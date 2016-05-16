Рыжий спаситель

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 05:58

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 278 Комментарии: 3 +6 Сегодня, 05:56 by

После смерти мужа дом стал каким-то пустынным. Я не винила дочь в своём одиночестве. У Оксаны была своя жизнь с кучей хлопот. Да и ещё Вадик, внук мой, надумал женится. Давно я не видела его. После учёбы парень укатил на Дальний Восток. А пару месяцев назад сообщил родителям, что женится. Вот и получается, что не до меня сейчас Оксане…Как то, вдруг, я услышала за дверью странный звук. Неужто опять соседский пёс забрался в сени в поисках поживы? Сколько раз просила Галку привязывать своего Полкана покрепче, так нет, — только за окнами стемнеет — он тут как тут! Прихватив веник, я отправилась в сени — выгонять соседского Полкана. Открыв её, застыла в изумлении. На пороге сидит и умывается большой рыжий кот.— Интересно, ты чей такой будешь? — я потянулась чтоб погладить мурлыку. Кот недолго думая обойдя меня, направился в дом.— Ну ладно, заходи, коль явился… Проголодался небось?Заперев дверь, стала перебирать содержимое холодильника, думая чем бы накормить нежданного гостя, уже успевшего удобно устроится на табурете и следившего за моими действиями.— Чем же тебя угостить ? Может молочка хочешь ? — достав из шкафа блюдце, я поставила его на пол рядом с табуретом и налила молока.— Ну, милости просим! Рыжий! — так я для себя окрестила усатого гостя.Тот вальяжно потянулся, спрыгнул с табурета и принялся лакать угощение.Спал кот эту ночь со мной, свернувшись клубком в ногах, а на утро ушёл по своим кошачьим делам. Но каким же было моё удивление, когда ближе к вечеру со стороны двери послышался знакомый звук. На пороге сидел Рыжий!Так у нас и повелось — мурлыка уходил утром, но к вечеру всегда возвращался, лакомился угощением со своего блюдца и устраивался спать у меня в ногах.Удивляло то, что за всё время пребывания в доме кот не издал не единого звука — ни обычного для кошачьей братии мяуканья, ни довольного мурчания. Но ведь случается человеку родится немым, может и с моим Рыжим такое?С появлением Рыжего моя жизнь наполнилась смыслом: было кого ждать вечерами, кормить, иногда даже разговаривать. Казалось, кот не просто слушал мои старческие жалобы на здоровье, погоду, пенсию, которой ни на что не хватало, и что дочь не звонит уже больше недели, но и всё понимал, сворачиваясь клубочком у меня на коленях и пристально глядя на меня…Будучи лет на десять меня моложе, соседка Галка не часто заглядывала в гости. Однако, сегодня решила-таки заскочить на чай и посмотреть на приблуду, о котором я ей все уши прожужжала.— Ну, показывай своё лохматое чудо, — Галка прошла следом за мной на кухню и поставила на стол баночку мёда.— Рыжий, Рыжий, иди сюда, — на привычном месте кота не оказалось, — куда же ты запропастился?— Может, выскочил во двор?— Странно, …я дверь то закрыла.— Так, может, это…- соседка замялась, — спрятался куда. Ты не переживай, найдётся, это же кот — один раз покормила, уже не отвадишь.Я кивнула и принялась заваривать чай… А спустя полчаса, как только соседка ушла, невесть откуда появился Рыжий.— Ты где был? — я укоризненно смотрела на наглую морду, — Ждал, небось, когда соседка уйдёт?Кот ловко запрыгнул на табурет и с невозмутимым видом принялся умываться.А несколько дней спустя мне стало плохо. То ли на погоду такая реакция — сердце прихватило пуще прежнего. То ли тело, наконец, сдало под грузом лет. Услышав о том, что я приболела, дочь засобиралась меня проведать.— Мам, что тебе привезти? Ну, кроме лекарств. Может, хочешь чего нибудь особенного?— Да не нужно мне ничего, Оксаночка, всё вроде есть. Разве что, — я замялась, — м ожет, возьмёшь кошачьего корма Рыжему? Говорят, коты его любят.— Возьму, конечно, — дочь попрощалась, пообещав приехать утренней электричкой.Ночь мурлыка, изменив своей привычке, провёл не у моих ног, а умостившись на подушку у самой головы. И впервые за то время, что прожил у меня, весьма отчётливо мурчал. А утром не рванул к двери, как это обычно бывало, стоило мне только проснуться, а вальяжно прошествовал к своему блюдцу. Налив ему молока, я только стала думать, чем буду кормить Оксану, голодная ведь с дороги будет, как в дверь постучали.— Мам, открывай это я, — раздался голос дочери за дверью.Ну надо же, а на часы-то я и не смотрю! Как быстро время летит! Открыв, впустила дочь в дом.— Как давно я у тебя не была, — Оксана поставила на пол тяжёлую сумку, — почти вечность. А где твой Рыжий? Я ему гостинец из города привезла.Кота, ни на табурете, ни около блюдца не было. Я несколько раз позвала, а затем заглянула в спальню. Странно, Рыжий как сквозь землю провалился. Кот исчез, словно его и не было.— Не знаю, куда он подевался. Только что тут сидел, — в этот раз я точно знала, выскочить на улицу он никак не мог, я бы заметила…Но куда он пропадал каждый раз, как только в доме оказывался кто-то, кроме меня, понять никак не могла.— Мам, а ты уверена, что он…. вообще был? В твоём возрасте всякое может привидется, — дочь с сомнением посмотрела на меня.Её слова больно резанули по сердцу, похоже, дочь думает, что я теряю рассудок. Не ответив, я поднялась, чтоб поставить чайник, но дочь остановила.— Я сама поставлю, сиди, — она принялась суетится у плиты, — лучше расскажи, как ты себя чувствуешь? Может вызвать доктора, пока я здесь?— Не надо, мне уже легче, — я потёрла ноющее сердце, — к дождю, наверно, это пройдёт.— Ну, смотри, — дочь подвинула ко мне привезённые лекарства с приклеенными к каждому пузырьку бумажками, — я тут всё расписала, что и когда принимать. А если станет плохо, вызывай скорую. Должны очень быстро приехать…Я кивнула и отвернулась к окну. В нашей деревне было только фельдшерское отделение, да и то — на другом её конце. Ну что поделаешь…К вечеру Оксана засобиралась домой — надо было успеть на последнюю электричку — утром ей на работу.— Гостинец Рыжику я положила в холодильник, — вдруг он объявится.Проводив дочь до калитки, я ещё долго смотрела вслед, гадая, когда теперь снова её увижу. Вроде всё понимаю, но материнское сердце каждый день болело и надеялось. Когда Оксана скрылась за поворотом, вытирая платком слёзы, шатаясь, побрела в дом. Но, едва переступив порог, почувствовала, как что-то больно кольнуло в груди, и тяжело рухнула на пол…— Мама! Мама! — испуганное дочкино лицо нависло надо мной. Я открыла глаза, осознавая, что лежу на своей кровати.— Теперь всё будет хорошо, — послышался позади мужской голос, — Вы очень вовремя успели!…Больше я ни чего разобрать не смогла, — Оксана с доктором вышли на улицу. Вернулась она одна, присела на край кровати и судорожно сжала мою ладонь.— Прости меня, мама, если бы не твой Рыжий… Даже думать не хочу, что могло произойти.— Рыжий? — непослушными губами прошептала я.И дочь рассказала мне, как уже у самой станции за ней увязался большой, рыжий кот.Кот громко мяукал и путался у Оксаны под ногами, не давая сделать ни шагу.— Я почему-то сразу поняла, что это твой Рыжий, не знаю почему…Решив, что, если поспешит, то успеет отнести мурлыку матери и успеет на электричку. Оксана взяла кота на руки и побежала к дому.— А у самой калитки он вдруг вырвался у меня из рук, смотрю — дверь открыта, и вот, — дочь закрыла лицо руками и заплакала. — Прости меня, мамочка, ты больше никогда не будешь одна. В моём доме есть место и для тебя, и для твоего кота - спасителя!Оксана забрала меня к себе. А Рыжего я больше никогда не видела — исчез так же внезапно, как и появился…Я часто вспоминаю кота, и иногда мне кажется, что спас меня вовсе не рыжий кот с умными глазами… Думаю, что это был мой ангел - хранитель…Автор - Людмила.

Ключевые слова: Смерть мужа одиночество кот дочь скорая помощь рыжий спаситель ангел-хранитель

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