Крик домового

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:14

Сделано_в_СССР Просмотров: 331 Комментарии: 2 +6 Сегодня, 12:14 by

У меня немало мистических историй про домовых. Историй, которые случились лично со мной. Сразу оговорюсь – не придуманных, да и, собственно, происходят они и по сей день. Вот одна из них.Я давно знаю, что домовой, если с ним наладить отношения, будет помогать, предупреждать о хорошем или плохом. Я со своим подружилась. Время от времени я его подкармливаю, обращаюсь к нему с просьбами. Но начиналось все непросто.Мы с мужем и сыном живём в частном доме, наши родители – его и мои – живут в других местах. Его родители часто болели, так как далеко не молодые.Вот однажды мы собирались ехать на день рождения свекрови. В ночь перед этим муж был на работе. Мы с сыном легли спать.Спали в эту ночь в одной комнате (когда наш папа на дежурстве, мы всегда так спим – мне спокойнее). Сын лег раньше и уже видел десятый сон. Переделав все домашние дела, я тоже забралась в постель. На часах к тому времени было за полночь.Я прикрыла глаза и только стала проваливаться в сон, как подскочила от нечеловеческого крика, который раздался рядом со мной, и громкого стука по подоконнику.Кровать стоит рядом с окном, и в первую минуту я подумала, что звук раздался откуда-то с улицы. Я тут же посмотрела на сына, – от такого он должен был проснуться, – но ребёнок по-прежнему спокойно спал. Значит, слышала только я одна!Я поняла, что это был домовой, потому что так орать было просто некому, да и слышала я своего домового не первый раз (до этого он просто что-то бормотал). В общем, страх мой сразу куда-то подевался. Надо сказать, что я почему-то никогда не боялась ничего потустороннего, и я тут же обругала домового, как только могла, и сказала, что если он хочет меня о чем-то предупредить, то пусть не пугает, а делает это спокойно.И, хотите – верьте, хотите – нет, но теперь он предупреждает меня и правда спокойно: то вздохнёт рядом со мной тяжко (значит - ничего хорошего не жди), то засмеётся тихонечко (значит - будет что-то приятное).А по поводу его крика – съездили мы к родителям мужа, а там ничего хорошего – его отец слёг и через 2 месяца умер. Вот такая история, а с домовым я дружу – я его слышу и чувствую, видеть – никогда не видела, да как-то и не очень хочется.Автор - Елена.

Ключевые слова: Семья частный дом нечеловеческий крик приметы дружба с домовым

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