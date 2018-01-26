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Истории из жизни / Сны

Сон длиною в год

У моей бабушки две дочери. Старшая дочь - моя тётя, младшая - моя мама. Так сложилось, что сёстры не общаются друг с другом. Тётка маму мою ненавидела с самого её рождения. Помню, мама рассказывала, как её с роддома привезли, так Зинка (тётя) топнула ногой и заявила, что такая сестрёнка ей совсем не нужна. Вот так, с самых, можно сказать, пелёнок и зародилась ненависть с пустого места.

Зинка завистливая была, склочная. Наябедничает на сестру, наврёт с три короба и злорадствует, глядя, как бабушка невиновную мутузит. А мама моя, к слову, всю жизнь валенок. И обижают её, и обманывают - всё прощает, всем верит. И страдает всю жизнь от характера своего чрезмерно уж мягкого. Вот и Зинку жалела, сестринские чувства вызвать в ней пыталась. Не вышло.

Выросли сестрёнки, замуж повыскакивали, у каждой по трое детишек уродились. Вскоре мама моя уехала от бабушки в город жить, к мужу, а я при бабуле осталась, ни в какую уезжать от неё не хотела. Мне она с детства как мама вторая, сильная связь у нас с ней всегда была. Так я с ней до своих восемнадцати лет прожила. Непросто только мне там было. Тётушка моя через подъезд жила и продыха мне не давала. То бабулю в больницу положит и на меня милицию вызовет, мол, я бабушку бью, издеваюсь, до больницы довожу. То зонтиком по рукам мне нахлестает, то ещё бог знает чего вычудит. За что? Это уж я потом поняла, когда она Сашку, сына своего старшего, к бабушке подселила - квартира ей нужна была, а я мешалась. Сашка часто бабушку просил дарственную ему подписать. Бабушка всегда на это отвечала: "Вот умру я - квартира моим дочерям останется как подарок от меня после смерти. Никому не подпишу и не просите!"

В восемнадцать лет, не выдержав тётушкиного натиска, я уехала к матери. К бабушке приезжала, но очень редко. Зинка, как узнает, что я приехала, орёт на всю улицу, как дурная. Грозится бабушке, что ухаживать за ней не будет, если наша порода сюда ещё явится. Бабушка лишь виновато опускала глаза и приговаривала: "Не связывайтесь вы с ней, ну её". Мы пытались бабулю забрать, да разве уговоришь пожилого человека переехать в другой город из мест, где прошли лучшие годы?

Четыре года назад бабушка моя умерла. Узнали мы это только через месяц после её смерти. Никто нам не сообщил и даже не пытался. Сашка ясно дал нам понять, что квартиру бабушка подписала им. А мы и не думали об этом, ревели только, что родного человека в последний путь не проводили. Время шло, слёзы стихали. Вот в одну из ночей снится мне сон.

Звонит мне бабушка из оздоровительного санатория и просит привезти успокоительное. Мы с мамой купили и поехали к ней. Там много пожилых людей, все под гармонь пляшут. Искали бабушку - не нашли.

В следующую ночь снится другой сон.

Иду я к бабушке, а перед подъездом лимузин белый стоит. И не могу я пройти мимо этой машины, пришлось лезть через салон. Ползу, а в лимузине этом народу - тьма! И все пьют, смеются, музыка орёт. Еле вылезла я с другого конца - и галопом в подъезд. А дверь в подъезде не закрывается: люди непонятные туда-сюда носятся. Я забежала к бабушке и обомлела. Кругом бардак, магнитофон играет, на полу лужи какие-то. Ну, явно вечеринка тут была, не иначе. Смотрю: в комнате бабушка лежит. На ней платье выходное, её любимое. А в ногах почему-то горсти монет и пачки денег лежат. Подошла я к ней, а она глаза не открывает, просто лежит.

— Бабуль, — говорю, — чего это бардак у тебя такой?
— Да вот, Сашка всё время ходит, всё музыку включает. Сил нет! Устала я, пусть не приходит больше, надоели ходить.

Я разозлилась не на шутку. Думаю, вот гад, уже хозяином здесь себя почувствовал.

— А чего глаза не открываешь? — спрашиваю.
— А что толку, всё равно я тебя не увижу. А тебе Тамара (сестра бабушки) привет передавала, только я не помню откуда.
– Спасибо, – говорю, – и ей привет. Это я наутро только поняла, что Тамара умерла давно.

Разгадала я бабушкину просьбу со второго раза и позвонила тётке. А та и хвастает, что к бабушке каждый день на могилу ходит, цветы живые носит. Попросила я её не ходить так часто, бабушка недовольна, покоя хочет, чтобы не топтались у неё там. При этом, исходя из второго сна, я поняла, что радуется внук смерти бабушки, высидел квартирку-то.

С тех пор и началась моя двойная жизнь: днём дома живу, а ночью у бабушки. Стала она мне абсолютно каждую ночь сниться. И всё в квартире своей, всё туда меня тянет. Если честно, устала я от этого, год уже конца этим снам нет! Нутром чую, что не спроста это, но понять не могу, чего она мне донести такое важное хочет. И уж на кладбище ездила, и свечки в церкви ставила, и говорила с ней мысленно - всё бестолку.

Спустя год сны стали повторятся один в один: сидим с бабушкой в квартире её, смотрим друг на друга и молчим.

Каждое утро я маме жаловалась на сны эти. А однажды я ей как брякну: "А давай позвоним в контору поселковую, узнаем, кому из них бабушка квартиру подписала?" Честно, я понятия не имею, почему я это сказала. Вырвалось это из меня, как из пушки.

Как оказалось, никому она ничего не подписала. И завертелась карусель: суды, доказательства, нервы.

Судились мы два года, сроки принятия наследства уже все пропущены. Но выиграли суд. Потом ещё год упрашивали горе-родственничков выкупить у нас долю. Наконец, мама получила то, что ей законом причиталось. Но поверьте, этот трехлетний ад я бы ни за какие деньги больше не согласилась пройти. Вспоминать страшно, какими слезами нам это вышло. А продали за копейки совсем, нам адвокат за два года тех же денег стоил. Так и дело ведь не в грошах, из принципа мы пошли на это, понимаете?

И всё, с того момента никаких снов. Ни разу больше не явилась бабуля мне. Родственнички все три года в недоумении были, как это мы смогли докопаться до правды, ведь на то время со смерти бабушки уже год прошёл. А я им и говорю: "С бабушкиной помощью и смогли!" Не верят.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 05:19
Сегодня, 05:19 by ПростоКвашкаПросмотров: 700Комментарии: 7
+17

Ключевые слова: Бабушка сны помощь тот свет квартира наследство тетя авторская история

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Комментарии

#1 написал: DRUID
Сегодня, 09:47
+6
Онлайн
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Репутация: (85|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 416
Добрые вы какие-то. Ещё и уговаривали тётку долю купить. Нужно было продать её цыганам или гастарбайтерам каким нибудь, пускай бы родню веселили, раз им в мире не живётся.

+++
Зарегистрирован: 26.01.2018
 
#2 написал: Ольга 1981
Сегодня, 10:33
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 1
Комментариев: 135
Ох уж эти родственники. У меня нечто подобное было в плане непорядочности сестры. Мама мне дом подписала, так как я с ней жила последние ее годы, ухаживала за ней. Так сестра такое вытворяла! И документы воровала, и проклинала меня и моих детей, маму напаивала, чтоб уговорить переписать дом. Ужас! Сейчас общаемся, но близко к себе ее не подпускаю. Я не мстительная, но злопамятная. Прощать не умею.
Почему то Омар Хайям вспомнился:

Ты к людям нынешним не очень сердцем льни,
Подальше от людей быть лучше в наши дни.
Глаза души своей открой на самых близких
Увидишь с ужасом: тебе враги они!

А бабуле, видимо, не давала покоя несправедливость по отношению к вам. Вот и стучалась к вам во снах, хорошо, что достучалась. Жирный плюс за историю! Очень интересно!
Зарегистрирован: 13.12.2017
#3 написал: ELEMAT
Сегодня, 10:50
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Репутация: (2319|0)
Публикаций: 22
Комментариев: 1 876
Просто невероятная история!
Я вообще люблю рассказы из категории снов, но эта история особенная.
Больше года снились настойчивые сны, которые непременно надо было разгадать. И только после этого бабуля успокоилась.
Про подлость родственничков уже просто молчу. Эх... А ещё, наверное, и людьми себя считают...
За историю ПЛЮС +
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#4 написал: DRUID
Сегодня, 11:29
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Репутация: (85|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 416
Цитата: ELEMAT
А ещё, наверное, и людьми себя считают...


Такие мрази только себя за людей и считают, остальные для них мусор.
Зарегистрирован: 26.01.2018
 
#5 написал: ПростоКвашка
Сегодня, 11:45
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Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 4
Цитата: DRUID
Нужно было продать её цыганам или гастарбайтерам каким нибудь, пускай бы родню веселили, раз им в мире не живётся.

+++

Были такие мысли, не буду врать. Но очень уж не хотелось топтаться на бабушкиной памяти. Пусть живут, они этого очень хотели.
Зарегистрирован: 1.07.2018
#6 написал: ПростоКвашка
Сегодня, 12:05
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Публикаций: 3
Комментариев: 4
Цитата: ELEMAT
Эх... А ещё, наверное, и людьми себя считают.. +

Ещё как считают. Никогда не забуду, как тётя на суде кричала, что это моя мама бабушку на тот свет отправила, а она бабулю от нас спасала. Цирк был невероятный.
Зарегистрирован: 1.07.2018
#7 написал: Mary3.11.
Сегодня, 12:51
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Публикаций: 23
Комментариев: 46
Да, тяжело это все. У нас с сестрой не дошло до дележа, хотя она всеми силами пыталась сделать так, что бы я не вступала в права наследства. Но у меня уже была доля в квартире и я ей пригрозила, что подарю её гастарбайтерам, и пусть делает потом что хочет.
Но если честно, не понимаю пожилых в этом плане: ну оформи при жизни все как положено, как сама хочешь. А то : все равно детям достанется, зачем создавать дополнительные проблемы.
Зарегистрирован: 15.02.2018
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