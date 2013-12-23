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Истории из жизни

Как он это сделал?

2016 год. Было сыну месяца три, наверное. Или около того. Днем, после того, как он поел, а кормили мы его молочной смесью из бутылочки, я подержала его положенное время (матери знают зачем) и положила в кроватку. И мимоходом спросила: "Что хочешь - спать или играть?" С детьми надо говорить, это известно всем. Понятное дело, что ответа бы не последовало. Однако совершенно отчётливо я услышала: "Играть". Я была удивлена. В комнате были я и сын. Соседей за стеной не было. Их обычно слышно. Было тихо. Голос был мужской, молодой, но не детский. Конечно, я для успокоения собственной души списала ответ на то, что показалось. Хотя показаться не могло в принципе.

Рассказала мужу. Он меня успокоил, мол, я устала, вот и слышится всякое. И где-то дня через два он играл с сынишкой, учил его ползать на нашей кровати. Говорил ему: "Давай, ползи. Молодец! У тебя получится". Сын пыхтел, потел и старался. Я была с ними, но потом отошла на кухню. Слышу: через несколько минут муж меня зовет. Говорит, в очередной раз сказал ребёнку: "Ты сможешь! Давай!" и в ответ от сына услышал очень усталое: "Больше не могу".

Сейчас сыну 2 года и семь месяцев. Говорит плохо. Мама, ба, папа. И своё что-то неразборчивое. Люди говорят, переживать не стоит. Мальчики часто позже говорить начинают. Как же он тогда говорил? Моя версия такова - мы слышали его мысленный ответ, поскольку физически сказать он не мог.

Было ли у кого-то подобное?

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 18:02
Сегодня, 18:02 by Сизенко ДарьяПросмотров: 357Комментарии: 6
+10

Ключевые слова: Ребенок речь говорить слова телепатия авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 19:19
+1
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Публикаций: 65
Комментариев: 3 497
Нет, ничего подобного не было. Ночью бы я списала на голоса в собственной голове (нет, не болезнь, а переутомление), но что же тогда услышал муж?
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#2 написал: Долгопят
Сегодня, 19:24
+1
Группа: Комментаторы
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Публикаций: 12
Комментариев: 2 450
У меня однажды было.Дочка еще не говорила, сидела в кроватке играла с игрушками, белый день.В комнате еще бабушка и дедушка, спрашиваю в шутку:-" Как маму зовут?" Ребенок чисто говорит-Таня.
Дальше Мама по имени Таня выпала в осадок вместе с дедушкой и бабушкой.
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#3 написал: Космонасть
Сегодня, 19:44
0
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Комментариев: 1 410
Цитата: Долгопят
У меня однажды было.Дочка еще не говорила, сидела в кроватке играла с игрушками, белый день.В комнате еще бабушка и дедушка, спрашиваю в шутку:-" Как маму зовут?" Ребенок чисто говорит-Таня.
Дальше Мама по имени Таня выпала в осадок вместе с дедушкой и бабушкой.

Интересно, но как это объяснить? Особой связью родителей с ребёнком, возможно?
Зарегистрирован: 2.11.2017
     
#4 написал: Молния
Сегодня, 20:10
+1
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Может, у ребёнка способности к телепатии? И он передает родителям свои мысли, которые они и "слышат"? belay
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#5 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 20:34
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Действительно, может ребёнок со способностями
Зарегистрирован: 22.05.2017
#6 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 21:22
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Комментариев: 8 267
Дети прям как "чрево-вещатели" laughing Прикольно))))))))) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
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