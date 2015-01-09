Спроси совета у призрака

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 23:17

Сделано_в_СССР Просмотров: 291 Комментарии: 1 +2 Вчера, 23:17 by

Я понимала, что Кирилл — герой не моего романа. Мы слишком разные. Мне по сердцу костер, река, звезды, природа, а для моего парня это пустое времяпрепровождение. Ночные клубы, дискотеки, бары и рестораны — самое то! Однако на все увеселительные заведения денег у Кирилла часто не хватало. Чего греха таить, почти всегда я рассчитывалась сама. Ну подумаешь, мы же свои люди! Конечно, приходилось вкалывать день и ночь, и именно поэтому в редкие выходные меня тянуло поближе к природе…— Слушай, Ларка, а поехали все вместе к моей бабке на выходные! Река — чистейшая, лес — от запаха в обморок можно упасть, а пейзажи такие, что закачаешься, — сказала как-то моя подружка Нелька, которая, кстати сказать, моего жениха терпеть не могла.И я загорелась этой идеей. Кирилл долго и нудно бурчал, что совсем не в восторге от того, что придется спать в хате без удобств, что крики петухов, деревенские запахи, комары и мухи его раздражают. Но я его все-таки уговорила.Баба Зина встретила нас радушно, под вишнями в саду накрыла стол, мы «отобедали, чем бог послал». Кирилл сразу же завалился спать, дескать, сильно устал с дороги. Тьфу, ты! В пути всего два часа машиной! Нелька с мужем отправилась в соседнее село проведать родственников, а я разговорилась с хозяйкой:— Бабушка, а что это за строение там, на пригорке?— Часовня господ Полонских, а чуть дальше — могилка Риты…— А почему не на кладбище? Вроде бы мы его проезжали…— Маргарита утопилась, а самоубийц хоронят только за оградой.— А можно сходить посмотреть?— Сходи, сходи, — как-то странно улыбнулась старушка. — Цветов вон нарви в саду, положи на могилку несчастной… Она помолчала и добавила: — Вечереет, гроза собирается, в самый раз будет…Я нарвала ромашек в саду, надела кроссовки и джинсы и отправилась покорять окрестности. Первое, на что обратила внимание, — темнеть стало действительно быстро: из-за леса показалась огромная иссиня черная туча. Вход в часовню оказался замурованным, что немного огорчило, так как хотелось попасть внутрь. Подошла к старинному памятнику. На нем изображение молодой и очень красивой девушки. И полустертая надгробная надпись в стихах… «Надо будет у бабушки расспросить, что случилось с этой Маргаритой, ведь, судя по датам рождения и смерти, она умерла в двадцать с небольшим», — подумала я. Начался дождь, я развернулась, чтобы бежать к хате, но внезапно заметила какую-то тень, смутный белый силуэт совсем недалеко от часовни. Это «нечто» качнулось и растаяло в сгущающихся сумерках. В темноте я увидела неясный женский силуэт. Неужели это призрак Маргариты ?!Стало не но себе, но уже через десять минут я сидела с хозяйкой дома на веранде, переодевшись в сухую одежду, и пила наливку…— Кирилл не просыпался?— Как же! Встал, ко двору сходил, умял десяток вареников, откушал четыре рюмки самогону под огурчики малосольные, запил все чаем с медом и плюшками и снова завалился в комнате.— А обо мне не спрашивал?— Так я сразу сообщила, что ты пошла к часовне. Он ответил что-то типа «угу».— А что все-таки произошло с той девушкой… Маргаритой?— Я-то подробностей не знаю, давно было, еще до революции, точнее — перед ней. Мне моя бабка эту историю сказывала. Недалеко отсюда было имение господ Полонских. А у них дочка красавица подрастала. Засватался к ней парень молодой, к свадьбе готовились. Говорил тот проходимец, что любит Маргариту, а сам на деньги ее батюшки целился. Что уж там случилось, не ведаю, да только в аккурат перед венчанием разорился отец девушки. А тот подлец из-под венца и сбежал — даже на свадьбу не явился. С горя в грозовую ночь Маргарита в реке и утопилась. Течение у нас здесь быстрое, тела так и не нашли, только фата на берегу и осталась. Вот и вся история! С тех пор в грозовые ночи она является у часовни… Да только не всем, а лишь тем девушкам, которые замуж собрались. Говорят, кто не побоялся пойти туда и увидел Маргариту — значит, жених не любит, а на деньгах женится…Из головы у меня не выходила бабкина легенда. Можно назвать меня ненормальной, но под проливным дождем я потопала туда, где была днем. Несмотря на прихваченный в веранде плащ, я совершенно промокла — то ли от холода, то ли от страха дрожали ноги и руки. Внезапно при свете молнии я увидела снова тот же светлый силуэт. Я остановилась как вкопанная. А видение махнуло рукой, как бы прогоняя меня, и я отчетливо услышала: «Нет!» Маргарита исчезла так же внезапно, как и появилась. Назад я почти бежала. На веранде меня ждала бабка:— Ну как, видела Маргариту?..Я слышала, как дверь хлопнула…Утром Кирилл снова заныл о том, что хочет в город…С той памятной ночи я стала присматриваться к своему жениху. А ведь действительно ему наплевать, что я думаю, что чувствую. Только деньги и интересуют. Еще немного поразмыслив, я дала ему от ворот поворот. А год назад в походе познакомилась с Костей. У нас одинаковые интересы, увлечения и взгляды на жизнь… Собираемся пожениться. Правда, иногда задумываюсь, а не свозить ли его к бабке Зине летом, вдруг на полнолуние снова будет гроза?Автор - Лариса.

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