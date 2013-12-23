Хозяйка квартиры

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:22

Причина: Aвторская стилистика сохранена

Viktoria1906 Просмотров: 570 Комментарии: 10 +10 Сегодня, 06:22 by

Я была счастлива — наконец-то встретила любовь, мужчину, с которым было легко и комфортно, мы понимали друг друга с полуслова, не могли наговориться, а главное — любили друг друга. Мы провели незабываемую неделю в Санкт-Петербурге и поняли, что хотим быть вместе всегда и, вернувшись в Москву, стали искать себе квартиру. Квартира нашлась, на удивление, быстро и за вполне приемлемую цену, а главное — рядом с местом, где мы оба работали, и через пару дней мы уже вьехала в квартиру. Как девушка хозяйственная, я сразу принялась за генеральную уборку. Квартира заблестела, были разложены вещи, приготовлена еда, любимый мужчина был рядом. В общем, всё было замечательно, единственное, что меня насторожило — это поручни в ванной, такие обычно устанавливают для людей, испытывающих проблемы с ногами. Но квартиру сдавала приятная женщина лет 45, которая объяснила сдачy квартиры тем, что они с сыном решили пожить пока в Подмосковье, и я отмахнулась от этих мыслей.Жизнь пошла своим чередом — мы вместе работали, вместе жили, в выходные ездили за грибами, на рыбалку, гуляли; к нам в гости приходили друзья. Во время обеденного перерыва мы заезжали домой, обедали, обсуждали рабочие дела и мчались назад на работу. В общем, не жизнь, а сказка! Hо тут случилось нечто, что меня озадачило.Так как работали мы посменно, два дня через два, то и с работы частенько уходили после 9 вечера, так как наш шеф вдруг начал всех загружать работой по полной, естественно, домой возвращались мы жутко уставшими, и сил оставалось — поужинать, посмотреть телевизор и ложиться спать. И вот, одна смена выдалась у меня уж очень напряжённой, я задержалась на работе — нужно было срочно сделать отчёт за месяц, домой пришла после 10 вечера. Поужинали мы с любимым, и меня просто вырубило от усталости. Проснулась я от того, что жутко хочу пить, потянувшись за кружкой с водой, увидела боковым зрением что-то, чего быть не должно было в принципе — ведь мы жили вдвоём, и любимый спал рядом. Подняв глаза, я обомлела от ужаса — прямо рядом с нашей кроватью в инвалидном кресле сидела пожилая женищина и сверлила меня злобным взгядом. Я хотела закричать, но не смогла, только в ужасе смотрела на эту женщину, она же продолжала смотреть на меня. Не знаю, сколько это продолжалось, но вдруг старуха исчезла, и я незамедлительно провалилась в сон.На следующий день мне снова надо было на работу, в суматохе рабочих дел я и не думала о ночном происшествии. Пришло время обеда, любимый человек не смог пойти со мной обедать, так как работы было очень много, и я пошла обедать домой одна. Пообедав, уже собиралась идти назад на работу, так как перерыв заканчивался, и перед выходом из дома машинально посмотрела в зеркало, висевшее в корридоре — сзади меня стояла женщина из моего ночного кошмара и снова буравила меня жёстким недружелюбным взглядом. Из квартиры я просто вылетела пулей, прибежала на работу, мужчине своему всё это рассказала и заявила, что одна я больше в этой квартире находиться не буду. И как-то не очень хороший разговор у нас с ним получился — может, от усталости обоих от работы, может, ещё от чего, в общем, не слишком всерьёз он мои слова воспринял. И как-то меня это всё зацепило вдруг сильно, что я решила, что переночую дома у своeй мамы, а он пусть один побудет в этой квартире, может, тогда мне поверит.Решила — сделала. Переночевала у мамы, пошла на работу от неё (мне нужно было сменщицу подменить) и стала ждать, когда же ко мне мой мужчина зайдёт — я знала, что у него рабочий день, и на работе я его точно встречу, а там и объяснимся — я уже жалела, что ушла к матери — яйца выеденного эта ссора не стоила. На работе сразу навалились какие-то неотложные дела, как по команде каждый что-то хотел спросить, узнать и, когда пришёл мой ненаглядный, я просто молча уставилась на него. Он был очень грустный, сказал, что ждал меня всю ночь, позвонить не мог потому, что у него сломался телефон, а сейчас он идёт к врачу, так как плохо себя чувствует. Молча положил ключи от квартиры и вышел из кабинета.До сих пор жалею, что не бросила все дела и не пошла за ним, но на тот момент во мне взыграла гордость, я решила, что так или иначе он объявится не на работе, так домой придёт. Прошёл день, мужчина мой так и не объявился, напарник его знал не более моего, дома все его вещи были на месте, его машина стояла под окнами. Его телефон был недоступен, телефонов его родителей я не знала. Kогда он не объявился и на следующий день, я начала прозванивать морги, больницы, бюро несчастных случаев, но он нигде не нашёлся. На работе начались вопросы ко мне, многие догадались, что мы вместе живём — спрашивали: где он, почему на работу не ходит. Hачальник был уверен, что я покрываю своего мужчину, а когда я попросила его на правах начальника позвонить родителям ненаглядного или дать их телефоны мне, он отказал, аргументировав тем, что это не его проблемы, а мужчину моего он всё равно уволит, как только тот объявится.Прошло несколько дней — ни слуху, ни духу. Возвращаясь с работы домой, у подъезда, я встретила соседку по этажу. Поздоровалась, хотела идти дальше, но та явно не хотела меня отпускать. Начала спрашивать — как мы живём в квартире, не беспокоит ли нас чего, и где мой спутник — что-то давно она его не видела. Я была не в лучшем расположении духа всё это обсуждать и спросила прямо: "C какой целью интересуетесь?". На что мне было сказано, что мы не первые снимаем эту квартиру, что все жильцы сбегают из неё через месяц, что некоторые видели либо в зеркале, либо вживую злую женщину в инвалидном кресле, что после этого пары, живущие в этой квартире, расставались, у людей начинались крупные неприятности по всем фронтам. И что в этой квартире жила одинокая бабушка, передвигалась она в инвалидном кресле, за ней ухаживала её дочь, которая и сдаёт теперь эту квартиру. Бабушка умерла в этой квартире, пока дочь ездила по делам, и с тех пор никто в этой квартире спокойно жить не может — не нравится старой хозяйке, что в её доме кто-то живёт и хозяйничает, вот и насылает она на жильцов всякие неприятности, чтобы они съехали скорее.Вежливо попрощавшись, я в шоке поднялась в квартиру. Если бы я сама не видела эту бабушку, я бы не поверила в эту историю, но тут всё стало на свои места. И тут меня прорвало — я стала говорить хозяйке квартиры, что ничего плохого ей никто сделать не хотел, что сняли мы эту квартиру потому, что не могли друг без друга, что мой любимый человек пропал, и я вообще не знаю, жив ли он, что я очень жалею, что в последнюю встречу отмахнулась от него, не поговорила с ним, не спросила, что у него со здоровьем, не узнала, в какую поликлинику он идёт, что мне плохо и тоскливо без него, что я ночами спать не могу, всё жду, не позвонит ли он в дверь, что я из дома лишний раз не выхожу, чтобы с ним не разминуться, а завтра мне нужно уехать на день рождения бабушке, и меня целый день дома не будет... Много чего я ей говорила и плакала, но вдруг на душе резко полегчало, и я впервые за много дней уснула спокойным сном.Во сне я увидела хозяку квартиры, только она была моложе и с костылём — мы сидели с ней за столом, она наливала мне чай и угощала пирогами.— Не переживай, вернётся твой любимый, всё с ним нормально. Ты мне понравилась, я хочу, чтобы вы дальше жили в этой квартире, я вам буду помогать, — говорила мне хозяйка.Проснулась я в хорошем расположении духа, собралась и поехала к своей бабушке на день рождения, когда я была в метро, зазвонил мобильный, звонила моя сменщица, Ирина и сказала, что мой ненаглядный объявился, что он пришёл на работу предупредить начальника, что был в больнице всё это время, не мог позвонить, поэтому приехал сказать, что он ещё на больничном, и ему надо возвращаться в больницу. Затем она передала трубку моему мужчине, он всё это подтвердил, назвал номер больницы, где лежит, посетовал, что мы разминулись — и договорились на том, что я поздравлю бабушку и заеду к нему в больницу.Так я и сделала — приехала в больницу, мой ненаглядный сказал, что у него разболелось сердце, а врач госпитализировал его в больницу. Отказаться было нельзя, иначе не было бы больничного и вышел бы прогул, связаться он тоже ни с кем не мог, так как телефон он уронил в воду, и тот не работал. Через пару дней его выписали, и он вернулся домой. В этой квартире мы прожили ещё месяц и съехали — так сложились обстоятельства. Я не знаю, как сложится моя жизнь в дальнейшем, но я знаю одно — эту квартиру и всё, что с ней связано — я не забуду никогда.

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