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Истории из жизни

Ворона из ниоткуда

Мне было около пяти лет. Но это вовсе не означает, что событие, о котором я хочу рассказать, имеет отношение к детской фантазии. Уж в столь нежном возрасте я отличалась серьёзностью и рассудительностью.
Вот что со мной произошло.

Это был обычный вечер. Мама укладывала меня спать, пожелала спокойной ночи. Дверь в детскую не запирали. Детская выходила в коридор. И напротив неё был вход в квартиру. Комната родителей располагалась в конце коридора. Свет от их ночника проникал в коридор и попадал в мою. Так что засыпала я не в полной темноте. Мне было отлично видно и мебель, и то, что лежит на полках. Я стала смотреть на свой детский стол, где оставила небольшого плюшевого мишку. Смотрела, смотрела и... Вдруг вместо мишки я совершенно отчётливо узрела какой-то странный чёрный негустой дым. Он принял форму кольца. А в этом кольце появилась ворона. Чёрная. Он склонила голову на бок. Свет из коридора (тот, который шёл от ночника из комнаты родителей и проникал ко мне) блеснул в её глазе. Вот тут я поняла, что всё это реально происходит здесь и сейчас. Я закричала. Опрометью ринулась к родителям. Мы вернулись в комнату. Там всё было так, как раньше. Мама осталась со мной. И я уснула.

До сих пор не могу до конца понять, что это было. Или кто это был...

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 17:52
Сегодня, 17:52 by Сизенко ДарьяПросмотров: 541Комментарии: 4
+8

Ключевые слова: Ворона дым мистика детство авторская история

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Комментарии

#1 написал: Волжская О.В.
Сегодня, 18:06
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 5 469
Ну а что? Всяко может быть.
Плюс.
Зарегистрирован: 9.09.2011
         
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 20:02
+1
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (2305|-1)
Публикаций: 1 022
Комментариев: 8 297
Вообще, умнее вороны только сами вороны) Ну а сгусток тёмной материи в виде образа птицы, не что иное, как проявление любопытства тёмных сил) Ну, если только окно не было открыто и любопытная ворона проникла в жилище.) +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
#3 написал: Сизенко Дарья
Сегодня, 22:31
+1
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 19
Цитата: Сделано_в_СССР
Вообще, умнее вороны только сами вороны) Ну а сгусток тёмной материи в виде образа птицы, не что иное, как проявление любопытства тёмных сил) Ну, если только окно не было открыто и любопытная ворона проникла в жилище.) +


Окно было закрыто. Это уж точно )

Насчёт творчества тёмных сил... Могли бы и другие спецэффекты применить. Старуху, например, в лохмотьях. Нестандартный подход. )

На самом деле жуть была, конечно. Сейчас бы увидала - сфотала. Если успела б.
Зарегистрирован: 12.02.2018
#4 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 22:36
0
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (2305|-1)
Публикаций: 1 022
Комментариев: 8 297
Цитата: Сизенко Дарья
Сейчас бы увидала - сфотала. Если успела б.

Не успели бы) Не позволяют "тёмные нечисти" себя фотографировать) Иначе бояться перестанут)))
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
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