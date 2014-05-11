Васенька

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:53

Mary3.11. Просмотров: 512 Комментарии: 9 +19 Сегодня, 14:53 by

Ваську, черно- белого маленького котёнка, спасла моя бабушка, баба Шура. Она отбила его у ястреба, который таскал в деревне цыплят, после чудесного спасения кота назвали Васькой и оставили жить в доме. Василий вырос в прекрасного огромного котяру, бабу Шуру единственную признавал и любил, ходил за ней как привязанный. Однажды помог найти воришек. Дело было так: начало 90- х, тяжелые и страшные годы. На селе работы не было, молодежь уезжала в город, но и там с работой трудно. Другие организовали " бизнес"- стали лазить по погребам и сараям и все, что можно взять, забирали, не стесняясь. В один осенний вечер залезли на двор к бабушке. Что может сделать пожилая семидесятилетняя женщина с двумя мужиками? Ничего, сидела на кровати и молилась. Вдруг на ногу одного из воров прыгнул Вася, он драл его и когтями и зубами. Очень в те годы модные были синтетические спортивные штаны, очень хорошо они рвались кошачьими когтями. На следующий день стало известно, что у внука одной из жительниц серьёзная проблема с ногой, пришлось даже врача вызывать. Он сказал, что набросился бешеный кот, а у парня оказалась редкая болезнь - гемофилия. Баба Шура рассказала о ночных гостях участковому, тот сложил все факты и понял, кто грабит стариков.Через четыре года баба Шура упала, перелом шейки бедра, сломаны два ребра. Мы с родителями забрали её к себе. Васеньку ,естественно, тоже. Бабушка больше не встала, пролежала ещё полтора года.Я в то время училась в университете, параллельно с учебой хваталась за каждую подработку. Перед сессией готовилась целые ночи, чтоб платили мизерную стипендию, надо было учиться без троек. И стала я замечать, что Вася мне помогает: ещё со школы у меня осталась привычка делать билеты и вытаскивать их, как на экзамене. И вот перед первым экзаменом кот усиленно сбрасывал на пол билет с номером 19. Я положу, а он снова именно его на пол сбрасывает. Я выучила все билеты, а на экзамене вытащила именно 19. Перед следующим экзаменом история повторилась, я подстраховалась и снова выучила все билеты. Попался снова тот номер, который сбрасывал Вася. На третьем экзамене я обнаглела и выучила только один билет, Васькин, и... опа! Я получила пять. Все следующие сессии я сдавала хорошо благодаря Васеньке.Через полтора года умерла баба Шура. Три дня перед ее смертью Вася сидел, практически не сходя с места, около двери. По ночам мы слышали его шипение и рычание, как будто он прогоняет кого-то. На третий день бабуля позвала кота и попросила его: " Васенька, пусти её, устала я, к Никите (мой дед) пора". Я сама это слышала и видела, Вася полежал на бабулиной груди и ушёл под кровать. Этой ночью бабушка умерла. В морг её не повезли, была справка от врача. Бабушка лежала дома, Вася не отходил от гроба. Я первый раз увидела, как животное плачет. Да, плачет, хоть и говорят, что кошки плакать не могут. В день похорон, когда гроб вынесли для прощания во двор, кот просто ополоумел. Он бросался на дверь и выл. Мы вынуждены были взять его с собой на кладбище. Он отсидел все время около гроба, а когда могилу засыпали, подошёл ко мне.С тех пор своей хозяйкой Вася признал меня. Если мы ехали на могилу к бабушке, ему было достаточно сказать: "Вася, к Шуре едем?". Он бежал к машине и ехал с нами. Однажды мы с подругой решили съездить искупаться, нас пригласили знакомые ребята. Вася растянулся около двери, хватал нас за ноги и страшно выл. Парни психанули и уехали без нас. Вася сразу успокоился и отошёл от двери. Позже мы узнали, что водитель не справился с управлением и въехал в дерево. Оба парня погибли. Подруга долго целовала Васю, притащила ему кусок мяса и признала, что он волшебный кот.Вася прожил шестнадцать лет. До конца жизни он оставался бодрым пушистым красавцем. Я собиралась на работу, Васенька подошёл ко мне, прыгнул на колени, встал на задние лапы и, практически как человек, обнял меня. Я его погладила, но не поняла, что кот пришёл со мной попрощаться. Придя с работы, я нашла мертвого Васеньку. Я очень сильно плакала, не смогла даже пойти с мужем похоронить кота. Мы с мужем взяли коробку из под сапог, положили ему красивое новое полотенце, и муж похоронил его за нашим гаражом. Ночью мне приснилась баба Шура, она просила, чтоб Васеньку положили с ней. Муж сначала покрутил пальцем у виска, но, не выдержав моих слез, пошёл эксгумировать кота. Мы вместе съездили на кладбище, не знаю, могли ли мы это сделать, но по-тихому подкопали бабулину могилу и положили туда Васеньку. Мой друг, фотограф, откровенно ржал, когда я попросила его сделать фото Васи с надписью, чтоб повесить на памятник. Так и висят рядом фото бабули и кота.Три раза мы пытались заводить кошек. Первую муж купил в питомнике, через полгода кошка умерла - больные почки. Вторую и третью покупали на рынке - одна убежала, вторая неудачно упала с балкона. Пять лет назад сын возвращался из школы и увидел, как вороны что-то живое клюют на помойке. Это оказался котёнок, черно- белый, без одного глаза. Васенька до сих пор живёт с нами, конечно, он не помогает с экзаменами, не ловит воров, но мы знаем, что его послал нам тот Вася.

Ключевые слова: Кот Вася бабушка экзамены авторская история

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