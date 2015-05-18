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Истории из жизни

Зря мы его потревожили

Моя бабушка купила квартиру в сталинском доме в городе Краснодар. Квартира была большая и красивая, но мне всегда было в ней как-то неуютно, и не покидало ощущение присутствия кого-то невидимого.

Как-то мы с подругой решили зайти к бабушке на ужин. Во время еды бабуля рассказала увлекательную историю о том, что её мать (моя прабабка) во время ВОВ проводила спиритические сеансы со столиком (который наклонялся в стороны и приподнимался над полом).
Бабуле в то время было 6 лет, но она хорошо помнит, как к ним в гости постоянно приходило много людей, просивших рассказать мою прабабку о судьбе своих родных и близких.

Бабушка на секунду задумалась, видимо, предавшись воспоминаниям:
– А давайте и мы попробуем, – вдруг очнулась она. – Когда я немного подросла, мама часто рассказывала мне об этих сеансах.

Мы обрадовались этой затее, как какой-нибудь новой игре. Расчертили большой кусок старых обоев, взяли блюдце и приступили к вызову духа прабабушки. В какой-то момент я отчетливо стала слышать в голове песню: «Эх, яблочко, да на тарелочке...», и блюдце начало двигаться.
Не осознавая, что делаю, я вдруг произнесла:
– Она не приходит. Пришёл ОН и что-то хочет нам рассказать.
После этого блюдце забегало по буквам. Дух рассказал нам, что его зовут Синицын Павел. Он поведал, как долго стоял в очереди на эту квартиру, пережил много мытарств, и наконец-то его мечта сбылась, и он въехал в СВОЁ ЖИЛЬЁ. Но не успел даже мало-мальски обжиться – началась война.
Мужчина был призван на фронт и вскоре убит. Дух его вернулся в долгожданную квартиру и тут пребывал в спокойствии много лет, пока мы его не потревожили. Видимо, резко обозлившись, дух стал прогонять нас – блюдце практически летало по ватману, получавшиеся слова требовали немедленно убраться. Мы испугались и закончили сеанс.

На следующий день позвонила бабушка. Рассказала, что всю ночь думала о произошедшем и утром решила поговорить с соседями. Одна из бабулек вспомнила, что давным-давно здесь жил молодой мужчина – то ли Паша, то ли Саша. Он не вернулся с фронта.
Бабушка на этом не успокоилась. Она отправилась в РЭП, чтобы взять выписку из домовой книги. Эта выписка лежит у неё и по сей день. На ней чёрным по белому написано, что первым владельцем квартиры был Павел Синицын.

После, на протяжении 3 лет, квартиру бабули постоянно топило. Нигде в доме ничего не случалось, и только в этой квартире всё время прорывало какую-нибудь трубу или срывало кран. Их ремонтировали, но вскоре начиналась течь из другого места. Приходилось менять паркет, обои, лепнину и так далее...

Намучившись с этой квартирой, бабушка продала её и уехала жить в другой город. А я до сих пор в шоке от всего произошедшего.

Автор - Elena.
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:45
Сегодня, 12:45 by Сделано_в_СССРПросмотров: 676Комментарии: 8
+5

Ключевые слова: Краснодар бабушка квартира спиритические сеансы дух хозяина

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Сегодня, 15:26
+3
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Комментариев: 2 959
Всегда как-то грустно, когда кончается тем, что сплавили плохую квартиру новым жильцам и живут-радуются
Зарегистрирован: 18.05.2015
        
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 15:36
0
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Публикаций: 65
Комментариев: 3 309
Цитата: Talisha
сплавили плохую квартиру новым жильцам и живут-радуются

Да уж( Ну, может ещё, аукнется…
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#3 написал: FromSiberia
Сегодня, 15:51
+1
Группа: Посетители
Репутация: (19|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 357
Вот истинно сказано, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. И потому не собирайте себе сокровищ на земле, трудно будет войти в царствие небесное.
Вот как человеку хату отдельную хотелось, что и после смерти в ней застрял... Упаси Господи.

Цитата: Talisha
Всегда как-то грустно, когда кончается тем, что сплавили плохую квартиру новым жильцам и живут-радуются

А куда девать-то ее? квартиру эту? Не жить же и мучиться.
Зарегистрирован: 15.07.2015
 
#4 написал: Spivachka
Сегодня, 16:47
-2
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 79
Я не верю в гадание с блюдцем. Наверное, единственное из общезнакомых гаданий, в которое я не верю. Уж слишком много зависит от человеческого внушения. Ведь руки нужно держать на блюдце. Вот если б само по себе, тогда да. А так простите. Подсознание, слухи, имена. Где-то что-то услышали, додумали и начали двигать блюдце.
Зарегистрирован: 8.11.2017
#5 написал: Spivachka
Сегодня, 17:15
-1
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 79
И ещё. "Я неосознанно сказала ". Как это? Язык сам по себе говорит, а голова не думает ?И часто это у вас? Просто половина людей,особенно слабосоображающих часто говорят что-то неосознанно. И с мистикой это никак не связано.
Зарегистрирован: 8.11.2017
#6 написал: Asheera
Сегодня, 17:29
0
Группа: Посетители
Репутация: (155|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 374
Цитата: Spivachka
Я не верю в гадание с блюдцем. Наверное, единственное из общезнакомых гаданий, в которое я не верю. Уж слишком много зависит от человеческого внушения. Ведь руки нужно держать на блюдце. Вот если б само по себе, тогда да. А так простите. Подсознание, слухи, имена. Где-то что-то услышали, додумали и начали двигать блюдце.

Насколько я понимаю, это гадание дает приглашение духу воспользоваться твоим телом и подпитаться твоей энергией напрямую, чтобы блюдце двигать. Так что внушение есть, но не от собственного подсознания. Мне всегда от таких историй как-то...брезгливо. И жутко.

Цитата: Spivachka
И ещё. "Я неосознанно сказала ". Как это? Язык сам по себе говорит, а голова не думает ?И часто это у вас? Просто половина людей,особенно слабосоображающих часто говорят что-то неосознанно. И с мистикой это никак не связано.

Это фигура речи, не придирайтесь.
Зарегистрирован: 29.10.2016
 
#7 написал: Spivachka
Сегодня, 18:00
0
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Репутация: (9|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 79
Ой ну простите, что я не верю, что Вашим телом кто-то управлял. Вот летает дух, влетает такой в Вас, поговорил с Вами же и беспроблемно улетел. Такой "всё, а теперь я полетел дальше". Бред какой-то.
Зарегистрирован: 8.11.2017
#8 написал: Asheera
Сегодня, 18:23
0
Группа: Посетители
Репутация: (155|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 374
Цитата: Spivachka
Ой ну простите, что я не верю, что Вашим телом кто-то управлял. Вот летает дух, влетает такой в Вас, поговорил с Вами же и беспроблемно улетел. Такой "всё, а теперь я полетел дальше". Бред какой-то.

Может, и бред. Я очевидцем таких гаданий не была. Насколько понимаю, оно осуществимо только в случае, если у одного из гадающих слабая защита, близость к состоянию медиума. И ставить на себе подобный эксперимент не хочется))
Мне кажется, у Вас хорошая психологическая защита, зрелость души и ума, и блуждающий дух во время такого гадания на Вас повлиять не сможет, и блюдце соответственно не шелохнется. Вот blush
Зарегистрирован: 29.10.2016
 
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