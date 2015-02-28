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Истории из жизни

Резиновый братик, или Слушайся маму

Когда в прошлом году на экраны вышел фильм "Оно", я как поклонница ужастиков,захотела сходить. Но не одна, а с парнем. Тот категорически отказался: сказал, что не переваривает страшилки, в которых главные герои дети, особенно - братья или сёстры. На мои удивлённые расспросы выдал, что в нежном возрасте с ним как-то такое приключилось, что с тех пор не хочется искусственно нервы щекотать. Я оказалась приставучей, и моя копилка крипотных историй пополнилась. Далее пишу со слов молодого человека.

Мне было тогда лет 9, а брату - всего 5. Жили в частном доме, район тихий, малонаселенный. Осенью и зимой на улице как следует не поиграешь, скучновато приходилось. Поэтому, когда к нам вечером в гости приехали дядя и тётя, мы очень обрадовались. Приезд гостей, как сейчас помню, был неожиданный: мама забегала, захлопотала, засобиралась в магазин купить что-нибудь к чаю. Мы с братом увязались за ней, чтобы лично проконтролировать покупку сладостей. Я хотел какие-то пирожные, а мама отказалась их покупать, так как они с кремом - боялась, что отравимся.

Короче, вышли мы во двор, слово за слово - я психанул, встал в позу, сказал, что если мне не купят, что хочу, я тогда никуда не пойду и есть за столом ничего не буду. Но мама на шантаж не повелась, просто взяла младшего брата за руку и вышла за калитку. А я остался как дурак во дворе. Прошла пара минут. Поняв, что никто меня не ждёт и не уговаривает, я решил-таки не лишать себя похода в магазин и кинулся догонять мать с братишкой.

Ходили они быстро: когда я выскочил на улицу, их уже не было видно. Поздняя осень, около шести часов - темно. Перебежал дорогу - вокруг никого. Свернул к магазину, тщетно пытаясь разглядеть вдалеке знакомые фигуры. Бегу по дорожке, пересекающей параллельные ряды узких улочек. И вдруг слышу: из глубины одной такой улицы меня окликают. Поворачиваюсь.

Вдалеке тускло горит фонарь. В дорожке рассеянного, желтоватого света вижу бегущего ко мне братишку. Он несётся, широко расставив руки, будто хочет меня слёту обнять. Я, обрадованный, припустил навстречу. Меня в тот момент ничего не удивило - подумал, что мама решила пойти не в ближайший, а в дальний магазинчик, путь к которому пролегал как раз через эту улицу. В голове пронеслось, что там кондитерский отдел даже лучше, и сердце радостно забилось! До брата оставалось метров 15, тут он отчего-то резко остановился. Просто замер на месте с распростёртыми руками. Ну, устал, запыхался. Я тоже сбавил скорость на шаг, иду к нему неспешно.

И тут меня словно по голове стукнуло. На улице холодно, я в куртке ёжусь, а Димка отчего-то в одной футболке. Причем В НОВОЙ СИНЕЙ ФУТБОЛКЕ с Микки-Маусом! Ему её дядя в подарок привёз, брат ещё примерял перед зеркалом, но когда собирались на улицу, мама сказала, чтобы снял, не занашивал раньше времени. Брат, помню, ещё канючил, а потом всё-таки переоделся в старое. Так как он может сейчас разгуливать в дядином подарке, да ещё и без куртки?! Куда мать смотрит? Маму я, кстати, не видел, но за фонарём в темноте было какое-то движение, тень... Я был уверен, что она там. В общем, застыл я на месте, как вкопанный. И нехороший холодок отчего-то по спине прошел.

А Димка стоит на месте, руки разведены по сторонам, и он ими слегка машет вверх-вниз, словно имитирует полёт. Что-то не то у него с лицом. Делаю неуверенно пару шагов. В свете фонаря обычно румяный, улыбающийся брат выглядит неестественно бледным, даже каким-то сероватым. Но самое необычное и жуткое - во рту у него что-то похожее на большую чёрную соску. А глаза закрыты и выглядят, как тонюсенькие щёлочки. Потом... Мне показалось, что Димка не настоящий, а резиновый.

Ты же, наверное, замечала возле супермаркетов эти высоченные накачанные воздухом манекены, которые на ветру колыхаются из стороны в сторону, привлекая внимание прохожих? Вот когда я их впервые увидел, вспомнил "брата" из переулка. Он тогда так шевелил конечностями и покачивался, что со стороны это выглядело, словно у него нет костей. Пугающе-неестественная, неживая пластика. Жутко мне стало. Первый порыв убежать. Но сделать это было непросто. Бывает во сне такое - хочешь свалить от монстра или маньяка, а движения, как в замедленной съёмке. Пытаешься бежать изо всех сил - а сдвигаешься с места совсем чуть-чуть. Вот подобное приключилось со мной наяву. Чтобы удрать, мне нужно развернуться спиной к Димке, а это как раз не получается. Тело одновременно и ватное, и тяжёлое. И ощущение, будто действие происходит под водой - уши заложены, никакие звуки внешнего мира не просачиваются.

Тут на освещённую дорожку из-за фонаря, где должна была стоять мама, стала наползать тяжёлая тень. Я закрыл глаза, боясь увидеть то, что выходит навстречу, - мне хватило одного брательника. Неожиданно в памяти всплыли первые строчки молитвы, которую часто читала перед сном бабушка... Мысленно начал их твердить про себя, зажмурившись.

- Са-а-а-аш!

Звонкий мамин голос прорезал "подводную" тишину. Вслед за ним донеслись все звуки нормального мира: проезжающие машины, собачий лай, шум осеннего ветра. Словно стеклянный колпак с меня сняли. Разворачиваюсь (о чудо, смог, слава Богу!). Вижу в самом начале улицы мать с братом, на сей раз по погоде одетым и чего-то там радостно верещащим! Мать ко мне идёт, разгневанная, в руке хворостина - подобрала по дороге. Я бегу к ней и с громким плачем утыкаюсь в её пальто.

- Саш, что с тобой? - мамин сердитый голос мгновенно становится встревоженным. - Ты чего? На тебя собака, что ли, бросилась? Чего испугался? Саш, да ты чего?!

Я реву, даже объяснить нормально ничего не могу, бормочу, что испугался, а сам на брата то и дело с опаской поглядываю. Тот смотрит недоумевающе: щёки румяные, куртка застёгнута на все пуговицы, сверху шарф, в руке пакет. Родной, нормальный такой Димка! Мать в тот вечер ничего от меня не добилась - не мог ничего толком рассказать. Чтобы отстали с вопросами, сказал, что собака большая ко мне бежала и лаяла - напугала. Спать один боялся очень, но повезло, что из-за приезда гостей нам пришлось потесниться - в итоге, целую неделю я и Димка спали в одной комнате с мамой.

Как вышло-то. Мама с братом ушли, но возле магазина хватились кошелька - забыли взять. Помчались домой за деньгами со всех ног - а там, оказывается, меня нет. Матери уже не до покупок, отправились с братом на поиски. Первым меня обнаружил брат. Он случайно глянул в сторону той злополучной улицы, а там я стою, лицом к фонарю. Больше Димка никого там не увидел. Наверное, оно и к лучшему.

После этой истории мне иногда снилось произошедшее в кошмарах. Просыпался с криками. Потом прошло. Но всякие страсти-мордасти с тех пор по телевизору не смотрю - как отрезало. А ведь до того случая любил, как и многие ребята. Честно говоря, до сих побаиваюсь, что после такой "развлекалки" вернётся в страшном сне "резиновый брат" из детства. Или (ещё чего не хватало!) не во сне. Короче, ну, его, лучше я что-нибудь историческое посмотрю. Или комедию. Хоть сейчас и хорошая комедия - редкость.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:47
Сегодня, 09:47 by Lollipop39Просмотров: 284Комментарии: 6
+10

Ключевые слова: Братик детство неживой кошмар детства мама страх ужас авторская история

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Комментарии

#1 написал: YuliaS
Сегодня, 09:48
0
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (1251|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 325
Оказывается, не одну меня пугают эти резиновые манекены - брр! Жутко неестественные и наводят только страх.. Лично на меня.

Плюс за историю, интересно.
Зарегистрирован: 28.02.2015
   
#2 написал: Fleur Delacour
Сегодня, 10:22
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (89|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 252
Аж самой жутковато стало, оглянулась - нет, всё норм в окружающем пространстве) Хотя я никогда и не боялась ни кукол, напротив, я и сейчас не откажусь от красивой куклы, ни манекенов, ни пр.
А может, это было что-то и не такое злое, как показалось мальчику? Исключительно такие себе воспитательные цели.

"мама сказала, чтобы снял, не занашивал раньше времени", - не могу не высказаться, хоть и не по теме) Вот зачем беречь "до лучшего момента"? Купить красивые туфли - и оставить (про шпильки не говорим, которые по нашим тротуарам не носить, это, кмк, вообще вечерняя обувь), красивое кружевное бельё - и любоваться им на полке, платье - да что угодно. Почему бы не здесь и сейчас? Обязательно появится что-то новое, более красивое и что? Склад красивых вещиц дома?)
Зарегистрирован: 18.07.2016
#3 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 10:29
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (87|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 261
Сейчас и фильмы ужасов снимают как комедии. Я новый фильм "Оно" когда смотрел, смеялся. Насчёт истории, то может ребёнок испытал легкий испуг от того, что найти не может своих. И вообще, когда взглядом искал бегал маму и брата, то всматривался во все в округе, представляя и выискивая родных. Вот и увидел в каком нибудь таком манекене, или ещё каком другом предмете братика.
Зарегистрирован: 15.04.2018
#4 написал: DRUID
Сегодня, 10:46
0
Группа: Посетители
Репутация: (83|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 403
От меня ++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 26.01.2018
 
#5 написал: Ольга 1981
Сегодня, 10:52
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 1
Комментариев: 124
Ужас как страшно. Что же это было? Кто то хотел вас заманить в какие то черные сети. Хорошо, что вы не добежали на обнимашки с этим резиновым братом. А то неизвестно чем бы все закончилось.
Страшные фильмы с детьми я сама не люблю и не смотрю.
А вот эти фигуры, которые стоят у магазинов для рекламы, мне тоже не нравятся. А ещё у меня дочка боится кукол. Нет, она любит кукол типа Барби, но ей бабушка вот уже три года, с упорством, на день рождения или новый год дарит таких больших кукол, которые при СССР были. Мне они нравятся, но дочка категорически не хочет с ними играть. Просит убрать их из комнаты, потому что боится их. Свекрови говорила уже, чтоб не дарила таких кукол, а она все равно дарит. Говорит, что это лучше, чем Барби. Вот и лежат в шкафу нетронутые куклы, штук семь точно.
За историю плюс, очень понравилось.
Зарегистрирован: 13.12.2017
#6 написал: Anais
Сегодня, 11:35
0
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Репутация: (5|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 318
Мурашки по коже. Что это могло бы быть? Нечисть развлекается... Хорошо что с братом в порядке все.
Зарегистрирован: 19.02.2016
 
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