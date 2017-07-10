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Истории из жизни

Мой сосед «Псих». Развязка

У истории, как оказалось, есть продолжение или, скорее, начало. Вчера вечером нашёл в ВК своего старого друга Диму, разговорились. Я рассказал, что написал эту историю на сайте, на что он мне ответил, что мама его живет все там же, и есть место быть кое-каким событиям за прошедшие года, чем и подогрел мой интерес.

После того как жизнь разбросала нас по разным уголкам, через какое-то время сосед всё-таки объявился в этой квартире. Судя по описанию, он уже мало походил на человека из-за случившегося пожара. Люди по-прежнему сторонились его не только из-за его ужасного вида, но и из-за его прошлого. Как выяснилось, с ним стала проживать некая барышня, которая являлась его дочерью.

Как-то раз она внезапно объявилась. Когда отцу нужен был уход и помощь, от неё не было ни слуху ни духу. А как совсем худо стало, так нарисовалась, видимо, дело запахло наследством. Сосед же сам вёл себя мирно, криков по ночам больше не издавал, да и с топором по подъезду больше не гулял. Мама Димы даже пару раз с ним умудрилась поговорить, несмотря на его внешность. Что-то внутри него изменилось, он по психическому состоянию не отличался от здорового человека, был добр и вежлив. Да и дочь его оказалась хорошей девушкой. Мама долго не решалась спросить, что же случилось, но однажды всё-таки задала вопрос. Было слышно по голосу, что он будто бы боялся вспоминать все то, что случилось, но все же начал.

Он рассказал, что раньше он был обычным человеком с семьей (жена и две дочери), но после смерти одной из дочерей (её сбила машина) все изменилось. Во время похорон, как он признался, он совершил глупость, положил в гроб дочери фотографию, на которой был он и его жена. Так и схоронили дочку. Со временем после трагедии в семье стали происходить странные события. Жена заболела и буквально начала угасать на глазах, замкнулась в себе. И начались бесконечные походы по врачам и больницам. Потратил все деньги, продал все, что можно было, из квартиры, лишь бы спасти любимую. Каких только диагнозов ни ставили и как только ни пытались лечить - ничего не помогало.

Однажды ночью он проснулся от странных звуков. Когда открыл глаза, увидел, как жена стояла со шваброй в руках и постукивала ей по стене. Совсем, бедняга, умом тронулась, поговорил сосед с ней и тихо уложил в кровать. В ее взгляде не было жизни, они были серые и на все смотрели с полным безразличием. Наутро она, к сожалению, не проснулась. С дочерью похоронили мать и продолжили жить дальше.

Через определённый промежуток времени ему постоянно стало казаться, что за ним кто-то наблюдает. Во снах стали являться всякие черти и нести какой-то то бред. В одну из таких ночей сосед проснулся от услышанного, от того же звука, как в ночь перед смертью жены. У стены кто-то стоял и что-то бормотал, параллельно издавая стук по стене, но это был явно не женский силуэт. Вокруг соседа тут и там стали появляться мерзкие твари и на живую рвать с него кожу. Он начал кричать от боли и что-то там про демонов бормотал, естественно, проснулась дочь и увидела весь этот кошмар, который творился. А точнее, она ничего не увидела, кроме психического расстройства отца.

Все, что происходило дальше, сосед не помнит, просто обрыв памяти, знает только, что за ним не переставали следить и голос постоянно что-то шептал, и эти твари являлись чуть ли не каждую ночь. Естественно, с такими галлюцинациями он загремел по определённому адресу, и этому поспособствовала его дочь. Он понимаю, что для неё это было все невыносимо и она хотела как лучше, он ее не винит за это. А потом она уехала жить в другой город. Все, что происходило дальше, вы наслышаны. Сейчас же он ничего не видит. В кромешной тьме находится, но этот поганый шёпот все же слышит по ночам. Неизвестно точно, из-за фотографии все это либо он просто сошёл с ума. Боится только одного: чтобы подобное не случилось с его дочерью.

Что касается дочери, она ничего кроме стуков не слышала и не видела. Вскоре они продали эту квартиру и уехали в неизвестном направлении. Сейчас там живет молодая семья и вроде все хорошо. У истории до сих пор остаётся много вопросов, на которые не найти ответов.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:12
Сегодня, 17:11 by Nick.YudinПросмотров: 481Комментарии: 11
+7

Ключевые слова: Псих сосед шизофреники стуки авторская история

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Комментарии

#1 написал: Доктор Ник
Сегодня, 17:19
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Комментариев: 230
положил в гроб дочери фотографию, на которой был он и его жена.-не исключено,что в этом и кроется вся причина
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#2 написал: Nick.Yudin
Сегодня, 17:21
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Комментариев: 85
Цитата: Доктор Ник
положил в гроб дочери фотографию, на которой был он и его жена.-не исключено,что в этом и кроется вся причина

Всякое возможно, но не факт.
Зарегистрирован: 17.10.2017
#3 написал: Доктор Ник
Сегодня, 17:32
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Комментариев: 230
Еще люди любят приукрасить подобные ситуации.рассказывают,каким хорошим был,что висел на доске почета,не пил,не курил,был приличный семьянин , и т.д.
В своей практике я много слышал подобных историй
А на самом деле выясняется,что ни какой семьи и не было...,всю жизнь пил...,употреблял всякую дрянь...сидел в тюрьме и допился/доупотреблялся до специализированного лечебного учреждения...
Но это только ,как вариант .....
Зарегистрирован: 10.07.2017
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 17:34
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Всё равно здесь нет ответа, почему диван сгорел
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#5 написал: Pmariam
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еще больше вопросов появилось. ну да Бог с ними. дай Бог чтобы все у всех и всегда было хорошо!
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#6 написал: Летяга
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Бедолага. Жалко мужика. Фотография или нет, но явно после смерти дочери рассудком подвинулся.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                 
#7 написал: ана аю
Сегодня, 19:29
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Про дочь героя не совсем понятно. То она охотница за наследством, то хорошая девушка. Про диван, конечно, нужно было расспросить, раз такой откровенный разговор был.
Зарегистрирован: 20.06.2016
    
#8 написал: Nick.Yudin
Сегодня, 19:34
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Цитата: ана аю
Про дочь героя не совсем понятно. То она охотница за наследством, то хорошая девушка. Про диван, конечно, нужно было расспросить, раз такой откровенный разговор был.

Ну это же предположение что она охотница за наследством. Видимо я непонятно написал. А что спрашивать про диван если он сказал что все дальнейшее не помнит.
Зарегистрирован: 17.10.2017
#9 написал: Долгопят
Сегодня, 19:54
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Комментариев: 2 268
История непростая.Как то двойственно формируется картинка: в первой части мужик- явно опасный ( охотник на Троцкого), а во второй части благопристойный и вполне разумный. А как он рассудок себе вернул? Вопрос...
" Интерсна" сама ситуация- обычно все кто на фото в гробу- просто умирают один за одним .А тут мужик провалился в Сумрак по самые , панимашь, помидоры.И есть , кстати, о чем задуматься- шепот он ведь до стих пор слышит. Мало ли что он на ушко нашепчет, как бы дочь не пострадала.
Плюс, интересная история с продолжением
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#10 написал: ПИК НИК
Сегодня, 20:43
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О сколько нам, творений чудных, писательский готовит дух! facepalm
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#11 написал: Лесная ведьма
Сегодня, 20:55
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Мне тоже кажется, что автор выдумывает 453 .
Зарегистрирован: 14.10.2016
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