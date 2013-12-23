Летняя ночь

Летняя ночьДядька мой военный в отставке, по моим наблюдениям ни Бога, ни черта не боится.
И вот однажды, сидя с ним на веранде, мы разговорились о мистике в жизни.
Сначала я думала, что он расхохочется и переведет тему, но он неожиданно, выслушав мои рассказы, сказал:
- Согласен! Есть в жизни много неясного и необъяснимого.
Я раньше в Бога не верил, как же, комсомолец! Участвовал в студенческих спектаклях против мракобесия. Да еще над дедушкой глумился, дед был до 30-х годов священником. Приду к нему и начинаю:
- Скажи, дед, а где твой Бог? Ты сколько лет ему служил, а сейчас почти как нищий живешь...
А дед всегда говорил:
- Мой Бог со мной. И к тебе Господь со временем дорожку найдет.
Так вот. Произошло со мной странное событие летней ночью, когда я приехал домой в отпуск. Выпускник престижного военного училища, спортсмен, не урод - я нравился девушкам и после казарменных порядков отрывался на воле в родном городке.
Проводил я понравившуюся мне девушку до дома, да и заговорились мы с ней так, что возвращался домой поздней ночью.
Иду не спеша, кругом красота, пахнет цветами, легкий ветерок, на небе ни тучки... И огромная яркая луна.
Поднявшись на крылечко, достал ключи, чтобы открыть дверь... Какое-то легкое беспокойство возникло, как будто кто-то смотрит мне в спину. Я оглянулся - никого.
Повернулся, чтобы продолжить открывать дверь и боковым зрением заметил, что на сарае кто-то сидит.
Присмотрелся... на сарае на корточках сидела бабка, вся растрепанная, длинные волосы торчали в разные стороны, она сидела молча, глядя на меня в упор.
Луна очень хорошо освещала ее неподвижное и жуткое лицо.
Я стал пытаться открыть дверь, но никак не мог попасть ключом в замочную скважину, руки тряслись.
Я пытался придумать объяснение происходящему, но на ум почему-то шли только повести Гоголя. Пытался вспомнить хоть какую-нибудь молитву, которые читал дед. Да... если бы я слушал его!
Кругом было тихо-тихо. Я повернулся к сараям - бабка все так же смотрела на меня, мне казалось, что глаза ее излучают какой-то свет.
И тут я уронил ключи, стал искать, нащупывать руками.
Странно, что мысль постучать, чтобы открыли мать или отец, в голову мне не пришла.
Вдруг прямо в моей голове глухой голос стал говорить странные слова: "корбидес", "израиль", "гатака". За достоверность не ручаюсь.
Продолжая шарить в поисках ключей, я повернулся к страшной бабке. Она все так же смотрела на меня, освещенная яркой луной. Губы, как мне показалось, у нее не двигались, но странные слова продолжали звучать в моей голове.
Я нащупал ключ, схватил и мгновенно вставил его в скважину. Открыл дверь и с грохотом ввалился в дом.
Зажегся свет - это мать проснулась от моего падения.
Не отвечая на ее вопрос: "Что случилось?", я спросил: "Мама, я крещенный?" Получив утвердительный ответ, не смотря в окно на сарай, я пошел спать и тут же уснул глубоким сном без сновидений.
Утром, никому ничего не рассказывая, я пошел к сараю. Ничего необычного не обнаружил. Обошел его и тут заметил, что трава за сараем сильно примята, как будто кто-то спрыгнул...
Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:28
Сегодня, 11:28 by капитанская дочкаПросмотров: 285Комментарии: 7
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