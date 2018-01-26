Сон на замок

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 17:53

Marisabelka Просмотров: 174 Комментарии: 3 +7 Сегодня, 17:53 by

История первая: Сон на замок.Как-то во времена моего прыщавого юношества по ночам стали происходить со мной странные события… Несколько раз в месяц, по ночам (ну а когда же еще), стала я просыпаться от приличных таких ударов снизу кровати. Кто-то или что-то, видимо, очень хотел меня разбудить, пиная снизу так, что вся кровать ходуном ходила.Поначалу меня это не очень беспокоило, но с каждым разом удары становились все сильнее… И повторялись они все чаще… Дошло до того, что я с ужасом шла спать, ожидая каждый раз шумного гостя. Родителям и подругам я в силу своего характера сказать о таком не могла (ну а кому хочется прослыть ненормальной). Кроме того, как ни странно, дальше этих пинков дело не заходило, и это немного успокаивало…И вот в одну из ночей, когда мой гость начал свои игры, я проснулась и еще в полусонном бреду стала рассуждать, что мне все-таки с этим делать. И ровно в эту минуту, когда я задала вопрос, раздался ответ.Первое, что я услышала, был гул…Будто ты попал в ужасную снежную вьюгу, которая обволакивает тебя полностью, не давая шанса даже увидеть, что происходит вокруг. Гул все усиливался, и я уже не слышала и не чувствовала ничего... кроме него. И вот, будто из глубины этой стихии, я услышала голос. Женский голос. Кому он принадлежал? Как я не пыталась позже вспомнить, так и не смогла ответить на этот вопрос. А между тем голос усиливался. И вот уже он властвовал над этим шумом и стал достаточно сильным, чтоб я смогла разобрать, что он мне говорит.Голос сказал буквально следующее: «Возьми старый железный замок, закрой его на ключ, подложи под ножку кровати, а ключ выбрось. И сразу после этого голос затих". Еще некоторое время вокруг меня бушевала стихия, из-за которой я никак не могла разглядеть обладателя этого голоса. Прошло еще немного времени, и все стихло… Я увидела свою комнату, услышала, как тикают мои часы, и почти сразу уснула.Проснувшись на следующее утро, первым делом я приступила к поискам старого замка. Спустя некоторое время он был у меня в руках. Старый и ржавый замок, который долгое время охранял наш погреб от непрошеных гостей. Как и велел голос, я замкнула его, положила под кровать, а сам ключ закопала в землю недалеко от дома.Стоит ли говорить, что с тех пор я больше никогда не слышала и не чувствовала ударов под своей кроватью? Пусть прошло много лет, но я вспоминаю эту историю, как свою первую встречу с тонким миром…

Ключевые слова: Ангел-хранитель паралич голоса авторская история

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