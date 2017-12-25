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Истории из жизни

Девочка за дверью

Когда мой будущий муж приобрёл собственную квартиру, то вскоре обнаружил, что предыдущие хозяева оставили свадебную фату и мужскую кепку. Мы пытались вернуть их бывшим владельцам, те всё собирались заехать, но в один прекрасный момент телефон их стал просто недоступен. И за своими вещами они так и не явились. Не знаю, правда, связано это как-то с ниже описываемыми событиями или нет.

Кепка и фата отправились в мусорный бак. В квартире начался ремонт, затем последовала покупка мебели.

Через пару лет мы поженились и начали вести общий быт. Необъяснимые мистические события начали происходить как-то ни с того ни с сего.

Однажды ночью, лежа на диване, мы с мужем разговаривали. Неожиданно с комода упал большой скотч. Окно было закрыто. Мы переглянулись, но особого значения тогда этому инциденту не придали. Однако, именно с этого момента и началась череда загадочных происшествий.

В квартире постоянно что-нибудь само по себе падало, что-то гремело на кухне, открывались нараспашку окна. Однажды, заправляя диван, я нашла маникюрные ножницы под подушкой мужа. В другой раз на откосе обнаружила иголку. Хотя совсем недавно мы проводили генеральную уборку, и в гостях никто не был.

По ночам муж порой резко просыпался и не мог понять, где находится. Он озирался по сторонам и спрашивал: «Ты кто?». Я приближалась к нему, чтобы успокоить, но в его глазах видела недоверие. Иногда он разговаривал во сне.

После выписки из роддома я, счастливая, приступила к выполнению обязанностей по уходу за малышом. Так как ребёнок был первенцем, то и особых знаний и навыков у меня не было. Ежедневные стандартные процедуры, а именно: стирка пелёнок, приготовление еды, кормление малыша, с каждым днём выматывали всё больше. Доходило до того, что сил не хватало даже выжать распашонки. Муж, как добытчик семьи, работал, а его и мои родители приходили в гости очень редко.

Однажды, как обычно, я стирала пелёнки в ванной комнате. Дочка спала в кроватке. Было послеобеденное время. Закончив стирку, я повернулась и онемела от неожиданности: из-за двери выглядывало лицо девочки лет 5-ти. У неё были короткие косички, круглое лицо, полненькие щёчки. И она улыбалась мне. В этот момент меня охватил ужас. Я побежала на кухню, схватила телефон и начала звонить мужу. Он стал успокаивать меня, списал всё на усталость и галлюцинации.

Постепенно эта история перестала меня тревожить. Муж даже смеялся надо мной.

Однако, я стала замечать, что дочка порой странно себя ведёт: резко обрывала плач, как будто её кто-то отвлекал или вдруг рассмеётся, находясь одна в комнате.

Сейчас внезапные падения предметов и посторонние звуки в комнате прекратились. Задумавшись на днях обо всём этом, я вдруг осознала, что скотч той ночью упал наверняка в тот момент, когда я забеременела. А вспоминая образ той девочки, я всё больше убеждаюсь, что моя дочка становится похожей на неё.

Автор - Сара Бернара.
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Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 10:55
Сегодня, 10:55 by Сделано_в_СССРПросмотров: 861Комментарии: 8
+14

Ключевые слова: Квартира звуки девочка призрак история из жизни

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Комментарии

#1 написал: A.Norton
Сегодня, 11:03
+2
Группа: Редакторы
Репутация: (301|0)
Публикаций: 87
Комментариев: 271
В квартире рассказчицы, похоже, обитало привидение. И оно вселилось в её новорождённую дочь, если между ними такое заметное сходство. Читал я уже о таком случае, правда, в художественном произведении. Там душа человека столетиями преследовала один ведьмовской род, заставляла его членов вступать в кровосмесительные браки, чтобы однажды, уже в современном времени, последний потомок этого рода выносил ребёнка, в которого тот дух сможет вселиться.
Зарегистрирован: 25.12.2017
  
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 12:07
+1
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (2301|-1)
Публикаций: 1 018
Комментариев: 8 283
Цитата: A.Norton
В квартире рассказчицы, похоже, обитало привидение. И оно вселилось в её новорождённую дочь, если между ними такое заметное сходство. Читал я уже о таком случае, правда, в художественном произведении. Там душа человека столетиями преследовала один ведьмовской род, заставляла её членов вступать в кровосмесительные браки, чтобы однажды, уже в современном времени, последний потомок этого рода выносил ребёнка, в которого тот дух сможет вселиться.

Наверное всё таки что то есть в этом мире, чего мы никогда не поймём и будем лишь вот такие на наш взгляд "мистические" истории, строить "догадки" существования "иного мира" в то время, когда "оно" есть на самом деле) Лично я верю, что "это" всё есть) +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
#3 написал: Сизенко Дарья
Сегодня, 12:12
+2
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 17
Любопытно. Интересная история. У меня сын тоже иногда хохочет. Сам с собой. Сам пошутил - сам посмеялся как говорится. ) Но жутко становится, когда это происходит среди ночи. Мама моя, его бабушка, говорит домовушка приходил играть. )
Зарегистрирован: 12.02.2018
#4 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 12:17
+2
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (2301|-1)
Публикаций: 1 018
Комментариев: 8 283
Цитата: Сизенко Дарья
Любопытно. Интересная история. У меня сын тоже иногда хохочет. Сам с собой. Сам пошутил - сам посмеялся как говорится. ) Но жутко становится, когда это происходит среди ночи. Мама моя, его бабушка, говорит домовушка приходил играть. )

Бабушка знает, что говорит) Придётся Вам блюдце ставить и угощения подкладывать неизвестному "гостю") +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
#5 написал: Волжская О.В.
Сегодня, 13:53
0
Группа: Друзья Сайта
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Комментариев: 5 467
Хорошая история.
Плюс.
Зарегистрирован: 9.09.2011
         
#6 написал: Eulalia
Сегодня, 16:29
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Репутация: (7|0)
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Комментариев: 289
Жутко становится, вот купишь свою квартиру, сделаешь ремонт и началось..обои новые не понравились что ли?)
Только не уловила связи между упавшим скотчем и беременностью.
Зарегистрирован: 11.05.2014
#7 написал: Космонасть
Сегодня, 16:39
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Комментариев: 1 413
Автору ещё до скотча было в тот момент... smiley
Зарегистрирован: 2.11.2017
     
#8 написал: Reiana Flaim
Сегодня, 19:40
0
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Комментариев: 1 531
Разобраться в то, что это было будет не лишним.
Зарегистрирован: 2.09.2013
    
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