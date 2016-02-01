Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Заговоренная кружка

Бабушка Марьяна многое повидала в жизни, пережила голод и войну; ей жилось нелегко, но она никогда не унывала. После смерти деда мои родители забрали бабулю к себе, а дом пустовал. Среди немногих вещей, которые старушка пожелала взять с собой в город, была и металлическая эмалированная кружка, явно старинная. Бабушка говорила, что это самая ценная вещь, которая у нее есть, но мы думали, что у Марьяны с ней связаны какие-то воспоминания. Мы даже посмеивались над ней из-за странной любви к этой облезлой посудине.

Как-то на студенческие каникулы я приехала к бабушке в село, а по дороге очень промерзла в электричке. В результате — через день слегла с высокой температурой. У бабушки всегда в доме были развешены пучки трав, в мешочках лежали коренья.
— Будем тебя лечить! Завтра всю хворь как рукой снимет!
Она сделала отвар, начала наливать его в свою любимую кружку и велела выпить.
— Бабуль, а давай я из чашки попью, хорошо? А то кружка долго остывает…
— Нет, внученька, только из этой! Потом она зажгла свечи и прочитала заговор.

Я хоть и хихикнула, но послушалась. А утром действительно проснулась без всяких признаков простуды!
— Видишь, что травы целебные, заговоры да кружка волшебная делают? — улыбнулась старушка. — Эта кружка заговоренная. Я ещё совсем девчонкой была, когда осталась без родителей — умерли они. По соседству жила одинокая баба Галина. Ноги у нее были больные, я и помогала ей по хозяйству: то воды принести, то на огороде что-то посадить-прополоть. А потом у нас в деревне мор пошел — то ли тиф, то ли холера — не знаю. Я и заболела. А какие в те времена врачи? Думала, что помру скоро. Однажды ко мне во двор притопала соседка: еле-еле дошла. Просьба ее показалась странной:
— В лес сходи, я тебе расскажу, какие травы нужно найти!

Собрав все свои силы, отправилась я в лес, принесла трав. Она сделала из них отвар. Вылила его в кружку, вот в эту самую. Дала настояться пару часов, меня от себя не отпускала: «Никуда не уходи, а то помрешь!». А потом прочитала заговор и мне велела повторять за ней. После этого заставила отпить треть настойки. Через три часа я снова повторила заговор и снова отпила треть, через три часа — опять заговор, и я допила отвар. После каждого из ритуалов благодарила Бога за то, что живу! Галина сказала, что это обязательно! Отвар был ароматный, пряный, но уж очень горький. Но соседка приказала:
— Хочешь жить — пей! Кружку после этого сутки не мой. Она старинная, пользуйся, как обычной посудой: кружка тобой заговорена на твое же здоровье. Храни ее всегда! Никогда не расставайся!

Она умерла через три дня после моего выздоровления. Только несколько лет спустя я поняла причину ее внезапной болезни и скоропостижной смерти: Галина переделала, если так можно сказать, свою заговоренную кружку под меня. Ведь заговор-то был новый! И читала его я! Но еще раньше соседка и меня многому научила. Знаю, какие травы да коренья от каких болезней помогают, когда собирать их нужно, на какую луну читать. Вот такая история, — грустно улыбнулась бабушка Марьяна.

Признаться, тогда я не поверила в эту легенду. Бабуля умерла в девяносто восемь лет. Внуков у нее больше не было, поэтому мне завещала все, а перед смертью просила забрать себе ее кружку. Так я и сделала. Дом мы со временем переоборудовали под дачу, родители живут там с ранней весны до поздней осени, а кружку я привезла в городскую квартиру, но не пользовалась ею.

Как-то весной купила букетик весенних цветов. Пришла домой, и первое, что попалось на глаза — кружка. Я в нее цветы и поставила. Они простояли свежими много дней! Потом купила другой букетик и снова поставила в эту кружку, и он тоже невероятно долго не увядал. Я заподозрила, что все дело в импровизированной вазе. Рассказала об этом подруге Ирине, но та лишь посмеялась надо мной:
— Не выдумывай! Просто совпадение! Тоже мне… волшебная кружка!
— А если провести эксперимент?
— Интересно какой? — хихикнула приятельница.
— Пошли на рынок за цветами!

Мы купили еще один букет, на этот раз — ландышей. Я разделила его на две части: одну поставила в бабушкину кружку, а вторую — в стакан. Удивлению не было предела: в кружке цветы простояли месяц! А в стакане завяли через неделю.
— Никогда бы не поверила в такие чудеса! — удивилась Ира.
«Недаром бабушка твердила, что она волшебная! Кажется, я тоже в это поверила!»

Разгадку всей истории нашел один мой приятель, которому я все рассказала. Он занимался всякими мистическими делами. Долго крутил кружку в руках:
— От нее действительно идет сильная положительная энергетика. Твоя бабка была права! Да и неудивительно: видишь, что на донышке написано мелкими буквами?
— Никогда не присматривалась.
— Это на латыни. В переводе означает «живая вода»… Aquam vivam.

С тех пор, стоит мне простудиться или заболеть гриппом, нужно сделать липовый чай, пить маленькими глотками из кружки бабушки Марьяны и благодарить Бога за то, что жива.

Автор - Елена.
Источник.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:59
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 06:59 by Сделано_в_СССРПросмотров: 448Комментарии: 5
+12

Ключевые слова: Бабушка старинная кружка заговор на здоровье живая вода

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Joss
Сегодня, 07:12
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (194|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 831
Да, уж! Сколько чудес на свете!
А ведь недаром даже физики и химики говорят, что заговоренная вода меняет свой физический и химический состав.
Ну, точно становиться живой Аquam viventem.
+++
Зарегистрирован: 1.02.2016
  
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 07:19
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1308|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 3 558
Прочитав только название сразу поняла — хочу, хочу этакую кружку!
Мне бы она не помешала, прямо немедленно. А если приобрести кружку, или из старых запасов достать походно- полевых. И написать на донышке это самое Aquam vivam.
Посуда волшебной станет?
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#3 написал: Pmariam
Сегодня, 07:20
0
Группа: Посетители
Репутация: (1020|0)
Публикаций: 23
Комментариев: 2 137
Если кружка излечивала все болезни то почему ночи и не вылечила первообладательнице?
Какое-то халатное отношение к вещи: цветы поставила она после того как бабуля рассказала такую историю! И что кружка? Полулитровая чтобы цветы не падали?
Зарегистрирован: 22.07.2013
     
#4 написал: DRUID
Сегодня, 07:36
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (118|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 563
++++++++++
Зарегистрирован: 26.01.2018
 
#5 написал: Reiana Flaim
Сегодня, 08:13
+3
Группа: Посетители
Репутация: (35|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 536
К таким вещам нужно относиться с уважением. И о таких вещах не нужно никому рассказывать.
Зарегистрирован: 2.09.2013
    
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.