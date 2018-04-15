Существо

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:59

FromSiberia Просмотров: 443 Комментарии: 13 +10 Сегодня, 12:59 by

Эта история была недавно рассказана моей маме одной из ее бывших учениц, которая сейчас получает высшее образование в одном из университетов города Пермь. Там она проживает у своей бабушки, а к родителям в Иркутскую область приезжает на каникулы. Да и к любимой учительнице всегда находит время забежать. В этот раз она, помимо приятных мелочей в подарок, привезла с собой рассказ о встрече с таинственным животным. Причем не где-нибудь в глуши уральских лесов, а в одном из обыкновеннейших спальных районов Перми. Дело было так.Рассказчица и ее хорошая университетская подружка этой весной решили поднять на новый уровень свою спортивную форму. Для этого девушки завели обыкновение бегать по утрам, не каждый день, но хотя бы два-три дня в неделю, выбирая в расписании те дни, когда им обеим нужно было в университет только ко второй паре, а также по выходным. Поскольку подружка рассказчицы живет вместе с родителями в том же микрорайоне, что и она сама, им было несложно организовать совместные пробежки.Бегали девушки по достаточно широкому тротуару вдоль улицы, которая тянется практически из конца в конец микрорайона, как я поняла. По обеим сторонам этой улицы стоят обычные панельные многоэтажки, есть магазинчики, автобусные остановки и т. п., но никаких парков или частных домов поблизости нет. Район, по словам рассказчицы, тихий, и, когда основная часть его населения уезжает в город на работу или учебу, бежать вдоль пустынной улицы, по которой проезжают только редкие машины да рейсовые автобусы, должно быть, вполне себе приятно.Итак, в одно майское воскресенье две подружки в очередной раз вышли на утреннюю пробежку. Хотя уже вовсю светило солнце, чирикали птички, а доморощенные спортсменки привыкли вставать довольно рано, в то утро они обе никак не могли толком проснуться, не чувствовали обычной бодрости. Однако бежали к своей высокой цели, выдерживая характер.Неожиданно девушки заметили впереди какое-то движение. Метрах в 30-40 от них сначала зашевелились кусты, отгораживающие от тротуара и дороги близлежащие дома, а потом из этих кустов на тротуар выбралось странное существо. В первую секунду подруги решили, что это кошка (во многих спальных районах, где нет интенсивного дорожного движения, немало котиков на самовыгуле, и тот, о котором идет речь, не исключение; да и бродячих котов, которых подкармливают сердобольные женщины, там масса, по словам рассказчицы). Но все оказалось не так прозаично. Приглядевшись, девушки в изумлении застыли на месте.Существо, довольно быстро пересекающее тротуар и дорогу, совершенно точно не являлось кошкой. Только по размерам примерно походило на нее. Покрыто оно было длинной светлой шерстью, бежало на четырех лапах. Хвоста девушки не разглядели, но не факт, что его не было, возможно, его просто скрывала шерсть. Что их поразило с первого взгляда, так это шея неведомой зверушки. Бежала зверушка, повернувшись в профиль, так что шею, несоразмерно длинную и напряженно вытянутую, было видно хорошо. Девчонкам показалось, что шея была почти такой же длины, как и туловище существа.Это странное нечто перебежало через дорогу на противоположный тротуар и тут напугало незадачливых бегуний совсем уже всерьез, обернувшись в их сторону и уставившись круглыми черными глазами. Вроде бы оно смотрело на них минуты две, возможно, что от испуга подружки неверно воспринимали время. По случаю раннего воскресного утра на улице как раз не было ни души, так что они действительно натерпелись страху, оказавшись вдруг наедине с неведомым. Лицом к лицу. Новых подробностей его внешности девушки не разглядели, вроде бы морда тоже была покрыта длинной светлой шерстью. Только глаза выделялись на этом фоне.В конце концов существо перестало на них таращиться, но сотворило нечто не менее впечатляющее. Дорогу оно пересекло как раз напротив жилого дома. И вдруг, отвернувшись от девушек, уже не торопясь, двинулось к нему. Выглядело это так, будто бы на дороге существо спешило, опасаясь попасть под колеса случайной машины, а теперь вот расслабилось, пошло прогулочным шагом! Хотя ни одной машины по-прежнему видно не было.Дальше стало еще чудесатее… приблизившись к дому, оно мгновенно втянуло голову в плечи, спрятав свою несоразмерную шею и… И полезло вверх по стене, непонятным для застывших в ужасе наблюдательниц образом удерживаясь на ней! Но и это еще не самое поразительное. Существо добралось по стене до четвертого этажа, до окна с открытой форточкой… и залезло через форточку внутрь! А секунд через десять все еще находящиеся в ступоре подруги увидели, как эта самая форточка закрылась! То ли оно само закрыло ее за собой, то ли его кто-то ждал в квартире…Надо ли говорить, что с утренними пробежками наши спортсменки с того дня завязали? Рассказчица вообще с трудом припоминает, как добралась домой… Может, в пересказе все это и не выглядит как-то экстремально жутко, но она явно напугана. И в тот момент им обеим было очень страшно, в это я верю.Район, где все произошло, по словам подружки рассказчицы, ни разу не аномальный, никаких таинственных явлений в нем не наблюдалось, никаких гиблых мест и тому подобного. Вполне тихо и мирно живут там люди, даже криминальным его назвать нельзя. Бабушка рассказчицы в курсе произошедшего, положительные характеристики района подтверждает, даже не очень верит внучке, как той кажется.И я задала логичный вопрос, на который получила однозначно отрицательный ответ. Это была не обезьяна, по мнению рассказчицы. Она такой вариант даже рассматривать не желает, как и версию с кошкой. Неведома зверушка, которую совершенно не с чем сравнивать, вот и все, что она тут может сказать.Поэтому, дорогие пользователи сайта, я хотела бы узнать ваши мнения. Любые, даже самые бредовые мысли. Потому что у меня мыслей нет, не представляю, что такое в тех краях водится. Может, есть даже рациональное объяснение произошедшего?

Ключевые слова: Существо город утро авторская история

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