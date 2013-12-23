Как он это сделал?

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 18:02

Сизенко Дарья Просмотров: 357 Комментарии: 6 +10 Сегодня, 18:02 by

2016 год. Было сыну месяца три, наверное. Или около того. Днем, после того, как он поел, а кормили мы его молочной смесью из бутылочки, я подержала его положенное время (матери знают зачем) и положила в кроватку. И мимоходом спросила: "Что хочешь - спать или играть?" С детьми надо говорить, это известно всем. Понятное дело, что ответа бы не последовало. Однако совершенно отчётливо я услышала: "Играть". Я была удивлена. В комнате были я и сын. Соседей за стеной не было. Их обычно слышно. Было тихо. Голос был мужской, молодой, но не детский. Конечно, я для успокоения собственной души списала ответ на то, что показалось. Хотя показаться не могло в принципе.Рассказала мужу. Он меня успокоил, мол, я устала, вот и слышится всякое. И где-то дня через два он играл с сынишкой, учил его ползать на нашей кровати. Говорил ему: "Давай, ползи. Молодец! У тебя получится". Сын пыхтел, потел и старался. Я была с ними, но потом отошла на кухню. Слышу: через несколько минут муж меня зовет. Говорит, в очередной раз сказал ребёнку: "Ты сможешь! Давай!" и в ответ от сына услышал очень усталое: "Больше не могу".Сейчас сыну 2 года и семь месяцев. Говорит плохо. Мама, ба, папа. И своё что-то неразборчивое. Люди говорят, переживать не стоит. Мальчики часто позже говорить начинают. Как же он тогда говорил? Моя версия такова - мы слышали его мысленный ответ, поскольку физически сказать он не мог.Было ли у кого-то подобное?

Ключевые слова: Ребенок речь говорить слова телепатия авторская история

Другие, подобные истории: