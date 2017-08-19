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Истории из жизни

Странная квартирка

Итак... Это произошло во времена моей студенческой жизни, а это 2002-2007 гг. Решили мы с Сережей (мой будущий супруг) снять квартирку, так сказать, присмотреться друг к другу перед началом семейной жизни - за год до нашей свадьбы.

Квартиру мы нашли по объявлению в газете. Пришли на смотрины. Хозяйка предупредила сразу, что когда то в ней жила ее мама-покойница, и так как остался запах старости, потому она ее сдает дешевле, нежели все остальные. Ну а нам то что? Оба студента, (Сережа подрабатывал, но все равно денег не хватало).

Когда мы увидели наше будущее гнездышко, даже этот запах нам показался не таким уж ужасным. Сразу же согласились, подписали договор, и начались дни радости, дни счастливой и почти семейной жизни. Купили все мыльно-рыльное, стали отмывать каждую щелочку, перемыли все окна, заменили шторы и т.д. Запах практически исчез.

Супруг подрабатывал в ночном клубе - одну неделю работает в ночь, с 20-00 до 08-00, одну неделю дома. И вот в очередной раз он уходит на работу, попрощалась с ним. Надо было постирать белье, а так как стиральной машинки у нас не было, я стирала руками на гармошке (это такой тазик с ребристым краем, я об него себе руки разбивала в кровь, зато белье чистое). Стираю в ванной комнате, стою задом к двери, и тут меня такой страх охватил, мурашки разбежались по всеми телу, волосы на голове зашевелились. Резко оборачиваюсь и на одно мгновение увидела какое-то темное пятно. Отойти не могла долго, затем выпила валерьанки, включила свет в прихожей и попыталась уснуть.

На следующее утро все рассказала сердечному другу, который ответил, что такое бывает и просто показалось. На этом я и успокоилась.

Наступила осень, пора заклеивать окна. Принялись вновь перемывать. Когда открыли раму, увидели в ней огромную цыганскую иголку.. Тут уж и Сереже стало не очень уютно, но списали на то, что, видимо, в прошлый раз плохо вымыли все.

Проходит время, мне начались сниться кошмары, что бабуля эта - хозяйка квартиры (я ее ни разу, к счастью, не видела) такими злобными и ненавистными глазами и словами выгоняет меня из ее жилища. Потом стало хуже, я начала просыпаться от боли в запястьях, которые на утро становились синими. У меня начались приступы истерики, просила съехать Сережку из этой злосчастной квартиры. Но все было безуспешно. Он успокаивал, говорил, как станет побольше зарабатывать, уйдем отсюда. И купил мне кошечку - Лаки. Мне так радостно стало на душе, что на какое-то время я позабыла об этой бабусе. Но ненадолго. Через какое то время мне снится колодец, грязный, сырой и холодный. Я наклоняюсь и смотрю в него, и кто-то резко меня толкнул. Просыпаюсь с криками и слезами на глазах, супруг включает быстро свет и начинает меня успокаивать. Убирает волосы у меня с лица, а шея вся в синяках, как будто кто-то душил.

Это была крайняя стадия.

На следующее утро мы начали собирать вещи и бежать куда глаза глядят. Когда собирались, Лаки закатила свою любимую игрушку под диван и стала мяукать. Пришлось его двигать, чтобы достать ее ценность. Это был шок - под диваном, на полу, лежал чистый новый носовой платок, в нем цыганская иголка и клок волос. Мы не дособирали свои вещи, а кинулись бегом в руках с кошечкой из этой квартиры. Пришли к моей сестре и позвонили хозяйке, сказали, что больше не будем снимать жилье. Вещи забрали тогда, когда отдавали ей ключи.

Вот такая злобная квартирка нам досталась.

Кстати, кошмары мне больше не снились и синяки не появлялись.

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 21:51
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 21:51 by KiriaПросмотров: 498Комментарии: 9
+14

Ключевые слова: Квартира сны покойница удушение иголка история из жизни авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 22:21
+2
Группа: Журналисты
Репутация: (2310|-1)
Публикаций: 1 034
Комментариев: 8 310
Нехорошая эта хозяйка квартиры, ой нехорошая. Скрыла, что люди бегут из квартиры, как угорелые. Наврала про запах от покойницы, чтобы сдать квартиру. А по правилам и по совести, прежде чем сдать людям в наём жильё, уборку делают хотя бы! А тут грязь и смрад, да ещё "подлоги цыганские". +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
#2 написал: Мария Сайгина
Вчера, 22:24
+3
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 110
А кто подклады делал? Если вы сделали уборку, и вдруг находите под диваном платок с иглой, значит кто-то был вхож в вашу квартиру. А цель этих подкладов? Короче как-то никакой логики, или я чего-то не поняла +
Зарегистрирован: 22.05.2017
#3 написал: Сизенко Дарья
Вчера, 22:29
+1
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 33
А я бы разобралась в чём там дело, а не драпала оттуда стремглав.
История страшная. +
Зарегистрирован: 12.02.2018
#4 написал: Tigger power
Вчера, 22:39
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: (1867|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 3 223
Да тут не в хозяйке может дело, ей то зачем подклады свежие делать? Ей выгодно чтобы люди жили, тем более старушку не видели никогда, может другая старушка по ночам запугивала. Возможно кто из окружения зла желал? +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#5 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 22:40
+3
Группа: Журналисты
Репутация: (2310|-1)
Публикаций: 1 034
Комментариев: 8 310
Цитата: Мария Сайгина
Если вы сделали уборку, и вдруг находите под диваном платок с иглой,

я уж не стал про это писать в первом комментарии, дабы не обижать Автора, но раз уж Вы тоже это заметили, то скажу всё таки своё мнение на сей счёт) - квартира была "отдраена" по всем законам клининга, но под диваном "впоследствии нашли "подклад", это верно ни в какие ворота извините не идёт) Хотя я надеюсь, что всё таки отодвигали диван - то) Значит и вывод такой - это гости, вхожие в квартиру, как пить дать, подложили. Так что, вспоминайте, кто уж очень неровно к Вам дышал, оказывал знаки внимания, завидовал может Вашим отношениям и самостоятельной жизни. Всё таки Вы были студенты, снимали отдельное жильё и радовались своему счастью) Ну вот, как то так) +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
#6 написал: neststalin
Вчера, 22:52
+1
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 49
да подклад кто то сделал, причем сделано было уже после вашего вселения, соответственно либо кто-то из вашего ближнего окружения, либо сама хозяйка, но ей зачем это..непонятно. Плюс.
Зарегистрирован: 18.06.2018
#7 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 00:00
+1
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 110
Цитата: Сделано_в_СССР
Цитата: Мария Сайгина
Если вы сделали уборку, и вдруг находите под диваном платок с иглой,

я уж не стал про это писать в первом комментарии, дабы не обижать Автора, но раз уж Вы тоже это заметили, то скажу всё таки своё мнение на сей счёт) - квартира была "отдраена" по всем законам клининга, но под диваном "впоследствии нашли "подклад", это верно ни в какие ворота извините не идёт) Хотя я надеюсь, что всё таки отодвигали диван - то) Значит и вывод такой - это гости, вхожие в квартиру, как пить дать, подложили. Так что, вспоминайте, кто уж очень неровно к Вам дышал, оказывал знаки внимания, завидовал может Вашим отношениям и самостоятельной жизни. Всё таки Вы были студенты, снимали отдельное жильё и радовались своему счастью) Ну вот, как то так) +

И я о том же. Знаю, снимала квартиру, мыла перед заездом. Игла в окне бы может не смутила, на самом деле можно не заметить. Но..... платок под диваном, после моей уборки 453 Кто-то подгадил из окружения, и ни хозяйка квартиры, ни сама квартира тут не причём.
Зарегистрирован: 22.05.2017
#8 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 00:04
0
Группа: Журналисты
Репутация: (2310|-1)
Публикаций: 1 034
Комментариев: 8 310
Цитата: Мария Сайгина
Кто-то подгадил из окружения, и ни хозяйка квартиры, ни сама квартира тут не причём.

Но хоть порадоваться за счастье молодых можно, до сих пор вместе, несмотря на чьи то злые проделки.
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
#9 написал: conjure one
Сегодня, 00:11
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (5478|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 2 169
Правильно, вы там всё отмыли, отдраили, привели в порядок - вот квартира кому-то и приглянулась, тем более что хозяйка сдавала недорого. В истории ничего не написано о друзьях-товарищах, но, вероятно, были таковые, например, студенты-однокурсники. Для них очень подходящий вариант. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
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