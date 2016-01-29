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Истории из жизни / Природные аномальные явления

Эхо войны

Скажу сразу-я не писатель, поэтому пишу как могу. Есть в Ростовской области, в Родионово-Несветайском районе, село на границе с Украиной. Одно время приезжала я туда к знакомым. С утра, поздней осенью, решила съездить за пруд, насобирать шиповника. Взяла собаку с собой. Приехали, хожу, кусты обираю. Вокруг ни души. Тишина. Стала у одного куста, тут моя собака рычать начала и испуганно за меня прятаться. В этот момент я, каким то не понятным мне образом, стала ощущать чувство сильной тревоги. Обернулась, чтобы обратно уезжать — в этот миг, на 2-3 секунды я увидела окопы, взъерошенную бомбами землю, небольшие еще деревья поломанные и солдата. Нашего, русского солдата. Он прятался за деревом. Он был ранен. И еще этот жуткий свист и пулеметные очереди. Пока обратно летела на всех парах, я решила, что на ровном месте крыша у меня съехала. Дома, едва успокоившись (благо никого не было), решила никому не рассказывать. Позже стала расспрашивать о местности старожил. Рассказали. Стояли там бои и крепкие бои. Ничего необычного для времен Великой Отечественной. Ребят, ну правда, никаких потрясений перед этим видением у меня не было, после тоже. Мухоморов не ела, даже не пью и ничего не употребляю. Психов тоже в роду вроде нет. ОТКУДА это? Да и собака тоже ведь видела.....
Сегодня, 07:32 by Елена Смирнова_2Просмотров: 844Комментарии: 5
+22

Ключевые слова: Хрономираж Великая Отечественная война шиповник

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Комментарии

#1 написал: odinokiy putnik
Сегодня, 09:39
+6
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Комментариев: 182
скорее всего это хрономираж, а может и боец этот раненый так и остался, где-нибудь, неподалёку. И он Вам знак подал, что он здесь находится, вернее его останки. Плюс ставлю.
Зарегистрирован: 29.01.2016
#2 написал: ELEMAT
Сегодня, 09:57
+1
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Репутация: (1947|0)
Публикаций: 20
Комментариев: 1 703
Цитата: odinokiy putnik
скорее всего это хрономираж, а может и боец этот раненый так и остался, где-нибудь, неподалёку. И он Вам знак подал, что он здесь находится, вернее его останки. Плюс ставлю.

Я тоже так думаю.
Может, действительно, можно что-то предпринять?
ПЛЮС +
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#3 написал: conjure one
Сегодня, 10:19
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Комментариев: 1 696
Хорошая история, плюс. Возможно, иногда безлюдные тихие места настраивают на определенную частоту наш мозг и мы можем видеть события прошлого. Хотя я и люблю прогулки вдали от города, но со мной ничего подобного никогда не происходило. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#4 написал: Штурман Жорж
Сегодня, 10:32
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Попробуйте сигнализировать поисковикам, чтобы они нашли его останки. С того света просто так не беспокоят.
Зарегистрирован: 13.12.2017
#5 написал: Talisha
Сегодня, 12:53
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