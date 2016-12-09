Сила слова

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 20:00

Причина: Стилистика автора сохранена.

Mary3.11. Просмотров: 317 Комментарии: 6 +7 Сегодня, 20:00 by

Есть у меня подруга ( или была, я уже не знаю точно) Ира. Мы с ней дружим много лет, не просто мы - наши семьи уже как родственники. Наши мужья учились в параллельных взводах в одном военном училище, наши дети дружат между собой (у неё двойняшки сын и дочь). Когда два года назад Ириной маме срочно потребовалась операция на сердце, но так как она не гражданка России, квота не полагается, и мы все собирали ей деньги на операцию. Мы вместе рыдали, когда её 17-летняя дочка заявила, что беременна и выходит замуж за таджика. Он оказался очень положительным человеком, любит жену, дочку, уважительно относится к родителям и очень трудолюбивый. В общем мы как семья.Пару месяцев назад с Ирой стало что-то странное происходить: она постоянно стала занимать у всех деньги, суммы небольшие, потом она их отдавала, но этого не было никогда раньше. Ко мне она обратилась не сразу, зная, что я буду задавать лишние вопросы. У меня Ира попросила 1000 евро. Попросила, зная что у меня есть такая сумма в наличии: у меня проблема с коленом и шёл разговор об операции. По счастью курс лечения помог и врачи пока операцию отложили.Денег я ей не дала, объяснив причину. Сама же позвонила Диме, её мужу. Он сказал, что вообще переехал жить к тёще, Ирка как с ума сошла - его видеть не хочет, сдала документы на загранпаспорт, на её карте ноль, на своей он поменял пин-код, у дочери и зятя взяла крупную сумму, на все вопросы молчит или плачет. Я попыталась с ней поговорить - безрезультатно: у меня все отлично, я здорова, мне просто нужны деньги. Ты играешь? Нет! Тебя шантажируют? Нет! Ты точно здорова?. Да, меня все в порядке!Потом мы с мужем уехали отдыхать. Дней через пять мне звонит Ирина, звонит настойчиво. Я пишу в ватсаппе, что в роуминге. Она отвечает, что я просто обязана дать ей деньги, ей надо кому-то помочь. И вообще, как я могу отдыхать, когда у неё проблемы! Я не стала отвечать, просто переправила нашу переписку Диме.А вечером у меня заболело колено, я не травмировалась, просто плавала и загорала. Колено распухло так, как никогда не было, ни мазь ни обезболивающие не помогали. Потом стало получше, но остаток отдыха прошёл в панике: операции не избежать.Приехав домой в первую очередь похромала к врачу - все в порядке, воспаления нет! Решили понаблюдать.Второй пункт - Ирка. Поехала к её маме и вот что узнала: в Инстаграмме наша дорогая Ирочка познакомилась с неким Думоном (со слов мамы). Он якобы француз, но живёт в Германии. Что он ей писал, не знаю, но она стала общаться с ним по ватсаппу и скайпу. Он говорил ей, что она прекрасная женщина, как ему не хватает женской руки и ласки, что он очень хочет с ней встретиться, но.... У бедного Думона пару лет назад погибла жена, оставив ему двух детишек. В Африке живёт его больная мама, его зарплаты не хватает ей на лекарства. С какого перепугу Ирка решила поиграть в мать Терезу, не знаю, вроде адекватная женщина всегда была. В общем она стала посылать ему деньги: 100, 50 евро и так несколько раз. Потом вдруг заболела его маленькая дочь и потребовалась 1000 евро.Ира металась по родственникам и друзьям, но сумма немаленькая, и ей никто не дал. Последняя была моя дочь. Услышав отказ, Ира как будто сошла с ума, она кричала и проклинала всех нас словами: что б руки-ноги у вас поотваливались. Дочка просто выгнала её из квартиры.Так вот теперь результат: у меня воспалилось колено, Ирина дочь споткнулась о порог и сломала ногу, муж попал в аварию - сотрясение мозга и перелом ключицы, сестра обварилась кипятком, у мамы гипертонический криз, ещё одна наша подруга, к которой в тот день обращалась Ира, тоже упала и получила травму. В общем, мы все пострадали в один день после её истерики и всем нам нужно недешевое лечение.Моему мужу удалось достучаться до влюбленной дуры. Сложив все, он сумел объяснить ей, что это наглый эмигрант, который живёт за счёт таких вот дур. Он заставил её проверить его профиль: там штук 200 женщин. Она написала двум и оказалось, что он все то же писал им, но они оказались умнее и не стали продолжать общение.Ира успокоилась, приходила, просила прощения, но пока я не готова с ней общаться.

Ключевые слова: Подруга проклятие порча травмы история из жизни авторская история

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