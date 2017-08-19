Странная квартирка

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 21:51

Причина: Стилистика автора сохранена.

Kiria Просмотров: 498 Комментарии: 9 +14 Вчера, 21:51 by

Итак... Это произошло во времена моей студенческой жизни, а это 2002-2007 гг. Решили мы с Сережей (мой будущий супруг) снять квартирку, так сказать, присмотреться друг к другу перед началом семейной жизни - за год до нашей свадьбы.Квартиру мы нашли по объявлению в газете. Пришли на смотрины. Хозяйка предупредила сразу, что когда то в ней жила ее мама-покойница, и так как остался запах старости, потому она ее сдает дешевле, нежели все остальные. Ну а нам то что? Оба студента, (Сережа подрабатывал, но все равно денег не хватало).Когда мы увидели наше будущее гнездышко, даже этот запах нам показался не таким уж ужасным. Сразу же согласились, подписали договор, и начались дни радости, дни счастливой и почти семейной жизни. Купили все мыльно-рыльное, стали отмывать каждую щелочку, перемыли все окна, заменили шторы и т.д. Запах практически исчез.Супруг подрабатывал в ночном клубе - одну неделю работает в ночь, с 20-00 до 08-00, одну неделю дома. И вот в очередной раз он уходит на работу, попрощалась с ним. Надо было постирать белье, а так как стиральной машинки у нас не было, я стирала руками на гармошке (это такой тазик с ребристым краем, я об него себе руки разбивала в кровь, зато белье чистое). Стираю в ванной комнате, стою задом к двери, и тут меня такой страх охватил, мурашки разбежались по всеми телу, волосы на голове зашевелились. Резко оборачиваюсь и на одно мгновение увидела какое-то темное пятно. Отойти не могла долго, затем выпила валерьанки, включила свет в прихожей и попыталась уснуть.На следующее утро все рассказала сердечному другу, который ответил, что такое бывает и просто показалось. На этом я и успокоилась.Наступила осень, пора заклеивать окна. Принялись вновь перемывать. Когда открыли раму, увидели в ней огромную цыганскую иголку.. Тут уж и Сереже стало не очень уютно, но списали на то, что, видимо, в прошлый раз плохо вымыли все.Проходит время, мне начались сниться кошмары, что бабуля эта - хозяйка квартиры (я ее ни разу, к счастью, не видела) такими злобными и ненавистными глазами и словами выгоняет меня из ее жилища. Потом стало хуже, я начала просыпаться от боли в запястьях, которые на утро становились синими. У меня начались приступы истерики, просила съехать Сережку из этой злосчастной квартиры. Но все было безуспешно. Он успокаивал, говорил, как станет побольше зарабатывать, уйдем отсюда. И купил мне кошечку - Лаки. Мне так радостно стало на душе, что на какое-то время я позабыла об этой бабусе. Но ненадолго. Через какое то время мне снится колодец, грязный, сырой и холодный. Я наклоняюсь и смотрю в него, и кто-то резко меня толкнул. Просыпаюсь с криками и слезами на глазах, супруг включает быстро свет и начинает меня успокаивать. Убирает волосы у меня с лица, а шея вся в синяках, как будто кто-то душил.Это была крайняя стадия.На следующее утро мы начали собирать вещи и бежать куда глаза глядят. Когда собирались, Лаки закатила свою любимую игрушку под диван и стала мяукать. Пришлось его двигать, чтобы достать ее ценность. Это был шок - под диваном, на полу, лежал чистый новый носовой платок, в нем цыганская иголка и клок волос. Мы не дособирали свои вещи, а кинулись бегом в руках с кошечкой из этой квартиры. Пришли к моей сестре и позвонили хозяйке, сказали, что больше не будем снимать жилье. Вещи забрали тогда, когда отдавали ей ключи.Вот такая злобная квартирка нам досталась.Кстати, кошмары мне больше не снились и синяки не появлялись.

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