Мой сосед «Псих». Развязка

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:12

Nick.Yudin Просмотров: 481 Комментарии: 11 +7 Сегодня, 17:11 by

У истории, как оказалось, есть продолжение или, скорее, начало. Вчера вечером нашёл в ВК своего старого друга Диму, разговорились. Я рассказал, что написал эту историю на сайте, на что он мне ответил, что мама его живет все там же, и есть место быть кое-каким событиям за прошедшие года, чем и подогрел мой интерес.После того как жизнь разбросала нас по разным уголкам, через какое-то время сосед всё-таки объявился в этой квартире. Судя по описанию, он уже мало походил на человека из-за случившегося пожара. Люди по-прежнему сторонились его не только из-за его ужасного вида, но и из-за его прошлого. Как выяснилось, с ним стала проживать некая барышня, которая являлась его дочерью.Как-то раз она внезапно объявилась. Когда отцу нужен был уход и помощь, от неё не было ни слуху ни духу. А как совсем худо стало, так нарисовалась, видимо, дело запахло наследством. Сосед же сам вёл себя мирно, криков по ночам больше не издавал, да и с топором по подъезду больше не гулял. Мама Димы даже пару раз с ним умудрилась поговорить, несмотря на его внешность. Что-то внутри него изменилось, он по психическому состоянию не отличался от здорового человека, был добр и вежлив. Да и дочь его оказалась хорошей девушкой. Мама долго не решалась спросить, что же случилось, но однажды всё-таки задала вопрос. Было слышно по голосу, что он будто бы боялся вспоминать все то, что случилось, но все же начал.Он рассказал, что раньше он был обычным человеком с семьей (жена и две дочери), но после смерти одной из дочерей (её сбила машина) все изменилось. Во время похорон, как он признался, он совершил глупость, положил в гроб дочери фотографию, на которой был он и его жена. Так и схоронили дочку. Со временем после трагедии в семье стали происходить странные события. Жена заболела и буквально начала угасать на глазах, замкнулась в себе. И начались бесконечные походы по врачам и больницам. Потратил все деньги, продал все, что можно было, из квартиры, лишь бы спасти любимую. Каких только диагнозов ни ставили и как только ни пытались лечить - ничего не помогало.Однажды ночью он проснулся от странных звуков. Когда открыл глаза, увидел, как жена стояла со шваброй в руках и постукивала ей по стене. Совсем, бедняга, умом тронулась, поговорил сосед с ней и тихо уложил в кровать. В ее взгляде не было жизни, они были серые и на все смотрели с полным безразличием. Наутро она, к сожалению, не проснулась. С дочерью похоронили мать и продолжили жить дальше.Через определённый промежуток времени ему постоянно стало казаться, что за ним кто-то наблюдает. Во снах стали являться всякие черти и нести какой-то то бред. В одну из таких ночей сосед проснулся от услышанного, от того же звука, как в ночь перед смертью жены. У стены кто-то стоял и что-то бормотал, параллельно издавая стук по стене, но это был явно не женский силуэт. Вокруг соседа тут и там стали появляться мерзкие твари и на живую рвать с него кожу. Он начал кричать от боли и что-то там про демонов бормотал, естественно, проснулась дочь и увидела весь этот кошмар, который творился. А точнее, она ничего не увидела, кроме психического расстройства отца.Все, что происходило дальше, сосед не помнит, просто обрыв памяти, знает только, что за ним не переставали следить и голос постоянно что-то шептал, и эти твари являлись чуть ли не каждую ночь. Естественно, с такими галлюцинациями он загремел по определённому адресу, и этому поспособствовала его дочь. Он понимаю, что для неё это было все невыносимо и она хотела как лучше, он ее не винит за это. А потом она уехала жить в другой город. Все, что происходило дальше, вы наслышаны. Сейчас же он ничего не видит. В кромешной тьме находится, но этот поганый шёпот все же слышит по ночам. Неизвестно точно, из-за фотографии все это либо он просто сошёл с ума. Боится только одного: чтобы подобное не случилось с его дочерью.Что касается дочери, она ничего кроме стуков не слышала и не видела. Вскоре они продали эту квартиру и уехали в неизвестном направлении. Сейчас там живет молодая семья и вроде все хорошо. У истории до сих пор остаётся много вопросов, на которые не найти ответов.

Ключевые слова: Псих сосед шизофреники стуки авторская история

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