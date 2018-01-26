Сон длиною в год

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 05:19

ПростоКвашка Просмотров: 700 Комментарии: 7 +17 Сегодня, 05:19 by

У моей бабушки две дочери. Старшая дочь - моя тётя, младшая - моя мама. Так сложилось, что сёстры не общаются друг с другом. Тётка маму мою ненавидела с самого её рождения. Помню, мама рассказывала, как её с роддома привезли, так Зинка (тётя) топнула ногой и заявила, что такая сестрёнка ей совсем не нужна. Вот так, с самых, можно сказать, пелёнок и зародилась ненависть с пустого места.Зинка завистливая была, склочная. Наябедничает на сестру, наврёт с три короба и злорадствует, глядя, как бабушка невиновную мутузит. А мама моя, к слову, всю жизнь валенок. И обижают её, и обманывают - всё прощает, всем верит. И страдает всю жизнь от характера своего чрезмерно уж мягкого. Вот и Зинку жалела, сестринские чувства вызвать в ней пыталась. Не вышло.Выросли сестрёнки, замуж повыскакивали, у каждой по трое детишек уродились. Вскоре мама моя уехала от бабушки в город жить, к мужу, а я при бабуле осталась, ни в какую уезжать от неё не хотела. Мне она с детства как мама вторая, сильная связь у нас с ней всегда была. Так я с ней до своих восемнадцати лет прожила. Непросто только мне там было. Тётушка моя через подъезд жила и продыха мне не давала. То бабулю в больницу положит и на меня милицию вызовет, мол, я бабушку бью, издеваюсь, до больницы довожу. То зонтиком по рукам мне нахлестает, то ещё бог знает чего вычудит. За что? Это уж я потом поняла, когда она Сашку, сына своего старшего, к бабушке подселила - квартира ей нужна была, а я мешалась. Сашка часто бабушку просил дарственную ему подписать. Бабушка всегда на это отвечала: "Вот умру я - квартира моим дочерям останется как подарок от меня после смерти. Никому не подпишу и не просите!"В восемнадцать лет, не выдержав тётушкиного натиска, я уехала к матери. К бабушке приезжала, но очень редко. Зинка, как узнает, что я приехала, орёт на всю улицу, как дурная. Грозится бабушке, что ухаживать за ней не будет, если наша порода сюда ещё явится. Бабушка лишь виновато опускала глаза и приговаривала: "Не связывайтесь вы с ней, ну её". Мы пытались бабулю забрать, да разве уговоришь пожилого человека переехать в другой город из мест, где прошли лучшие годы?Четыре года назад бабушка моя умерла. Узнали мы это только через месяц после её смерти. Никто нам не сообщил и даже не пытался. Сашка ясно дал нам понять, что квартиру бабушка подписала им. А мы и не думали об этом, ревели только, что родного человека в последний путь не проводили. Время шло, слёзы стихали. Вот в одну из ночей снится мне сон.Звонит мне бабушка из оздоровительного санатория и просит привезти успокоительное. Мы с мамой купили и поехали к ней. Там много пожилых людей, все под гармонь пляшут. Искали бабушку - не нашли.В следующую ночь снится другой сон.Иду я к бабушке, а перед подъездом лимузин белый стоит. И не могу я пройти мимо этой машины, пришлось лезть через салон. Ползу, а в лимузине этом народу - тьма! И все пьют, смеются, музыка орёт. Еле вылезла я с другого конца - и галопом в подъезд. А дверь в подъезде не закрывается: люди непонятные туда-сюда носятся. Я забежала к бабушке и обомлела. Кругом бардак, магнитофон играет, на полу лужи какие-то. Ну, явно вечеринка тут была, не иначе. Смотрю: в комнате бабушка лежит. На ней платье выходное, её любимое. А в ногах почему-то горсти монет и пачки денег лежат. Подошла я к ней, а она глаза не открывает, просто лежит.— Бабуль, — говорю, — чего это бардак у тебя такой?— Да вот, Сашка всё время ходит, всё музыку включает. Сил нет! Устала я, пусть не приходит больше, надоели ходить.Я разозлилась не на шутку. Думаю, вот гад, уже хозяином здесь себя почувствовал.— А чего глаза не открываешь? — спрашиваю.— А что толку, всё равно я тебя не увижу. А тебе Тамара (сестра бабушки) привет передавала, только я не помню откуда.– Спасибо, – говорю, – и ей привет. Это я наутро только поняла, что Тамара умерла давно.Разгадала я бабушкину просьбу со второго раза и позвонила тётке. А та и хвастает, что к бабушке каждый день на могилу ходит, цветы живые носит. Попросила я её не ходить так часто, бабушка недовольна, покоя хочет, чтобы не топтались у неё там. При этом, исходя из второго сна, я поняла, что радуется внук смерти бабушки, высидел квартирку-то.С тех пор и началась моя двойная жизнь: днём дома живу, а ночью у бабушки. Стала она мне абсолютно каждую ночь сниться. И всё в квартире своей, всё туда меня тянет. Если честно, устала я от этого, год уже конца этим снам нет! Нутром чую, что не спроста это, но понять не могу, чего она мне донести такое важное хочет. И уж на кладбище ездила, и свечки в церкви ставила, и говорила с ней мысленно - всё бестолку.Спустя год сны стали повторятся один в один: сидим с бабушкой в квартире её, смотрим друг на друга и молчим.Каждое утро я маме жаловалась на сны эти. А однажды я ей как брякну: "А давай позвоним в контору поселковую, узнаем, кому из них бабушка квартиру подписала?" Честно, я понятия не имею, почему я это сказала. Вырвалось это из меня, как из пушки.Как оказалось, никому она ничего не подписала. И завертелась карусель: суды, доказательства, нервы.Судились мы два года, сроки принятия наследства уже все пропущены. Но выиграли суд. Потом ещё год упрашивали горе-родственничков выкупить у нас долю. Наконец, мама получила то, что ей законом причиталось. Но поверьте, этот трехлетний ад я бы ни за какие деньги больше не согласилась пройти. Вспоминать страшно, какими слезами нам это вышло. А продали за копейки совсем, нам адвокат за два года тех же денег стоил. Так и дело ведь не в грошах, из принципа мы пошли на это, понимаете?И всё, с того момента никаких снов. Ни разу больше не явилась бабуля мне. Родственнички все три года в недоумении были, как это мы смогли докопаться до правды, ведь на то время со смерти бабушки уже год прошёл. А я им и говорю: "С бабушкиной помощью и смогли!" Не верят.

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