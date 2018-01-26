Сон длиною в год

Сон длиною в годУ моей бабушки две дочери. Старшая дочь - моя тётя, младшая - моя мама. Так сложилось, что сёстры не общаются друг с другом. Тётка маму мою ненавидела с самого её рождения. Помню, мама рассказывала, как её с роддома привезли, так Зинка (тётя) топнула ногой и заявила, что такая сестрёнка ей совсем не нужна. Вот так, с самых, можно сказать, пелёнок и зародилась ненависть с пустого места.
Зинка завистливая была, склочная. Наябедничает на сестру, наврёт с три короба и злорадствует, глядя, как бабушка невиновную мутузит. А мама моя, к слову, всю жизнь валенок. И обижают её, и обманывают - всё прощает, всем верит. И страдает всю жизнь от характера своего чрезмерно уж мягкого. Вот и Зинку жалела, сестринские чувства вызвать в ней пыталась. Не вышло.
Выросли сестрёнки, замуж повыскакивали, у каждой по трое детишек уродились. Вскоре мама моя уехала от бабушки в город жить, к мужу, а я при бабуле осталась, ни в какую уезжать от неё не хотела. Мне она с детства как мама вторая, сильная связь у нас с ней всегда была. Так я с ней до своих восемнадцати лет прожила. Непросто только мне там было. Тётушка моя через подъезд жила и продыха мне не давала. То бабулю в больницу положит и на меня милицию вызовет, мол, я бабушку бью, издеваюсь, до больницы довожу. То зонтиком по рукам мне нахлестает, то ещё бог знает чего вычудит. За что? Это уж я потом поняла, когда она Сашку, сына своего старшего, к бабушке подселила - квартира ей нужна была, а я мешалась. Сашка часто бабушку просил дарственную ему подписать. Бабушка всегда на это отвечала: "Вот умру я - квартира моим дочерям останется как подарок от меня после смерти. Никому не подпишу и не просите!"
В восемнадцать лет, не выдержав тётушкиного натиска, я уехала к матери. К бабушке приезжала, но очень редко. Зинка, как узнает, что я приехала, орёт на всю улицу, как дурная. Грозится бабушке, что ухаживать за ней не будет, если наша порода сюда ещё явится. Бабушка лишь виновато опускала глаза и приговаривала: "Не связывайтесь вы с ней, ну её". Мы пытались бабулю забрать, да разве уговоришь пожилого человека переехать в другой город из мест, где прошли лучшие годы?
Четыре года назад бабушка моя умерла. Узнали мы это только через месяц после её смерти. Никто нам не сообщил и даже не пытался. Сашка ясно дал нам понять, что квартиру бабушка подписала им. А мы и не думали об этом, ревели только, что родного человека в последний путь не проводили. Время шло, слёзы стихали. Вот в одну из ночей снится мне сон.
Звонит мне бабушка из оздоровительного санатория и просит привезти успокоительное. Мы с мамой купили и поехали к ней. Там много пожилых людей, все под гармонь пляшут. Искали бабушку - не нашли.
В следующую ночь снится другой сон.
Иду я к бабушке, а перед подъездом лимузин белый стоит. И не могу я пройти мимо этой машины, пришлось лезть через салон. Ползу, а в лимузине этом народу - тьма! И все пьют, смеются, музыка орёт. Еле вылезла я с другого конца - и галопом в подъезд. А дверь в подъезде не закрывается: люди непонятные туда-сюда носятся. Я забежала к бабушке и обомлела. Кругом бардак, магнитофон играет, на полу лужи какие-то. Ну, явно вечеринка тут была, не иначе. Смотрю: в комнате бабушка лежит. На ней платье выходное, её любимое. А в ногах почему-то горсти монет и пачки денег лежат. Подошла я к ней, а она глаза не открывает, просто лежит.
— Бабуль, — говорю, — чего это бардак у тебя такой?
— Да вот, Сашка всё время ходит, всё музыку включает. Сил нет! Устала я, пусть не приходит больше, надоели ходить.
Я разозлилась не на шутку. Думаю, вот гад, уже хозяином здесь себя почувствовал.
— А чего глаза не открываешь? — спрашиваю.
— А что толку, всё равно я тебя не увижу. А тебе Тамара (сестра бабушки) привет передавала, только я не помню откуда.
– Спасибо, – говорю, – и ей привет. Это я наутро только поняла, что Тамара умерла давно.
Разгадала я бабушкину просьбу со второго раза и позвонила тётке. А та и хвастает, что к бабушке каждый день на могилу ходит, цветы живые носит. Попросила я её не ходить так часто, бабушка недовольна, покоя хочет, чтобы не топтались у неё там. При этом, исходя из второго сна, я поняла, что радуется внук смерти бабушки, высидел квартирку-то.
С тех пор и началась моя двойная жизнь: днём дома живу, а ночью у бабушки. Стала она мне абсолютно каждую ночь сниться. И всё в квартире своей, всё туда меня тянет. Если честно, устала я от этого, год уже конца этим снам нет! Нутром чую, что не спроста это, но понять не могу, чего она мне донести такое важное хочет. И уж на кладбище ездила, и свечки в церкви ставила, и говорила с ней мысленно - всё бестолку.
Спустя год сны стали повторятся один в один: сидим с бабушкой в квартире её, смотрим друг на друга и молчим.
Каждое утро я маме жаловалась на сны эти. А однажды я ей как брякну: "А давай позвоним в контору поселковую, узнаем, кому из них бабушка квартиру подписала?" Честно, я понятия не имею, почему я это сказала. Вырвалось это из меня, как из пушки.
Как оказалось, никому она ничего не подписала. И завертелась карусель: суды, доказательства, нервы.
Судились мы два года, сроки принятия наследства уже все пропущены. Но выиграли суд. Потом ещё год упрашивали горе-родственничков выкупить у нас долю. Наконец, мама получила то, что ей законом причиталось. Но поверьте, этот трехлетний ад я бы ни за какие деньги больше не согласилась пройти. Вспоминать страшно, какими слезами нам это вышло. А продали за копейки совсем, нам адвокат за два года тех же денег стоил. Так и дело ведь не в грошах, из принципа мы пошли на это, понимаете?
И всё, с того момента никаких снов. Ни разу больше не явилась бабуля мне. Родственнички все три года в недоумении были, как это мы смогли докопаться до правды, ведь на то время со смерти бабушки уже год прошёл. А я им и говорю: "С бабушкиной помощью и смогли!" Не верят.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 05:19
Сегодня, 05:19 by ПростоКвашкаПросмотров: 700Комментарии: 7
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