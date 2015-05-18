Зря мы его потревожили

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:45

Сделано_в_СССР Просмотров: 676 Комментарии: 8 +5 Сегодня, 12:45 by

Моя бабушка купила квартиру в сталинском доме в городе Краснодар. Квартира была большая и красивая, но мне всегда было в ней как-то неуютно, и не покидало ощущение присутствия кого-то невидимого.Как-то мы с подругой решили зайти к бабушке на ужин. Во время еды бабуля рассказала увлекательную историю о том, что её мать (моя прабабка) во время ВОВ проводила спиритические сеансы со столиком (который наклонялся в стороны и приподнимался над полом).Бабуле в то время было 6 лет, но она хорошо помнит, как к ним в гости постоянно приходило много людей, просивших рассказать мою прабабку о судьбе своих родных и близких.Бабушка на секунду задумалась, видимо, предавшись воспоминаниям:– А давайте и мы попробуем, – вдруг очнулась она. – Когда я немного подросла, мама часто рассказывала мне об этих сеансах.Мы обрадовались этой затее, как какой-нибудь новой игре. Расчертили большой кусок старых обоев, взяли блюдце и приступили к вызову духа прабабушки. В какой-то момент я отчетливо стала слышать в голове песню: «Эх, яблочко, да на тарелочке...», и блюдце начало двигаться.Не осознавая, что делаю, я вдруг произнесла:– Она не приходит. Пришёл ОН и что-то хочет нам рассказать.После этого блюдце забегало по буквам. Дух рассказал нам, что его зовут Синицын Павел. Он поведал, как долго стоял в очереди на эту квартиру, пережил много мытарств, и наконец-то его мечта сбылась, и он въехал в СВОЁ ЖИЛЬЁ. Но не успел даже мало-мальски обжиться – началась война.Мужчина был призван на фронт и вскоре убит. Дух его вернулся в долгожданную квартиру и тут пребывал в спокойствии много лет, пока мы его не потревожили. Видимо, резко обозлившись, дух стал прогонять нас – блюдце практически летало по ватману, получавшиеся слова требовали немедленно убраться. Мы испугались и закончили сеанс.На следующий день позвонила бабушка. Рассказала, что всю ночь думала о произошедшем и утром решила поговорить с соседями. Одна из бабулек вспомнила, что давным-давно здесь жил молодой мужчина – то ли Паша, то ли Саша. Он не вернулся с фронта.Бабушка на этом не успокоилась. Она отправилась в РЭП, чтобы взять выписку из домовой книги. Эта выписка лежит у неё и по сей день. На ней чёрным по белому написано, что первым владельцем квартиры был Павел Синицын.После, на протяжении 3 лет, квартиру бабули постоянно топило. Нигде в доме ничего не случалось, и только в этой квартире всё время прорывало какую-нибудь трубу или срывало кран. Их ремонтировали, но вскоре начиналась течь из другого места. Приходилось менять паркет, обои, лепнину и так далее...Намучившись с этой квартирой, бабушка продала её и уехала жить в другой город. А я до сих пор в шоке от всего произошедшего.Автор - Elena.

Ключевые слова: Краснодар бабушка квартира спиритические сеансы дух хозяина

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