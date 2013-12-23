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Истории из жизни

Летняя ночь

Дядька мой военный в отставке, по моим наблюдениям ни Бога, ни черта не боится.
И вот однажды, сидя с ним на веранде, мы разговорились о мистике в жизни.

Сначала я думала, что он расхохочется и переведет тему, но он неожиданно, выслушав мои рассказы, сказал:

- Согласен! Есть в жизни много неясного и необъяснимого.

Я раньше в Бога не верил, как же, комсомолец! Участвовал в студенческих спектаклях против мракобесия. Да еще над дедушкой глумился, дед был до 30-х годов священником. Приду к нему и начинаю:

- Скажи, дед, а где твой Бог? Ты сколько лет ему служил, а сейчас почти как нищий живешь...

А дед всегда говорил:

- Мой Бог со мной. И к тебе Господь со временем дорожку найдет.

Так вот. Произошло со мной странное событие летней ночью, когда я приехал домой в отпуск. Выпускник престижного военного училища, спортсмен, не урод - я нравился девушкам и после казарменных порядков отрывался на воле в родном городке.

Проводил я понравившуюся мне девушку до дома, да и заговорились мы с ней так, что возвращался домой поздней ночью.

Иду не спеша, кругом красота, пахнет цветами, легкий ветерок, на небе ни тучки... И огромная яркая луна.

Поднявшись на крылечко, достал ключи, чтобы открыть дверь... Какое-то легкое беспокойство возникло, как будто кто-то смотрит мне в спину. Я оглянулся - никого.

Повернулся, чтобы продолжить открывать дверь и боковым зрением заметил, что на сарае кто-то сидит.
Присмотрелся... на сарае на корточках сидела бабка, вся растрепанная, длинные волосы торчали в разные стороны, она сидела молча, глядя на меня в упор.

Луна очень хорошо освещала ее неподвижное и жуткое лицо.

Я стал пытаться открыть дверь, но никак не мог попасть ключом в замочную скважину, руки тряслись.

Я пытался придумать объяснение происходящему, но на ум почему-то шли только повести Гоголя. Пытался вспомнить хоть какую-нибудь молитву, которые читал дед. Да... если бы я слушал его!

Кругом было тихо-тихо. Я повернулся к сараям - бабка все так же смотрела на меня, мне казалось, что глаза ее излучают какой-то свет.

И тут я уронил ключи, стал искать, нащупывать руками.

Странно, что мысль постучать, чтобы открыли мать или отец, в голову мне не пришла.

Вдруг прямо в моей голове глухой голос стал говорить странные слова: "корбидес", "израиль", "гатака". За достоверность не ручаюсь.

Продолжая шарить в поисках ключей, я повернулся к страшной бабке. Она все так же смотрела на меня, освещенная яркой луной. Губы, как мне показалось, у нее не двигались, но странные слова продолжали звучать в моей голове.

Я нащупал ключ, схватил и мгновенно вставил его в скважину. Открыл дверь и с грохотом ввалился в дом.

Зажегся свет - это мать проснулась от моего падения.
Не отвечая на ее вопрос: "Что случилось?", я спросил: "Мама, я крещенный?" Получив утвердительный ответ, не смотря в окно на сарай, я пошел спать и тут же уснул глубоким сном без сновидений.

Утром, никому ничего не рассказывая, я пошел к сараю. Ничего необычного не обнаружил. Обошел его и тут заметил, что трава за сараем сильно примята, как будто кто-то спрыгнул...

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:28
Сегодня, 11:28 by капитанская дочкаПросмотров: 285Комментарии: 7
+11

Ключевые слова: Дядька бабка ночь авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 11:37
-1
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Публикаций: 65
Комментариев: 3 273
Старуха на бабу- ягу похожа.
А если некрещеный то сожрала бы sweat_smile . Увела бы его, заморочила словами загадочными.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#2 написал: Asheera
Сегодня, 12:00
+2
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Ведьма-антисемитка.
Зарегистрирован: 29.10.2016
 
#3 написал: lily26
Сегодня, 12:12
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уф,муражки по коже
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#4 написал: DRUID
Сегодня, 12:38
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Вот таким нехитрым способом лохматые бабушки и прививают, ярым атеистам, веру в бога.


История +++
Зарегистрирован: 26.01.2018
 
#5 написал: Плюшечка
Сегодня, 12:38
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Комментариев: 23
Наверное, трава бы успела распрямиться за ночь. Или бабка до утра на крыше сидела. Жуть.
Зарегистрирован: 22.01.2018
#6 написал: neststalin
Сегодня, 12:55
0
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Репутация: (2|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 23
интересная история плюс
Зарегистрирован: 18.06.2018
#7 написал: ПИК НИК
Сегодня, 13:05
+1
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Репутация: (254|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 582
Бабка тоже отрывалась, пугая молодёжь! Вспомнила, блин ,молодые годы, когда по соседским огородам за яблоками лазила!)
Зарегистрирован: 27.06.2017
 
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