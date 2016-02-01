Заговоренная кружка

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:59

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 448 Комментарии: 5 +12 Сегодня, 06:59 by

Бабушка Марьяна многое повидала в жизни, пережила голод и войну; ей жилось нелегко, но она никогда не унывала. После смерти деда мои родители забрали бабулю к себе, а дом пустовал. Среди немногих вещей, которые старушка пожелала взять с собой в город, была и металлическая эмалированная кружка, явно старинная. Бабушка говорила, что это самая ценная вещь, которая у нее есть, но мы думали, что у Марьяны с ней связаны какие-то воспоминания. Мы даже посмеивались над ней из-за странной любви к этой облезлой посудине.Как-то на студенческие каникулы я приехала к бабушке в село, а по дороге очень промерзла в электричке. В результате — через день слегла с высокой температурой. У бабушки всегда в доме были развешены пучки трав, в мешочках лежали коренья.— Будем тебя лечить! Завтра всю хворь как рукой снимет!Она сделала отвар, начала наливать его в свою любимую кружку и велела выпить.— Бабуль, а давай я из чашки попью, хорошо? А то кружка долго остывает…— Нет, внученька, только из этой! Потом она зажгла свечи и прочитала заговор.Я хоть и хихикнула, но послушалась. А утром действительно проснулась без всяких признаков простуды!— Видишь, что травы целебные, заговоры да кружка волшебная делают? — улыбнулась старушка. — Эта кружка заговоренная. Я ещё совсем девчонкой была, когда осталась без родителей — умерли они. По соседству жила одинокая баба Галина. Ноги у нее были больные, я и помогала ей по хозяйству: то воды принести, то на огороде что-то посадить-прополоть. А потом у нас в деревне мор пошел — то ли тиф, то ли холера — не знаю. Я и заболела. А какие в те времена врачи? Думала, что помру скоро. Однажды ко мне во двор притопала соседка: еле-еле дошла. Просьба ее показалась странной:— В лес сходи, я тебе расскажу, какие травы нужно найти!Собрав все свои силы, отправилась я в лес, принесла трав. Она сделала из них отвар. Вылила его в кружку, вот в эту самую. Дала настояться пару часов, меня от себя не отпускала: «Никуда не уходи, а то помрешь!». А потом прочитала заговор и мне велела повторять за ней. После этого заставила отпить треть настойки. Через три часа я снова повторила заговор и снова отпила треть, через три часа — опять заговор, и я допила отвар. После каждого из ритуалов благодарила Бога за то, что живу! Галина сказала, что это обязательно! Отвар был ароматный, пряный, но уж очень горький. Но соседка приказала:— Хочешь жить — пей! Кружку после этого сутки не мой. Она старинная, пользуйся, как обычной посудой: кружка тобой заговорена на твое же здоровье. Храни ее всегда! Никогда не расставайся!Она умерла через три дня после моего выздоровления. Только несколько лет спустя я поняла причину ее внезапной болезни и скоропостижной смерти: Галина переделала, если так можно сказать, свою заговоренную кружку под меня. Ведь заговор-то был новый! И читала его я! Но еще раньше соседка и меня многому научила. Знаю, какие травы да коренья от каких болезней помогают, когда собирать их нужно, на какую луну читать. Вот такая история, — грустно улыбнулась бабушка Марьяна.Признаться, тогда я не поверила в эту легенду. Бабуля умерла в девяносто восемь лет. Внуков у нее больше не было, поэтому мне завещала все, а перед смертью просила забрать себе ее кружку. Так я и сделала. Дом мы со временем переоборудовали под дачу, родители живут там с ранней весны до поздней осени, а кружку я привезла в городскую квартиру, но не пользовалась ею.Как-то весной купила букетик весенних цветов. Пришла домой, и первое, что попалось на глаза — кружка. Я в нее цветы и поставила. Они простояли свежими много дней! Потом купила другой букетик и снова поставила в эту кружку, и он тоже невероятно долго не увядал. Я заподозрила, что все дело в импровизированной вазе. Рассказала об этом подруге Ирине, но та лишь посмеялась надо мной:— Не выдумывай! Просто совпадение! Тоже мне… волшебная кружка!— А если провести эксперимент?— Интересно какой? — хихикнула приятельница.— Пошли на рынок за цветами!Мы купили еще один букет, на этот раз — ландышей. Я разделила его на две части: одну поставила в бабушкину кружку, а вторую — в стакан. Удивлению не было предела: в кружке цветы простояли месяц! А в стакане завяли через неделю.— Никогда бы не поверила в такие чудеса! — удивилась Ира.«Недаром бабушка твердила, что она волшебная! Кажется, я тоже в это поверила!»Разгадку всей истории нашел один мой приятель, которому я все рассказала. Он занимался всякими мистическими делами. Долго крутил кружку в руках:— От нее действительно идет сильная положительная энергетика. Твоя бабка была права! Да и неудивительно: видишь, что на донышке написано мелкими буквами?— Никогда не присматривалась.— Это на латыни. В переводе означает «живая вода»… Aquam vivam.С тех пор, стоит мне простудиться или заболеть гриппом, нужно сделать липовый чай, пить маленькими глотками из кружки бабушки Марьяны и благодарить Бога за то, что жива.Автор - Елена.

Ключевые слова: Бабушка старинная кружка заговор на здоровье живая вода

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