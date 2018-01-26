Валун

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 03:36

Причина: Авторская стилистика сохранена

Серебряная пуля Просмотров: 291 Комментарии: 1 +5 Сегодня, 03:34 by

Это история рассказана мне одной пожилой женщиной, она говорит, что ей она передана от дедушки, когда та была ещё маленькой, поэтому некоторые детали запомнились хорошо, а когда я стала расспрашивать о тонкостях, она покачала головой и сказала, что или не помнит, или не знает, но её сестра и брат живы, и узнав, что мой интерес не праздный, пообещала связаться с родствениками, чтобы я смогла опубликовать историю более достоверно, и они откликнулись.Нашим детям и внукам неинтересно, посетовали пожилые люди и рассказали, что помнят, заполнив пробелы.Итак их дедушка покинул родную Польшу в возрасте двадцати лет, в середине девятнадцатого века. Был он круглым сиротой, с работой тогда было тяжело. Побывал он в Германии, нанимался стучась в двери, и смог подзаработать денег. В Польше у него осталась невеста, и, конечно, главной его целью была покупка дома в какой-нибуть деревне.Он мечтал обзавестись хозяйством и привезти молодую жену. Из Германии он переехал во Францию в провинцию Арден, поселился в деревне, купив на отшибе просторный, хоть и не в очень хорошем состояние дом, буквально за гроши. Всё, что он знал о доме, что жил там пожилой старик, одному ему было тяжело, и он продал дом, чтобы переехать к родственикам.С одной стороны, жизнь стала налаживаться, и он нашёл хорошую работу, изготовлял стулья, столы, деревня славилась своими плотниками, а плотником парень был хорошим. С другой стороны, невеста его не дождалась, вышла за другого.Ещё дом был каким-то холодным, чужим, и первое время парень грешил на душевное одиночество. Но время шло, сердечные раны зажили, а в доме было неуютно, холодно и страшно. Когда он занялся ремонтом, всё падало у него из рук, а за домом был просторный участок поросший сорняками, хотелось ему и там навести порядок, но на работе дела спорились, а дома — нет.Как-то ночью проснулся парень от звука, будто булыжник по двору катaется, вышел во двор, и правда — огромный валун перекатывался к калитке. Потом застыл на месте, перекрыв выход, поутру молодой хозяин с большим трудом сдвинул огромный камень в сторону. Подумав, что садом надо заняться, валуны убрать, дереья посадить. Рассказывать про случившееся кому-либо, он не захотел.Не много прошло времени, как он снова услышал звук перекaтываемого камня, но на этот раз — на чердаке. Взяв свечу и опустив лестницу, он стал подниматься на чердак, открыл чердачный люк на потолке, влез по пояс, огляделся, там никого не было, чердак был пуст. Как вдруг послышались шаги, не успел парень одуматься, как невидимый подошедший дунул на свечу, и она погасла.Как рассказывала мне старушка, дедушка буквально почувствовал, что это не ветер, не сквозняк, а именно дунул кто-то резко. На дворе лето, даже ветер едва прохладный, а на свечу дунули ледяным воздухом. Впервые в жизни её дедушка почувствовал, что волосы у него на голове встали дыбом, а душа ушла в пятки, даже резь в них появилась.В ужасе спустился он с чердака. Но утром расхрабрился и полез снова, набрав свечей, он зажёг их в каждом углу, начал искать камень, что мешал ему спать, походил, заглядывая во все углы, и вдруг все свечи потухли разом, а кто-то дотронулся до него сзади.Прикосновение было ледяным, в панике он снова покинул чердак.Как-то его послали на работе починить забор в деревне неподалёку. Жила в том доме семья бедная, но славная, — старик и дочь. Приглянулась дочка молодому плотнику, решил он жениться.Первым делом занялся он своим участком, чтобы не стыдно было людей в дом позвать. Вырубил дикие лианы, да колючие кусты, а когда всё расчистил, начал землю пахать плугом под огород и нашёл скелет, как он сразу понял: не один скелет там был.В Польше он мессы не пропускал, а переехав в Арден, в костёле (церковь католическая) ни разу не был. Ноги сами понесли его к священнику. Кюре поведал, что жила в том доме семья схоронившая семерых детей, не разрешили они ни похоронить их по-человечески, ни мессу отслужить. Криминала там не было, умерли дети от болезней, столбняк тогда свирепствовал в деревне, вот только эта cемья никого на похороны не звала, врач констатировал смерть, а где детей хоронили, — одному богу известно.Ровно семь детей они потеряли, затем уехали, один лишь старик остался, но в церковь он тоже не ходил и священника на порог не пускал.Кюре сказал: "Проходя мимо этого дома, чувствую я ледяной ветер, думаю это души неупокоенных детей".Отгораживаться от проблемы парень не стал. Получив благословение, изготовил семь гробов. В этот раз отпели и похоронили детей на церковном кладбище. До этого родители их даже простынями не обернули, забрoсали землёй и привалили место захоронения валуном, по следу было понятно, что тем самым, который перекрыл новому хозяину выход из дома. Дом местные жители забросили, на валуне высекли имена детей и посадили там розы, да цветущие деревья. Розы цвели на славу, деревья тоже, а парень женился на возлюбленной из соседней деревни, отец невесты был рад их союзу.В дальнейшем у них родилось трое детей, у детей — внуки, все они с детства, проезжая мимо цветущего сада в соседней деревне, слышали эту иcторию от деда.

Ключевые слова: Валун дом плотник свеча холод кюре дети авторская история.

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