"Вот ты слышишь, а видеть тебе не обязательно"

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 21:37

Сделано_в_СССР Просмотров: 240 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 21:37 by

Сегодня ночью просыпаюсь и понимаю, что стоит мертвая тишина. В прямом смысле - мертвая. Мы живем около пруда и у нас каждую ночь пение лягушек не прекращается, постоянно кто-то на машинах ездит, кто-то ходит (даже ночью), собаки соседские лают, в общем, тишины нет практически никогда. А тут как в коконе каком-то, тишина, даже не слышно ни работающего холодильника, ни мужа с ребенком, сопящих в соседней комнате.Проснулась и лежу, не понимаю ничего. Смотрю, кот мой на краю кровати сидит и в окно смотрит, не отрываясь. Я тоже на окно смотрю. Вдруг тишина прекратилась и начали лаять собаки. Наш, соседский, еще одних соседей (я их уже по голосам знаю) - все начали не то, что лаять, а просто заливаться лаем. Наш начал даже на железный забор прыгать и греметь. Я лежу, смотрю на окно (оно приоткрыто), кот тоже в окно таращится. Как вкопанный.Потом вдруг лай прекратился и начали раздаваться звуки. Я, если честно, таких никогда и не слышала. Как будто кто-то бьет кулаком по подушке, такие глухие и ритмичные. Но самое интересное, что каждый звук сопровождался вибрацией. Я ее чувствовала, лежа на кровати. А звуки прямо от окна шли. На меня такой ужас напал, что просто караул. Но в то же время и любопытство. Я хотела подойти, потихоньку поднять жалюзи, и посмотреть, что же это, но мне как будто не давали. Как голос какой внутри говорил: "Вот ты слышишь, а видеть тебе не обязательно".Кот все сидел по стойке смирно и смотрел в окно. Я натянула одеяло по самые уши и притаилась. Было такое ощущение, что если я пошевелюсь - то, что за окном, меня заметит. Все это продолжалось где-то минуту, от силы - две. Потом звуки пропали и наступила тишина. Я вообще от ужаса даже дышать перестала. Но вдруг резко лягушки запели, заработал холодильник, муж в комнате захрапел, кот свернулся клубочком и улегся спать. В общем, вернулась обычная ночь со своими звуками. Я еще долго лежала под одеялом, боясь пошевелиться. Даже время на лежащем на тумбочке телефоне не могла посмотреть, руку боялась высунуть. Потом уснула.Вот что это было? Как это объяснить?Можно все списать на сонный паралич, глюки, но кот... он что, тоже с глюками? Я, получается, не одна это все наблюдала.Автор - Дым.

Ключевые слова: В доме ночь тишина звуки страх история из жизни

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