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Истории из жизни

Фигура в чёрном одеянии

Вчера замутила вечером пиццу печь. Я не одну делаю, сразу штук шесть пеку. Поэтому заканчивала уже за полночь.

Вышла на перекур около половины второго. Иду мимо соседского забора (металлопрофиль), а в забор стук тук-тук. Я зависла, мозг просто не осознавал, что ночью в забор так могут стучать. Через секунд десять опять тук-тук. По железу это очень яркий звук. Ночь и тишина, явно меня там соседи не караулили.

Ладно, как Скарлетт О'Хара, я решила подумать об этом потом, и, может, это приглючило.

Выхожу попозже опять. Посреди двора стоит фигура мужская (по энергетике) в черном одеянии в пол, в капюшоне. Стоит ко мне спиной, склонив голову. Страх жуткий. Перебарываю и иду к этой фигуре, она просто тает на глазах. Как фигура растаяла, завыли собаки у всех соседей. Я такого воя тут еще не слышала.

Честно признаюсь, не просто испугалась, а усра...сь так, что пулей влетела в дом.

Автор - Проказница.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:14
Сегодня, 15:14 by Сделано_в_СССРПросмотров: 80Комментарии: 1
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Ключевые слова: Вечер пицца полночь железный забор стук двор мужская фигура чёрное одеяние страх

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 15:30
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Вопросов некому задать, а не случилось ли что после воя? Может фигура кого забрать пришла
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