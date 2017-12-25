Девочка за дверью

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 10:55

Сделано_в_СССР Просмотров: 861 Комментарии: 8 +14 Сегодня, 10:55 by

Когда мой будущий муж приобрёл собственную квартиру, то вскоре обнаружил, что предыдущие хозяева оставили свадебную фату и мужскую кепку. Мы пытались вернуть их бывшим владельцам, те всё собирались заехать, но в один прекрасный момент телефон их стал просто недоступен. И за своими вещами они так и не явились. Не знаю, правда, связано это как-то с ниже описываемыми событиями или нет.Кепка и фата отправились в мусорный бак. В квартире начался ремонт, затем последовала покупка мебели.Через пару лет мы поженились и начали вести общий быт. Необъяснимые мистические события начали происходить как-то ни с того ни с сего.Однажды ночью, лежа на диване, мы с мужем разговаривали. Неожиданно с комода упал большой скотч. Окно было закрыто. Мы переглянулись, но особого значения тогда этому инциденту не придали. Однако, именно с этого момента и началась череда загадочных происшествий.В квартире постоянно что-нибудь само по себе падало, что-то гремело на кухне, открывались нараспашку окна. Однажды, заправляя диван, я нашла маникюрные ножницы под подушкой мужа. В другой раз на откосе обнаружила иголку. Хотя совсем недавно мы проводили генеральную уборку, и в гостях никто не был.По ночам муж порой резко просыпался и не мог понять, где находится. Он озирался по сторонам и спрашивал: «Ты кто?». Я приближалась к нему, чтобы успокоить, но в его глазах видела недоверие. Иногда он разговаривал во сне.После выписки из роддома я, счастливая, приступила к выполнению обязанностей по уходу за малышом. Так как ребёнок был первенцем, то и особых знаний и навыков у меня не было. Ежедневные стандартные процедуры, а именно: стирка пелёнок, приготовление еды, кормление малыша, с каждым днём выматывали всё больше. Доходило до того, что сил не хватало даже выжать распашонки. Муж, как добытчик семьи, работал, а его и мои родители приходили в гости очень редко.Однажды, как обычно, я стирала пелёнки в ванной комнате. Дочка спала в кроватке. Было послеобеденное время. Закончив стирку, я повернулась и онемела от неожиданности: из-за двери выглядывало лицо девочки лет 5-ти. У неё были короткие косички, круглое лицо, полненькие щёчки. И она улыбалась мне. В этот момент меня охватил ужас. Я побежала на кухню, схватила телефон и начала звонить мужу. Он стал успокаивать меня, списал всё на усталость и галлюцинации.Постепенно эта история перестала меня тревожить. Муж даже смеялся надо мной.Однако, я стала замечать, что дочка порой странно себя ведёт: резко обрывала плач, как будто её кто-то отвлекал или вдруг рассмеётся, находясь одна в комнате.Сейчас внезапные падения предметов и посторонние звуки в комнате прекратились. Задумавшись на днях обо всём этом, я вдруг осознала, что скотч той ночью упал наверняка в тот момент, когда я забеременела. А вспоминая образ той девочки, я всё больше убеждаюсь, что моя дочка становится похожей на неё.Автор - Сара Бернара.

Ключевые слова: Квартира звуки девочка призрак история из жизни

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