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Истории из жизни

Ничего не бывает случайно

Вот так и случилось со мной. Села на скамейку в парке, рядом сели мама и маленькая дочка. Когда я услышала мамин голос, поняла, что знаю эту женщину. Обратилась к ней с вопросом. И да, это оказалась моя старая знакомая Ангелика. Мы долго разговаривали, она рассказала свою грустную историю, услышав которую, я решила написать её на сайте.

С Ангеликой мы познакомились случайно 18 лет назад. Бригада ремонтников, которыми руководил её муж, делала ремонт в доме моей близкой подруги. У мамы подруги случился инсульт, она не вылезала из больницы и попросила нас с мужем приглядывать за ремонтными работами. Таким образом мы познакомились с Ангеликой и её мужем, и стали дальше общаться.

Геля родилась и выросла в селе в Костромской области. Её мама — учитель в сельской школе, родила её очень поздно (по меркам 70-х годов прошлого века), в 35 лет. В 5 или 6 лет мама попала в фашистский концлагерь, как она там выжила — знала только она и те дети, которых освободили наши войска в 1944 году. На руке всю жизнь был номер, в паспорте числилась русская, но Геля рассказывала, что иногда у матери проскальзывали то ли чешские, толи польские слова. Дочку она хотела назвать Ангелина, но секретарь в сельсовете, выписывая свидетельство о рождении, перепутала букву, так девочка стала Ангеликой. Мама умерла, когда Геле было 10 лет. Она попала в детский дом, потом воспитатель, увидев, что девочка прекрасно рисует, помогла перейти ей в специализированную школу и удочерила её. Потом она закончила институт и вышла замуж.

Подробно описывают жизнь Ангелики, потому что прошлое связано с будущим. В 22 года она вышла замуж за красавца Саню, но он оказался тираном и ревнивцем, и через полгода Геля сбежала от него в Москву. Найти работу в столице в середине 90-х оказалось проблемой. Совершено случайно ей удалось устроиться уборщицей и сиделкой к одному мужчине, его жена умирала от онкологии. Через полгода она умерла, а Гелю попросили остаться помогать по дому и с детьми, их было трое: сын 18 лет и две девочки 10 лет. А потом дочки попросили папу жениться на Ангелике, потому что она хорошая и вкусно готовит. Так Геля вышла замуж второй раз, дети мужа её очень любят; когда родился общий ребенок, девчонки с радостью с ним возились. Мы познакомились в 2000 году, их общему сыну было пять лет.

Через десять лет в семье Ангелики произошло горе — сын, катаясь с другом на скутере, выехал на трассу, каким-то образом попал на встречку, и их просто размазало огромным грузовиком. С этого момента Геля прекратила общение с внешним миром, не отвечала на звонки, никого не хотела видеть. Мы не навязывались, каждый переживает горе по-своему. У нас тоже жизнь не без проблем была. В общем, мы потерялись.

Дальше мне рассказывала сама Геля. Ее муж полностью ушёл в работу, дети его уже свои семьи имели, но очень за свою вторую маму переживали. Часто приезжали сами и внуков привозили. А она говорит: "Какие мне внуки? Я видеть детей не могу, понимаю, что моего сыночка не вернуть". И в один "прекрасный" день она напилась таблеток. Говорит, что когда засыпала, увидела свою покойную мать и сына, они её гнали обратно. Cын злился и кричал на неё: "Ты должна жить! К тебе придёт Таня!". Спас Ангелику муж, у него раздался телефонный звонок, высветилось имя жены, сняв трубку, он услышал там странные звуки, как хрип или скрип. Почему-то очень испугался и побежал домой, благо офис на соседней улице. Деньги делают все — на учёт к психиатру Гелю не поставили, наблюдалась у платного врача. В один момент и врач, и одна из дочерей посоветовали усыновить ребёнка. Супруг yцепился за эту идею и уговорил Ангелику. На все формальности ушло почти два года. И ребеночка в доме малютки присмотрели, оба были готовы к тому, что он будет не совсем здоров. И вдруг новое несчастье — умер Гелин муж — инфаркт. Она, все обдумав и поговорив с директором дома малютки, решила отказаться от усыновления.

Следующий год она жила на кладбище, домой только спать приходила. Хорошо, что у мужа хорошо налаженный бизнес (клининговая компания и строительная бригада, которую он передал старшему сыну) — материальных проблем не было. Дочки и сын поддерживали её во всем. Самое главное, что дети мужа оказались очень благодарными, они называют Гелю мамой и отказались в её пользу от наследства. Она тоже их любит и беспокоится о них.

Прошлой осенью, убравшись на могилах любимых, Геля села отдохнуть на скамейке. В какой-то момент она почувствовала, что рядом кто-то стоит. Смотрит — мужичок, заросший весь, в какой-то робе, как тюремной, и воняет от него какой-то тухлятиной. В первый момент Геля испугалась — будний день, на кладбище практически никого, до сторожа далеко. А мужик и говорит ей: "Геля, здравствуй! Не узнала? Это я, Саня — муж твой. Просьба у меня к тебе: возьми дочку мою Танюшку, пропадает она без тебя". Геля рассказала, что даже ответить не успела, как Саша пропал. Она подумала, что заснула, и сон это был. Через пару дней она ещё раз встретила своего первого мужа, она снова была одна, а он опять весь неопрятный и дурно пахнущий. Просьба была та же. В выходные приехали дочки, она им рассказала про странные встречи. Решили съездить на родину Гели и Саши, к его матери.

Мать Александра рассказала жуткую историю. Он после Гели был женат и сожительствовал чуть ли не с десятью женщинами, но его ревность и самодурство были причиной разводов. Наконец, он познакомился через интернет с молодой женщиной, у неё уже была дочь Варя. После непродолжительной переписки была сыграна очередная свадьба, и молодая жена переехала в дом мужа. Через положенное время родилась общая дочка, Танюша. Первый год все было хорошо, папа души а ней не чаял, да и дочку жены не обижал. Потом начались проблемы: Саша решил, что дочь не его, и стал измываться над женой. При этом он ещё и пил, но в деревне это пьянством не считается — ведь по улице не валяется, всегда домой идёт. Так прошёл ещё год. В один совсем не прекрасный день у Александра от водки совсем съехала крыша, и он на глазах у двухлетней Танюши и девятилетней Вари насмерть забил их мать. Когда Варя попыталась убежать, он выкинул девочку в окно второго этажа, у неё серьезная травма позвоночника и отнялись ноги. Его быстро осудили, девочек забрали в детские дома, так как возраст разный: маленькую до трёх лет — в дом малютки, старшую — в больницу, а дальше неизвестно куда. Бабушке из-за преклонного возраста Таню не оставили. Отсидев два года Саша, умер на зоне от цирроза печени.

Ангелика была в шоке. Каким же образом, он уже мёртвый, приходил к ней? Ей стало очень страшно, а бывшая свекровь упала перед ней на колени и слезно умоляла забрать Таню, которую уже перевели в детский дом. После пережитого ужаса она долго не разговаривала, сейчас стала говорить отдельные слова, на уровне ребёнка полутора лет. До сих пор девочка писается и боится темноты. А в детдоме её обижают и воспитатели, и старшие дети.

Ночь Ангелика провела в гостинице, заснула только под утро. И опять ей приснился сын: "Мамочка, Танюша ждёт тебя! Забери её!". Утром Геля отправилась в детский дом. Увиденное повергло её в шок: маленькая четырехлетняя девочка выглядела заморышем, в описанных колготках, в глазах ужас, ноготки обкусаны до крови.

Приложив все усилия, уже к Новому году ей удалось взять девочку к себе. Пока удалось оформить опеку, но Геля надеется, что в ближайшее время состоится и удочерение. Пока причиной является отсутствие супруга.

Больше она не видит ни призрак Сани, ни снов с сыном. Все её мысли заняты Танюшей. Прогресс уже налицо: девочка стала говорить предложениями, перестала грызть ногти. Правда, ещё иногда писается, но для этого же и придуманы специальные трусики. Пока психолог не рекомендует отдавать девочку в детский сад, но Геля особо и не хочет. Таня не отпускает руку своей приобретенной мамы. Нашу встречу, по её словам, ей послали сверху: я индивидуально занимаюсь с детьми. Вот и с Таней будем заниматься.

Вот правдy же говорят: пути Господни неисповедимы. Сын Гелиного мужа оплатил операцию для Вари, ходить она не будет, но дальнейшей парализации избежали. Он хочет забрать девочку к себе.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 03:55
Причина: авторская стилистика сохранена
Сегодня, 03:55 by Mary3.11.Просмотров: 61Комментарии: 0
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Ключевые слова: Сон девочка усыновление смерть муж приемный

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