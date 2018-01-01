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Истории из жизни

Кого видит мой ребенок?

Мне кажется, что мой ребенок видит как минимум домового. Много раз замечала, когда сын играет, затем резко поворачивает голову и улыбается кому-то. Рядом никого, кроме меня, нет, даже кота, на которого он, кстати, внимания не обращает.

Сыну четыре года, ходит в сад, он самый обыкновенный ребенок. Слышала, что дети до пяти лет могут видеть то, что не видят взрослые и вот решила его расспросить.

Когда он уставился в угол, где ничего, кроме пылесоса не было, я спросила, кого он там видит. Он ответил: «Того самого, что и вчера». Наверное, он думал, что я тоже «его» вижу. Я дала ему бумагу и карандаш и попросила нарисовать того, кого он видит. Рисунок меня поразил.

Сын, не слишком умеющий рисовать, как и многие дети в этом возрасте, нарисовал человечка, похожего на карлика. Мне показалось, что лицо у него доброе. Стало как-то не по себе, я почему-то подумала, что этот «человечек» водил рукой моего сына, чтобы показать мне, что он не страшен, и чтобы я не беспокоилась за ребенка. Но зачем он так делает, чтобы сын его видел?

Теперь каждый раз, когда я играю с сыном, мне кажется, что на меня кто-то смотрит. Как-то страшно и некомфортно становится от такой мысли. Что это может быть?

Автор - Виктория.
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Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 10:41
Сегодня, 10:41 by Nik_dkПросмотров: 158Комментарии: 0
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Ключевые слова: Ребенок домовой рисунок история из жизни

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