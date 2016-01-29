Эхо войны

Елена Смирнова_2 Просмотров: 844 Комментарии: 5 +22 Сегодня, 07:32 by

Скажу сразу-я не писатель, поэтому пишу как могу. Есть в Ростовской области, в Родионово-Несветайском районе, село на границе с Украиной. Одно время приезжала я туда к знакомым. С утра, поздней осенью, решила съездить за пруд, насобирать шиповника. Взяла собаку с собой. Приехали, хожу, кусты обираю. Вокруг ни души. Тишина. Стала у одного куста, тут моя собака рычать начала и испуганно за меня прятаться. В этот момент я, каким то не понятным мне образом, стала ощущать чувство сильной тревоги. Обернулась, чтобы обратно уезжать — в этот миг, на 2-3 секунды я увидела окопы, взъерошенную бомбами землю, небольшие еще деревья поломанные и солдата. Нашего, русского солдата. Он прятался за деревом. Он был ранен. И еще этот жуткий свист и пулеметные очереди. Пока обратно летела на всех парах, я решила, что на ровном месте крыша у меня съехала. Дома, едва успокоившись (благо никого не было), решила никому не рассказывать. Позже стала расспрашивать о местности старожил. Рассказали. Стояли там бои и крепкие бои. Ничего необычного для времен Великой Отечественной. Ребят, ну правда, никаких потрясений перед этим видением у меня не было, после тоже. Мухоморов не ела, даже не пью и ничего не употребляю. Психов тоже в роду вроде нет. ОТКУДА это? Да и собака тоже ведь видела.....

Ключевые слова: Хрономираж Великая Отечественная война шиповник

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