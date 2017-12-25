"Я буду любить тебя и после смерти"

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 21:33

Причина: Стилистика автора сохранена.

Light_a_dark Просмотров: 499 Комментарии: 4 +12 Вчера, 21:04 by

Отношения с мамой у меня были неоднозначными.Так получилось, что через год после развода с моим отцом (мне было 12 лет), мама уехала на заработки, как тогда говорили «на Север», так как зарплаты лаборанта и алиментов нам не хватало.Я выросла, вышла замуж, уехала в другой город.Когда маме исполнилось 65, она попросила меня забрать её поближе к себе. Мы с мужем перевезли её в наш город. На тот момент мне было 38 лет. То есть, с мамой тесно я фактически не общалась 26 лет. Письма и мой приезд к ней не чаще одного раза в год – не считается.В результате оказалось, что та мама, которую я боготворила в детстве, и та женщина, которая жила теперь рядом - это разные люди. Да, маме досталось от жизни. Она подняла на ноги и выправила во взрослую жизнь моего племянника, от которого отказалась его мать, что, конечно же, отразилось на мамином здоровье – перенесенный микроинфаркт, микроинсульт (уже у меня на руках) и сахарный диабет.Вот по поводу ее болезней, а именно питания при этих болезнях, у нас с ней были неслабые скандалы. Мама хотела есть все, что она хотела. А хотела она: копченую колбасу, жареную картошку и тому подобную жирную, жареную, копченую пищу. Я сопротивлялась как могла. В магазин ходила я, продукты старалась покупать диетические, но мама закатывала постоянно скандалы типа: «Я что, не заработала?».Мама купила дачу в 10 км. от города, она её обожала. Я насадила там кучу разных цветов, которые ей очень нравились. Она могла часами сидеть в кресле и просто любоваться ими. Мы старались её возить туда как можно чаще, она любила оставаться там. Оставалась иногда на неделю. Тогда у меня была неделя отдыха.Дорога на дачу лежит через кладбище. Кладбище от дороги закрыто высоким кустарником, только в одном месте есть небольшой просвет в кустах, через который видна дорога, ведущая на дачу. Когда проезжали через этот отрезок пути, мама всегда говорила: «Похоронишь меня вот в этом месте, чтобы я видела, как вы на дачу едете». На что я ей каждый раз отвечала: «На кладбище место не выбирают. Какое дадут, там и хоронят. И вообще, когда ты умрешь, это кладбище будет уже закрыто». Его действительно собирались закрывать в скором времени, так как мест для захоронения оставалось мало. Еще мама постоянно наставляла, как и в чем я её должна похоронить. Похоронить я должна была её на следующий день после смерти, вскрытие не делать, помянуть только на кладбище, никаких застолий не устраивать, на голову платок не завязывать, а накинуть легкий шарфик голубого или сиреневого цвета, на ноги туфли не надевать, а положить рядом, причем туфли должны быть натуральными, кожаными, так как от искусственных потеют ноги, и на маленькой платформе - в них удобно ходить. И это повторялось каждый раз, как заклинание.Что мама может умереть в любую минуту, я узнала, когда мы повезли её в областную клинику для диагностирования. После осмотра врач попросил маму выйти, а мне сказал, что у мамы тромб на сонной артерии (что потом подтвердилось на УЗИ сосудов), и что смерть может наступить в любой момент. Зная об этом, я старалась успеть сделать для неё все, что было в моих силах. Я ездила к ней домой через день, покупала продукты, готовила еду, периодически мы клали её в больницу, чтобы «прокапаться». Я у мамы убирала чаще, чем у себя дома, так как ей было «нечем дышать».Я очень сильно уставала. Работа, семья (муж и двое детей), дача и все остальное время мама со скандалами по поводу еды. Когда я злилась на неё от усталости, я говорила мужу, что она умрет в субботу, у меня на руках, во время моего приезда, зимой, когда будет мороз под –30, чтобы я еще и заболела на похоронах. Как-то, когда опять началась перепалка из-за еды, я сказала: «У меня такое ощущение, что ты меня ненавидишь». На что она, внимательно посмотрев на меня ответила : «Нет, я тебя люблю. Я тебя буду любить даже после смерти. Ты это увидишь».Когда мы очередной раз оформляли её в кардиологию на платное лечение, она сказала грустным голосом «А шарфик с туфлями ты мне так и не купила. Только не покупай капроновый, я не хочу, купи шерстяной. Я ненавижу весну, потому что всё оживает, а я умру». Было 13 мая. Через день, это была пятница, рано утром, мне позвонила заведующая кардиологии и сказала, что мама просто не проснулась.Надо сказать, что шарфик и туфли для похорон я не решалась покупать потому, что мне казалось, что эта покупка приблизит смерть. И вот этот день настал. Получалось, что пока вскрытие, пока оформление всех бумаг - я не смогу сделать так, как хотела мама.И вот тут началось что-то необычное. Мне перезванивает заведующая и говорит, что так как у матери были хронические заболевания, и на момент смерти она больше суток находилась в больнице, вскрытие можно не делать, я только должна написать заявление. Мы в 8 утра уже были больнице, нам выдали заключение о смерти. За справкой для получения социальной помощи на погребение в исполкоме нас пропустили вне очереди, хотя людей в этот кабинет было много. Мы поехали в магазин, где всегда был большой выбор шарфиков. Я туда залетела и остолбенела. На специальной вешалке для шарфов висели только голубые в сиреневую полоску палантины из тоненькой шерстяной нитки. Я тогда подумала, что это просто совпадение.Приехав в обувной магазин и осмотрев впопыхах полки с туфлями нужного размера, я ничего подходящего не обнаружила, но тут муж указал на полку, где вся обувь выставлялась в одном экземпляре. Это были они – кожаные туфли, на небольшой платформе, 38 размера. Время близилось к обеду и мы поехали в ЗАГС за свидетельством о смерти. Мы успели его получить, но на нем должна была поставить свою подпись заведующая ЗАГС. Но к ней мы опоздали. Было 13.01. Мы остановились около кабинета (дверь была приоткрыта), думая, что дальше делать, куда бежать. Все принадлежности были куплены, оставалось только выкупить место на кладбище и оплатить захоронение, а это без свидетельства невозможно сделать. И тут мы слышим голос: «Вы по какому вопросу?». Мы сказали, что по поводу выдачи свидетельства о смерти. Она сказала, чтобы мы зашли, и поставила свою подпись.Не думая о происходящем, мы поехали в бюро ритуальных услуг. Девушка спросила, где мы хотим захоронить мою маму, я сказала ей. На что она ответила, что это кладбище закрывают сегодня-завтра, и если мы хотим, чтобы её похоронили именно здесь, то мы должны оплатить все услуги как можно быстрее. На почте при огромной очереди нас тоже пропустили вперед.На кладбище на тот момент оставались места в самом дальнем углу. Его расширили так, что пустые места упирались в почти отвесный склон, на котором росли сосны. Когда на следующий день похоронная машина заехала на территорию кладбища и вместо того, чтобы поехать по прямой в самый дальний угол, свернула направо, я удивилась. Там же не было мест! Мы вышли из машины. Моему удивлению не было предела. На месте, где планировалось проложить асфальтированную дорожку, была выкопана могила. Так как в ту ночь в нашем городе умерло 11 человек примерно одного возраста (об этом нам сказал работник морга), было принято решение на месте тропинки сделать захоронения. И это место было напротив пустого пространства в кустах, откуда была видна дорога на дачу.Мама действительно любила меня. При организации и проведении похорон у меня не было никаких заминок. Всё получилось сделать так, как она хотела. Цветы, которые я ей возила с дачи, стояли на могилке необычно долго. В то лето была сильная засуха, а они через неделю (мы на дачу ездим только по выходным) без воды выглядели только немного подвявшими. А осенью, когда вода в банке на могиле замерзла, осенние хризантемы замерзли вместе с ней. И стояли, выделяясь на общем фоне серости ярко-сиреневыми цветами.Может, это не к месту, но моя мама при жизни занималась гаданием, к ней часто приходили люди. Она помогала найти пропавшие вещи, могла с большой точностью указать, где тот или иной человек, заговаривала деток от испуга, удара. Когда маму начал отпевать на кладбище служитель церкви, у неё по лицу и рукам пошли темные пятна. Причем они перемещались. Я тогда решила, что мне показалось и спросила у своего племянника, стоящего рядом: «Ты тоже это видишь?». Он сказал, что да.Рассказала об этом знакомым, мне объяснили, что такое бывает, когда человек занимается гаданием.

Ключевые слова: Мама смерть похороны совпадения история из жизни авторская история

Другие, подобные истории: