Шарлатан

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:55

Mary3.11. Просмотров: 768 Комментарии: 9 +19 Сегодня, 12:55 by

Все началось летом 1998 года, моя близкая подруга Танюшка рыдала в мою подушку горючими слезами. Повод был: её любимый муж и отец маленькой Настюши, которая мирно спала рядом с моей дочкой, объявил, что у него другая и он уходит к ней. При этом ещё и оказался полной свиньёй: оскорблял и обзывал Таню, как мог. Ни валерьянка, ни уговоры не помогали, зато неожиданно помогла соседка, забежавшая, так сказать, "на огонёк". Она рассказала, что у нас в городе один мужик очень хорошо гадает и судьбу предсказывает. Танюха моя вытерла слёзы и решила во что бы то ни стало идти к этому мужику. Неделю я пыталась объяснить ей, что так не бывает, жил себе мужик, жил, а потом бац - и экстрасенс. В общем, оказалось проще пойти с ней, чем уговорить остаться.В общем, пришли мы, я, как дура, с работы отпросилась. Девчонок наших с собой взяли, а куда их девать? Народу оказалось, на удивление, много. Без очереди идти нельзя, стоим, ждём. Минут через 30 выходит жена гадальщика и говорит: "Михаил зовёт женщин с девочками". Народ заволновался: "Надо же, все видит через стены". Какие там стены! Просто наши дети очень уж шустрые, моей два года, Таниной почти два. За полчаса ожидания мы с ними раза три то пописать, то попить в квартиру заходили. Видимо, беготня надоела предсказателю, вот нас и позвал.Сначала зашла я. "Что тебя волнует?" Я ему: "Ничего, я с подругой пришла". Он мне :"Ты разведена, растишь дочь. Зачем ты её кутаешь, вот и болеет она. Через небольшое время ты разбогатеешь. Выйдешь замуж, родишь мальчика, но муж бросит тебя , будет у тебя работа хорошая".А перед дверью предсказателя коробка стоит, куда надо деньги класть, а он говорит, что на свечи. Спорить с ним я не стала, но и денег не дала.Следом пошла Танюшка, я стояла прямо у двери и все слышала, и, что удивительно, дети наши замолчали. Так вот предсказание для Тани: "Ты никогда не выйдешь замуж! Посмотри на себя: ты не следишь за собой, ты не красивая, всех твоих мужчин будет уводить вот эта жадная подруга, забудь её и живи для дочери!" Таня вышла со слезами на глазах. Честное слово, жалею, что не вернулась и не высказала этому гаду все!Всю дорогу до дома Таня молча глотала слёзы. Мне стоило больших усилий убедить ее не верить этому шарлатану. Сначала она утвердила, что он все знает. Привела ей свои доводы: да, он сказал что я разведена, - я носила кольцо на левой руке, надо быть слепым, чтобы не увидеть. По поводу моей дочери: накануне мы ездили купаться на водохранилище, моя дочка здорово обгорела и накупалась до кашля, пришлось одеть ей джинсовую рубашку с длинным рукавом. На внешность Таня очень интересная, вылитая тургеневская барышня, очень начитанная, рукодельница и скромница. Тот год для неё выдался очень тяжёлым: маленькая Настюша, не помогающий муж, тяжёлая операция у мамы, следом сестра попадает в аварию. Где там за красотой следить! А через пару недель, как помните, случился дефолт, я не то что не разбогатела, так хорошо с голоду не умерли.Потом я вышла замуж, второго не родила, муж от меня не ушёл. А вот Таня твёрдо верила, что она никогда не выйдет замуж. Как только мы не пытались её с мужчинами знакомить! И в реале, и в онлайне - нет, и все тут. Ну, в общем, я от неё отстала.Год назад племянница Танюши замуж собралась, она проходила стажировку в Италии и там встретила свою любовь. Свадьбу играли там. Вместо матери невесты полетела Танюша, у её сёстры после давней аварии большие проблемы. Она села в инвалидное кресло, и я не знаю, как это называется, но периодически случаются сильные приступы, похожие на эпилепсию. Врачи категорически запрещают перелеты и смену климата. В Италии у Тани появился поклонник, дядя жениха. Ему 55 лет, вдовец, дети взрослые, он не богач, работает на грузоперевозках, но зарабатывает неплохо. Весь год после свадьбы он учил русский язык, каждый день созванивались через Скайп. 15 марта, на Танин День рождения, он выучил и спел для неё "Я тебя никогда не забуду", позвонил во время празднования (45 лет все-таки) и спел. А потом курьер принёс (слава Интернету) огромный букет роз с карточкой "Выходи за меня замуж".Неделю назад она уехала выходить замуж. За пару дней перед отъездом мы пошли посидеть в кафе. Городок у нас маленький, вся жизнь крутится вокруг рынка. Так вот с недавнего времени там появился мужчина, милостыню просит. Я не обращала на него внимания, а Танюша мне и говорит: "Ты не узнаешь его? Это же предсказатель наш! Он пил, жена от него ушла, с квартирой обманули. Да ещё и ослеп! Вот сидит здесь каждый день!"И знаете, а мне его совсем не жалко! Скольким людям он гадостей и неправды "нагадал", пользуясь делами людскими. Наверное, действительно все в нашей жизни не просто так.

Ключевые слова: Гадание шарлатанство подруги авторская история

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