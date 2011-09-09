Ворона из ниоткуда

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 17:52

Сизенко Дарья Просмотров: 541 Комментарии: 4 +8 Сегодня, 17:52 by

Мне было около пяти лет. Но это вовсе не означает, что событие, о котором я хочу рассказать, имеет отношение к детской фантазии. Уж в столь нежном возрасте я отличалась серьёзностью и рассудительностью.Вот что со мной произошло.Это был обычный вечер. Мама укладывала меня спать, пожелала спокойной ночи. Дверь в детскую не запирали. Детская выходила в коридор. И напротив неё был вход в квартиру. Комната родителей располагалась в конце коридора. Свет от их ночника проникал в коридор и попадал в мою. Так что засыпала я не в полной темноте. Мне было отлично видно и мебель, и то, что лежит на полках. Я стала смотреть на свой детский стол, где оставила небольшого плюшевого мишку. Смотрела, смотрела и... Вдруг вместо мишки я совершенно отчётливо узрела какой-то странный чёрный негустой дым. Он принял форму кольца. А в этом кольце появилась ворона. Чёрная. Он склонила голову на бок. Свет из коридора (тот, который шёл от ночника из комнаты родителей и проникал ко мне) блеснул в её глазе. Вот тут я поняла, что всё это реально происходит здесь и сейчас. Я закричала. Опрометью ринулась к родителям. Мы вернулись в комнату. Там всё было так, как раньше. Мама осталась со мной. И я уснула.До сих пор не могу до конца понять, что это было. Или кто это был...

Ключевые слова: Ворона дым мистика детство авторская история

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