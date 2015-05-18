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Истории из жизни

Крик домового

У меня немало мистических историй про домовых. Историй, которые случились лично со мной. Сразу оговорюсь – не придуманных, да и, собственно, происходят они и по сей день. Вот одна из них.

Я давно знаю, что домовой, если с ним наладить отношения, будет помогать, предупреждать о хорошем или плохом. Я со своим подружилась. Время от времени я его подкармливаю, обращаюсь к нему с просьбами. Но начиналось все непросто.

Мы с мужем и сыном живём в частном доме, наши родители – его и мои – живут в других местах. Его родители часто болели, так как далеко не молодые.

Вот однажды мы собирались ехать на день рождения свекрови. В ночь перед этим муж был на работе. Мы с сыном легли спать.
Спали в эту ночь в одной комнате (когда наш папа на дежурстве, мы всегда так спим – мне спокойнее). Сын лег раньше и уже видел десятый сон. Переделав все домашние дела, я тоже забралась в постель. На часах к тому времени было за полночь.

Я прикрыла глаза и только стала проваливаться в сон, как подскочила от нечеловеческого крика, который раздался рядом со мной, и громкого стука по подоконнику.
Кровать стоит рядом с окном, и в первую минуту я подумала, что звук раздался откуда-то с улицы. Я тут же посмотрела на сына, – от такого он должен был проснуться, – но ребёнок по-прежнему спокойно спал. Значит, слышала только я одна!

Я поняла, что это был домовой, потому что так орать было просто некому, да и слышала я своего домового не первый раз (до этого он просто что-то бормотал). В общем, страх мой сразу куда-то подевался. Надо сказать, что я почему-то никогда не боялась ничего потустороннего, и я тут же обругала домового, как только могла, и сказала, что если он хочет меня о чем-то предупредить, то пусть не пугает, а делает это спокойно.

И, хотите – верьте, хотите – нет, но теперь он предупреждает меня и правда спокойно: то вздохнёт рядом со мной тяжко (значит - ничего хорошего не жди), то засмеётся тихонечко (значит - будет что-то приятное).

А по поводу его крика – съездили мы к родителям мужа, а там ничего хорошего – его отец слёг и через 2 месяца умер. Вот такая история, а с домовым я дружу – я его слышу и чувствую, видеть – никогда не видела, да как-то и не очень хочется.

Автор - Елена.
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:14
Сегодня, 12:14 by Сделано_в_СССРПросмотров: 331Комментарии: 2
+6

Ключевые слова: Семья частный дом нечеловеческий крик приметы дружба с домовым

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Сегодня, 15:16
+4
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Комментариев: 2 959
Бывают слуховые галлюцинации на грани засыпания, голоса, крики и пр. Вероятно лишь в своей голове она это слышала, потому и ребенок не проснулся.
Зарегистрирован: 18.05.2015
        
#2 написал: Spivachka
Сегодня, 17:39
+1
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Комментариев: 79
Однажды я была дома, а муж в другой стране. И ночью слышу, как он меня так чётко и громко на ухо позвал "Алёна ". Я проснулась и мне так страшно стало. А на утро он мне позвонил и сказал, что так плохо ему было ночью, что мысленно прощался со мной.
Казалось бы, звуковая галлюцинация. И одновременно ментальная связь с человеком.
Зарегистрирован: 8.11.2017
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