем на секунду обернулся, но лица я разглядеть не успела. Внимания на это не обратила.А через полчаса, когда пора было выходить из дому, вдруг в дверях заклинило замок. Что ни делала, не могла его открыть! Мама с папой к тому времени уже ушли на работу. В отчаянии выглянула в окно в надежде бросить кому-нибудь из соседей ключ. Как назло, никого! Только снова мелькнул силуэт незнакомца. В итоге поездка сорвалась…А вечером мы с ужасом узнали, что автобус попал в аварию, и от места, где я должна была сидеть, не осталось ничего.Прошел год… Я оканчивала одиннадцатый класс. Как-то стояла на переходе, и неожиданно на тротуар вылетел, как потом сказали в новостях, «взбесившийся автобус». Я вижу: он несется прямо на меня, но не могу сделать ни шагу в сторону. Когда до него оставалось всего пару метров, какая-то сила словно потянула меня назад и отбросила в сторону. Я упала, разбила колено, но осталась жива. Прохожие помогли подняться. Отряхиваясь, снова увидела в толпе, собравшейся вокруг, все тот же знакомый силуэт. И внезапно узнала его — это же мой Дима! В тот день погибший друг впервые за все время приснился. Он хотел дотронуться до меня, протянул руку, но затем резко отдернул ее:— Нам нельзя касаться живых, — грустно сказал Димка. — Но помни: я всегда буду рядом с тобой и отведу от тебя любую беду!Лето после первого курса. Мы с группой едем отдыхать на Днепр с палатками. Вечером начинается гроза, но наше туристическое жилище не течет, и мы спокойно упаковываемся спать. Я только успела задремать, как снова явился Дима:— Прочь от дерева, под которым поставили палатку! — требовательно сказал он.Я знала: друг предупреждает меня не просто так, что-то не так. Разбудила и вытолкала под проливной дождь ничего не понимающих и недовольных друзей, а буквально через минуту в старый дуб, разрезав его пополам, ударила молния, и огромная ветка рухнула прямо на палатку. Вспомнила: «Я всегда буду рядом с тобой и отведу любую беду»…Недавно я стала встречаться с Антоном. И снова мне приснился Димка:— Это не твой человек!— Ты ревнуешь? — удивляюсь я. — Но ведь ты…— Знаю. Умер. Меня нет. Я не ревную, просто люблю тебя и вижу многое наперед.В итоге, мы с парнем расстались. О чем я никогда ни капельки не пожалела.У нас в подъезде новые жильцы. Как-то на лестнице сталкиваюсь с их сыном: смешным лопоухим очкариком. И отчетливо слышу голос друга:— Это тот парень, который сделает тебя счастливой!— С ума сошел? — отвечаю вслух.Сосед смотрит меня удивленно:— Вы что-то сказали?А через полгода, за день до моей свадьбы со смешным очкариком, я увидела в своей комнате Димку. Не хочу показаться ненормальной, но до сих пор считаю, что это было наяву.— Я отдаю тебя в надежные руки!— Ты больше не придешь?— Глупышка, я всегда буду рядом… А мальчика назови Дмитрием!Видение растаяло…Когда мама впервые увидела внука, подняла на меня глаза:— Лена, малыш похож как две капли воды…, — она замялась.— На Диму, — закончила я. — Сама не знаю, как такое возможно… Хотя… он ведь всегда рядом…— Кто?— Димка…Недавно нашему Митьке исполнился годик. В его улыбке, смешной гримасе удивления, во взгляде, в том, как он хмурится, хохочет, я всегда вижу свою первую любовь.Автор - Елена.

Ключевые слова: Кома видения похороны закрытый гроб венок из лилий первая любовь

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