Тяв

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 20:05

Причина: Стилистика автора сохранена.

V.V.Pukin Просмотров: 535 Комментарии: 7 +14 Вчера, 20:05 by

Недавний случай.Выбрались на днях с супругой на одну из турбаз к водоёму. Место мне знакомое, а жена в первый раз. Машину подогнали к самой воде. Рядом беседка стоит с электричеством, пирс тут же. Все условия для культурного отдыха. А главное, никого посторонних. Кроме нас на берегу – ни души.До девяти вечера я потаскал на спиннинг окуней с судачками, а после принялись за готовку шашлыков. Всё как обычно, казалось бы. Супружница стол в беседке накрыла, салатик нарезала.Беседка возведена на небольших сваях прямо над водой, так что ленивому можно забрасывать удочку, не вставая из-за стола. Вокруг тишина и покой. Только волны озера слегка плещут. Вдоль кромки берега лес стоит тёмной стеной. На базе одна сторожиха ночью дежурит. А до самой сторожки от берега, где мы остановились, добрых полкилометра – территория базы весьма приличная.Постояльцы все разъехались – вечер воскресенья. Завтра на работу. Мне, кстати, тоже, но с таким клёвом пропустить утреннюю зорьку – просто преступление. С четырёх до шести утра покидаю блесну, и к девяти спокойно на службу успеваю.Включили в беседке свет. Сразу туча мошкары налетела. А среди мошек красивая ночная бабочка – Медведица-кайя. Крупная, с пол-ладони размером. На Урале ночью такие встречаются нередко, но эта уж больно здоровенная оказалась. Хотел её поймать в коллекцию, но жена не дала. Сфотографировала красотку только несколько раз на свой сотовый.А вот и первая партия шампуров с мясом поджарилась.Только стали пробу снимать, как «за бортом» - за краем беседки, выступающим далеко в воду, раздалось жалобное:- Тяв…В полной тишине это прозвучало необычно. Мы с супругой переглянулись:- Слышала?- Да. Это кто, собачка?..- Похоже на то, только звук прямо со стороны воды был. Может, почудилось…Но тут же, впрямь как будто из воды: «Тяв…».Через несколько секунд опять: «Тяв…».Я встал, походил по беседке, надавливая на доски пола – может, они скрипят, хотя звук, который мы слышали, не очень походил на скрип. Зато очень - на тявканье маленькой собачонки или щенка.Заодно и весь периметр беседки осмотрел снаружи. С двух сторон густые камыши да осока, с третьей – вход, ну, а с четвёртой - водная гладь. Как раз оттуда это странное тявканье и доносится.Жена вышла на берег с куском шашлыка и, насвистывая, стала подзывать невидимую псинку. Но никто не показался.Ладно, вернулись к трапезе. И снова:- Тяв…Причём, не «тяв-тяв», как обычно собачонки погавкивают, а просто «тяв». По одному разу. И так явственно. Где-то совсем близко. Прямо со стороны воды. Пытались рассмотреть что-нибудь, перегнувшись через край беседки, но ничего на чёрной озёрной ряби не увидели. А редкое тявканье продолжалось всё время нашего позднего ужина.Предположить, что это какое-то обычное водное животное трудно. На Урале не так разнообразен мир фауны, чтобы теряться в догадках. Кто там: ондатра, лягушки, жабы. И всё, пожалуй. Это из тех, кто в воде обитает и звуки может издавать. Но не такие! Здесь явно собачий голос. За час-полтора, пока вечеряли с шашлычками, мы очень хорошо его наслушались. Ошибиться практически невозможно. Но того, кто издавал эти жалобные звуки, так и не обнаружили. Так, озадаченные, под жалостное тявканье и легли спать. Прямо в машине, благо размер позволяет вытянуться в полный рост.Супруга, правда, оставила пару кусочков мяса на пороге беседки и периодически ещё с полчаса выглядывала в окно машины наружу – не появился ли невидимка? Но, в конце концов, напуганная моими рассказами о том, что это дух Муму бродит, угомонилась и заснула.Утречком я отрыбачился с четырёх до шести часов - потешил рыбацкую душу на славу перед трудовой неделей. Собрались скоренько и двинули домой. Выезжая из ворот турбазы, со смехом поинтересовались у сторожихи – что за собачье привидение из воды тявкает. А та в ответ на полном серьёзе рассказывает…Года два назад отдыхала на берегу, так же, как мы, с ночёвкой, супружеская пара, мужчина и женщина лет по 45-50. Всё было нормально в первый день. А на другой поднимают сторожиху с постели ни свет ни заря. Открывай ворота, срочно уезжаем. Сторожиха интересуется – мол, что так рано? Погода собирается хорошая – хошь рыбачь, хошь загорай-купайся. А мужчина бледнёхонек, сам не свой, отвечает: «Несчастье у нас. Любимая собачка жены утонула в озере. Это всё я виноват! Поплыл на своей резиновой лодке утром рыбачить. А Муха (собачку, кажись, так звали) тоже в лодку запрыгнула. Вообще-то она совершенно домашний экземпляр. Её стихия – мягкий диван, да пуховая перина, а тут за предыдущий день, видно, вдохнула на природе воздуха свободы и раздухарилась. Высадил её из лодки на берег один раз, а она снова заскакивает и так азартно хвостиком виляет и восторженно в глаза глядит – возьми меня, хозяин, с собой на рыбалку! Не стал противиться и решил, пусть тоже приобщается». Жена в это раннее время ещё спала крепким сном в палатке, ничего не ведала.В общем поплыли. Мужик вёслами машет, а Муха, как лоцман, на носу лодки вперёд зорким соколом глядит. Добрались до глубокого места. Якорёк рыбак не стал бросать, встал в дрейф и начал спиннинг закидывать. Поначалу мелочь всякая хватала, а потом вдруг крупная рыбина взяла блесёнку. Щука! Да какая! Килограмм на пять, а то и больше. Короче, началась суматоха. Рыбак с добычей борется, собачонка с истошным лаем по лодке мечется. Подвёл мужик рыбу уже совсем близко, потянулся за сачком, а щука сделала хитрый финт и торпедой под лодку занырнула, запутывая леску. И так-то неудобно, а тут ещё псинка в ногах прыгает. В какой-то момент рыболов не удержал равновесие - перевернул своё резиновое судно вместе со всем рыболовным хозяйством и собачкой Мухой. Все разлетелись в разные стороны: Мужик в одну, лодка в другую, собачонка в третью. Ну а хозяйство – на дно пошло, вместе с щукой и спиннингом впридачу. Уже, конечно, не до щуки с рыболовными принадлежностями. Самому бы не утопнуть и лодку дорогую не упустить. Вон её ветром метров на десять отнесло. Да и собачонку тоже надо спасать. Где, кстати, Муха?В то утро волна была, хоть и небольшая, но всё равно с воды мужик не сразу свою животинку заметил. А она уже отплыла в сторону, дальше от лодки. У мужика практически не было выхода. Либо лодку догонять, а иначе не выплыть в намокшей тяжёлой одежде, либо за собачонкой в погоню пускаться – и тогда обоим каюк. Выбрал, конечно, первый вариант. Надеясь, всё же, в глубине души, что Муха продержится, пока он её с лодки не поднимет. Но к несчастью погоня за лодкой отняла слишком много времени и сил. Когда рыбак наконец-то с превеликим трудом догнал, потом перевернул лодку и вскарабкался на неё, вокруг кроме волн ничего не было видно. С час, наверное, мужчина кружил на воде, неустанно работая вёслами, и звал собачку. Но никто не откликался.Так ни с чем и пришлось вернуться на берег к палатке, принеся жене тяжёлую весть. А для неё собачка, видно, очень много значила. Женщина впала в истерику, а чуть позже подняла мужа на досрочный отъезд.Сторожиха сказала, что даже издалека слышала женские рыдания из машины, пока открывала им ворота.Больше этих людей она не видела. Мужик, хоть и был раньше на турбазе частым гостем, с того случая ни разу не появлялся.А вот от отдыхающих на берегу и в беседке она уже не в первый раз слышит про жалобное тявканье. Причём, слышат его не все, а только пары, мужчина с женщиной, отдыхающие вдвоём. И лишь вечерами по темноте, в тихую погоду. Хотя, может, тявкает там это существо и в другое время, просто его из-за посторонних шумов не слышно.Я сам ночевал за лето на берегу этой турбазы несколько раз. Так же вечером поздно ужинал в беседке, но ничего похожего на загадочное тявканье со стороны воды не слышал. Может, потому что один, без жены был.Поэтому не буду отбрасывать вариант того, что это неупокоенный призрак утонувшей собачонки пытается отыскать своих прежних хозяев.Да, чуть не забыл. Все фотки и видео-ролики, которые супруга делала в тот вечер, начиная с восьми часов и до полуночи, на смартфоне не сохранились. Ни то, как я спиннингом окуней и судаков вытаскиваю, ни дымящиеся шашлычки, ни большущая ночная бабочка Медведица-кайя.Совпадение или…

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