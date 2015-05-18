"Сшейте мне саван"

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 17:16

Причина: Стилистика автора сохранена

Шарлотта Корде Просмотров: 928 Комментарии: 8 +32 Вчера, 17:16 by

Эту историю я видела своими глазами. В ту пору мне было 8 лет. Было лето. Мои родители работали на базе отдыха возле очень красивого горного озера.Места были красивейшими, вокруг скалы, растительность, редкие цветы. Озеро было не слишком большим, но очень глубоким и абсолютно ледяным. Добраться туда было не так-то просто, поэтому особо большого наплыва туристов не было.Да и условия на базе были, честно говоря, спартанскими: домики из дсп без отопления и удобств, сами "удобства" - в лесу, куда идти, если понадобится, ночью, не столь уж приятно. Да еще и очень скверное питание в столовой.Мне, тем не менее, очень там нравилось, я обожала играть на берегу, почти у самой воды. Там был прибой, прямо как на море, а на берегу можно было отыскать и ракушки. Хотя вода была ледяная, я была очень закаленной и с детства привыкла в нем купаться, шокируя некоторых взрослых.У озера, однако, была мрачная сторона - говорили, что каждый год оно непременно забирает чью-то жизнь, без того не обойдется.Работники базы почти все были молоды, в том числе и мои родители, поэтому атмосфера была очень веселая. Всюду шутки, смех, ночами жгли костры, смеялись, плясали, гуляли.Директору базы, Александру, было где-то 24 года. Я очень любила его маленькую дочь, часто играла с ней и бывала у них в гостях, поэтому знала его прекрасно и относилась к нему очень хорошо.Александр был молод, насколько я помню, красив, спортивен и лучший пловец на базе. Он на спор переплывал это озеро.Так вот, однажды моя мать и другие молодые женщины сидели и шили какие-то чехлы и занавесы для главного зала. Через некоторое время пришел Александр, начал болтать о том, о сем.И вдруг, без всякой связи, он спросил:- Ну что, девчонки, шьете? А мне саван сошьете?Видимо, это была неудачная шутка. Воцарилось неловкое молчание. Одна из девушек спросила, хихикнув:- Скоро ли нужен саван?- А то как же! - ответил Александр.Потом моя мама, у которой было отличное чувство такта, перевела разговор на другую тему.Но, когда он ушел, я пристала к ней с вопросами, что такое "саван", поэтому и запомнила этот разговор очень хорошо.Буквально через неделю произошла трагедия.Две девушки, Александр и его лучший друг Сергей сели на моторную лодку - собственность базы, - и поплыли через озеро в деревню на том берегу, чтобы купить что-то. Так часто делали.Обратно возвращались в темноте. На обратном пути невесть почему лодка опрокинулась, а затем затонула, хотя вообще-то именно эта лодка считалась лучшей и самой устойчивой.Я в то время уже спала, поэтому дальше рассказ со слов моей матери:"Пассажиры лодки оказались в воде. Одна из девушек не умела плавать. Тем не менее, ее подруга смогла удержать ее на плаву. Зато на базе все услышали страшные крики Александра. По воде звук ночью доносился очень хорошо, точно все происходило рядом.- Серега! - кричал Александр. - Помоги мне, я же утону сейчас! Серега! Помоги, меня тянет на дно!Сергей тоже был отличным пловцом, но почему-то не помог, причин никто не узнал".Утром я проснулась и первым делом узнала, что утонул мой хороший знакомый.Все вокруг были поражены, что утонул такой отличный пловец, а девушка, вовсе не умевшая плавать, спаслась.Начались поиски тела, но оно куда-то непонятным образом исчезло. Водолазы обыскали дно, ничего не нашли. Поиски продолжались больше месяца, безрезультатно.Нашли же его только поздней осенью, почти через три месяца.Мне говорили, что, за неимением других материалов, увозили его завернутым в занавес из главного зала...

Ключевые слова: Озкро предчувствие смерть утопленник саван авторская история

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