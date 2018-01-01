Дорога забвения

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 05:18

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 254 Комментарии: 0 +6 Сегодня, 05:18 by

Я кивнул нашему охраннику и вышел из офиса. На улице было темно и сыро. «Черт! — подумал я. — Как некстати эта вечеринка: машину придется бросить и добираться своим ходом». Закурил, глубоко втянув носом прохладный воздух.Загудел мобильный. Жена:— Ты скоро?— Уже вышел. Буду минут через сорок. Не волнуйся.— Чего так долго? — удивилась Татьяна. — Совещание-заседание?— Небольшая вечеринка образовалась. Выпили немного, машину оставил на стоянке. Пешком пойду. Тут не очень далеко.— Поздно уже, может, лучше такси? — заволновалась супруга.— Да кто сейчас сюда поедет?— Место там нехорошее, — настаивала Татьяна. — Люди всякое говорят. Вызови такси.— Бабские разговоры! Как там Алешка? — решил я перевести разговор.— Спит, вымотался за день.— Ну и ты ложись…— Нет, пожалуй, дождусь тебя…— Как хочешь, — разубеждать ее было бессмысленно.Я затянул молнию повыше, поднял воротник и зашагал домой. Дорога была практически пустая…Когда-то здесь заканчивался город, и начинался лес, который пользовался дурной славой. Поговаривали, что в нем леший людей водит. Но время шло — город рос. Дорогу к новому микрорайону прорубили прямо сквозь лес, теперь он, скорее, походил на парк. Несмотря на это, слава недоброго, гиблого места, закрепившаяся за ним, не только не меркла, а наоборот, обрастала новыми подробностями. Якобы, по ночам вдоль трассы (ее «дорогой забытья» прозвали) души покойников караулят живых и водят их часами до полного беспамятства… Сказки сказками, но горожане это место не любили и старались обходить стороной.До дома было рукой подать: полчаса по трассе, потом сразу за недавно выстроенным рестораном свернуть вправо, во дворы, где меня каждая собака знала, и вот он — дом. Мимо проехала «реношка», водитель притормозил:— Эй, мужик! Подбросить? Недорого возьму..— Сам доберусь, мне рядом.— Не боишься? Полночь уже…Я мотнул головой. Водитель хлопнул дверцей и уехал.— Ерунда, — посмеивался я. — Времена такие, что живых надо бояться, а с духами я как-то разберусь…Над дорогой сгустился туман, его клубы будто выкатывались из лесу и стелились плотной периной, старые ели тянули ко мне свои лапы.— Чертовщина какая-то, — поежился я.Из тумана проступили очертания полуразрушенной беседки.— Ну вот, — подумал я почему-то с облегчением, — еще метров триста до поворота, а там уже и дом.Вдруг я услышал сзади шаги — они ступали в такт моим, словно эхо. Сердце заныло, в душу вползла липкая тоска. Стало трудно дышать, будто придавило чем-то.За спиной слышалось чье-то дыхание. Резко обернулся: метрах в десяти от меня стоял какой-то человек, из-за тумана я едва различал его силуэт. Я развернулся и пошел быстрее, незнакомец тоже ускорил шаг, я побежал — он следом. Затормозив снова резко обернулся: незнакомец держался от меня на том же расстоянии.— Ты кто? — крикнул я, пугаясь собственного голоса. — Что тебе надо? Топай своей дорогой!— Не узнаешь меня, брат? Помоги, — с каким-то унынием произнес незнакомец.Я узнал его по голосу.— Виктор, ты? — с облегчением вздохнул я.В детстве меня на все лето отправляли в деревню к тете. С ее сыном Витькой мы были не просто братьями, а закадычными друзьями: вместе ловили головастиков в пруду, вместе пасли коров, вместе подсматривали за бабами в бане, подставив ящики и заглядывая в запотевшее оконце. Потом жизнь развела нас. Виктор жил в деревне, женился. Тетка, совсем старая, иногда нам звонила.— Витек, а почему ты здесь в такое время? — спросил друга.Я направился было к Виктору, но он стал отдаляться, сохраняя между нами дистанцию.— Ты чего? — удивился.— Ничего. — также заунывно ответил он. — Помоги мне.— Да что ты хочешь? — разозлился я. — Говори толком.— Донеси меня до дому.— Ты и сам прекрасно дойдешь, чего мне тебя нести?— Донеси-и… — настоятельно и печально требовал Виктор.Я опять почувствовал тоску. Повернулся и зашагал прочь. И снова ощутил тяжесть, будто мне мешок положили на спину. Витек прицепился?— Донеси до дому, — шептал Виктор в самое ухо.Я больше не сопротивлялся, молча волок его на себе. Пот градом катился по лицу, ноги налились свинцом. Я ни о чем не думал, ничего не помнил — туман проник в мои жилы, ватой забил голову, я ощущал его соленый вкус на языке. Так я брел и брел по дороге, сгибаясь все ниже под тяжестью странной ноши… Я не знал, сколько прошло времени, но поворота все не было, и дорога все не кончалась…Вдруг совсем рядом зазвучала музыка, задорно взвизгнула женщина, заржали полупьяные мужские голоса — какая-то компания высыпала из ресторана. Я стряхнул морок, вскинул голову. Посветлело, туман начал редеть. Почувствовав облегчение, обернулся: в десяти шагах от меня маячила фигура Виктора.— Не донес, — прошелестел он и… растворился.Жена встретила меня рассерженным криком, но, наткнувшись на мой взгляд, притихла.— Пить хочу, — прохрипел я и направился в кухню.Набрал воды из-под крана, но стоять сил не было. Рухнул на стул и будто в яму провалился. Сколько просидел так — не знаю. Часы на стене показывали восемь… Утро или вечер? Жажда снова обожгла.— Тетка твоя звонила, — вошла Татьяна. — Виктор умер, балкой его придавило на ферме. Говорит, можно было бы спасти, если б мужики не испугались…Меня била дрожь, зубы стучали по чашке. Я вытер пот: «Знаю…»Автор - Сергей.

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